De Beers движется к объему продаж в $1,8 млрд во втором полугодии на фоне продолжающегося восстановления алмазного рынка

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Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - Согласно прогнозам, продажи De Beers должны составить около $1,8 млрд во второй половине 2020 финансового года, учитывая, что алмазный рынок продолжил восстанавливаться после катастрофических рыночных условий в первой половине года.

Если предположить, что De Beers достигнет этой отметки, то объем продаж за год составит около $4 млрд, учитывая сообщения о продажах на $1,22 млрд в первом полугодии. В прошлую среду компания заявила, что продала алмазов на сумму около $450 млн в ходе предпоследнего девятого цикла этого года по сравнению с $400 млн в девятом цикле 2019 года.

«Мы прогнозируем, что Anglo сообщит о продажах алмазов на $1,8 млрд во втором полугодии; в настоящее время компании необходимо добиться объема продаж примерно на $500 млн, чтобы достичь наши показатели, это соответствует тому, что они обычно имели в 10-ом цикле продаж», - сказано в отчете Goldman Sachs в прошлую среду.

De Beers заявила, что продолжит применять гибкий подход к продажам алмазного сырья в девятом цикле, и продлит период продажи, чтобы компенсировать существующие трудности с поездками. «В результате этого, предварительная цифра продаж алмазного сырья, указанная для 9-го цикла, представляет собой ожидаемую стоимость продаж за период со 2 по 16 ноября и может быть скорректирована на основании окончательных данных по завершении продаж», - говорится в сообщении.

Брюс Кливер (Bruce Cleaver), генеральный директор De Beers Group, сказал, что продажи стали еще одним свидетельством восстановления и отразили «стабильный потребительский спрос на ювелирные изделия с бриллиантами на уровне ритейла в США и Китае, а также прогнозы на сохранение разумного спроса в течение всего сезона праздничных продаж».

Однако он добавил, что из-за возобновления распространения Covid-19 на нескольких потребительских рынках «… сохраняются существующие риски».

Petra Diamonds отметила на прошлой неделе в комментариях к своим результатам за год, закончившийся 30 июня, что алмазный рынок был уязвим, по мере того, как вторая волна заболевания Covid-19 охватывала центры закупок, включая Европу.

Согласно отчету Bank of America Securities, недавнее повышение цен на алмазное сырье не означало оздоровления рынка в долгосрочной перспективе.

В сентябре рынок алмазов значительно восстановился, и цены на алмазное сырье выросли на 19-118% по сравнению с самыми низкими значениями в период наибольшего падения в 2020 году, говорится в отчете Bank of America Securities.

Однако он добавил, что улучшение может быть «отскоком» от 10-летнего минимума, достигнутого в первой половине прошлого года, и может не «отражать долгосрочную привлекательность алмазной отрасли». Но он добавил, что в 2021 году ожидается повышение индекса цен на алмазное сырье на 10% в годовом выражении.

«Базовый спрос на бриллианты должен восстановиться по мере возобновления работы экономики, но структурные проблемы в мидстриме могут нейтрализовать положительное влияние для алмазодобывающих компаний, - говорится в сообщении. - Складские запасы алмазов, финансирование мидстрима и маржа остаются ключевыми проблемами».