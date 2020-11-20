Petra в полной неопределенности из-за второй волны COVID-19, угрожающей восстановлению цен на алмазы

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Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - Petra Diamonds сообщила о налогооблагаемом убытке в размере $223 млн, включая $91,9 млн от обесценения активов за 12 месяцев, закончившихся в июне, и предупредила рынок, что ее жизнеспособность зависит от завершения рекапитализации, которая требует от держателей облигаций согласия удерживать акции компании.

Компания также заявила, что алмазный рынок был уязвим, поскольку вторая волна заболевания Covid-19 прокатилась по центрам закупок, в том числе по европейским. Согласно отчету Bank of America Securities, недавнее повышение цен на алмазное сырье не означало восстановления жизнеспособности рынка в долгосрочной перспективе.

Petra «рассчитывала на успешное завершение текущей реструктуризации, которая зависит от исполнения соглашения о неотчуждении акций и последующего одобрения акционерами компании продолжения ее деятельности», - говорится в сообщении.

В октябре компания объявила о планах рекапитализации своего баланса, обремененного крупной задолженностью, путем выпуска акций для держателей облигаций. Держателям облигаций, долг которым составляет $650 млн, будет предоставлено до 91% всего выпущенного акционерного капитала фирмы.

Условием рекапитализации является то, что держатели облигаций соглашаются не продавать свои акции в течение некоторого периода, известного как срок неотчуждения акций.

По состоянию на конец июня чистая задолженность составила $696,6 млн, увеличившись на $100 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за снижения продаж и капитализации процентов по облигациям на $650 млн.

В мае Petra заявила, что не может выплатить купон по облигации, что ускорило ее текущий долговой кризис. В рамках своих планов рекапитализации Petra рассматривала возможность продажи активов компании.

Неблагоприятные рыночные условия представляли угрозу. Несмотря на то, что предложение компании по рекапитализации учитывало возможность существования депрессивных рыночных условий, прогнозы «остаются чувствительными» и могут повлиять на ее способность действовать в рамках установленных кредитором условий.

Она добавила, что «может потребоваться дальнейшая поддержка группы кредиторов из Южной Африки, а в случае ее отсутствия может потребоваться дополнительное финансирование».

В сентябре рынок алмазов значительно восстановился по мере роста цен на алмазное сырье на 19% - 118% по сравнению с самыми низкими ценами в период 2020 года, говорится в отчете Bank of America Securities.

Однако банк заявил, что это повышение может быть «отскоком» от 10-летнего минимума, достигнутого в первом полугодии прошлого года, и не может быть «отражением долгосрочной привлекательности алмазной отрасли». Однако он добавил, что «ожидает увеличения индекса цен на алмазное сырье к 2021 году на 10% в годовом выражении».

«Базовый спрос на бриллианты должен восстановиться по мере возобновления работы экономики, но структурные проблемы в мидстриме могут нейтрализовать положительное влияние на алмазодобывающие компании, - говорится в сообщении. - Ключевыми проблемами остаются запасы алмазов, финансирование мидстрима и маржа».

Комментируя 12-месячный период, генеральный директор Petra Ричард Даффи (Richard Duffy) остановился на положительных моментах. Операционная деятельность компании показала хорошие результаты в этот период (до конца сентября), при этом программа оптимизации бизнеса принесет ежегодный вклад в размере $101 млн к концу 2021 финансового года, а ежегодное увеличение свободного денежного потока по текущей деятельности составит примерно $123 млн.