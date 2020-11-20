Выращенные в лаборатории бриллианты «готовы выйти на массовый рынок» по мере роста их популярности

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Автор: Мисти Уайт Сайделл (Misty White Sidell)

(sg.style.yahoo.com) - Согласно новому исследованию, популярность выращенных в лаборатории бриллиантов и осведомленность потребителей о них продолжает расти. В отчете, опубликованном сегодня MVI Marketing, говорится, что культивированные камни «готовы достичь статуса товара массового производства», и более 50 процентов независимых ювелиров в США, как ожидается, будут закупать эти камни к этому сезону праздничных продаж. Такая информация поступает, несмотря на предпринятые в этом году усилия ведущих мировых алмазодобывающих компаний по продвижению природных бриллиантов через их совместную лоббистскую организацию - Совет по природным алмазам (Natural Diamond Council).

В отчете MVI Marketing отмечается, что общая осведомленность домохозяйств о выращенных в лаборатории камнях сейчас составляет около 80 процентов по сравнению с 58 процентами в 2018 году. Эти камни готовы занять дополнительную долю рынка в ближайшие месяцы - особенно с учетом соотношения их цены и качества.

«Потребителей больше всего привлекает соотношение размера и стоимости. При бюджетных покупках, которые делают большинство потребителей, если сравнить природные и выращенных в лаборатории бриллианты, то более крупный камень того же качества из выращенного в лаборатории бриллианта оказывается более выгодным предложением для большинства обручающихся пар. Экологичность - это «вишенка на их бриллиантовом торте», особенно для миллениалов», - сказал Марти Гурвиц (Marty Hurwitz), генеральный директор компании MVI Marketing, которая с 2004 года отслеживает выращенные в лаборатории бриллианты.

Согласно исследованию, выращенные в лаборатории бриллианты предлагаются потребителям в среднем за 30% от стоимости природных камней, что касается цены и размера. Гурвиц добавил, что 95 процентов ритейлеров выращенных бриллиантов сообщают о более высокой прибыли от лабораторных бриллиантов, чем от природных (на 16-40 с лишним процентов), что является важным источником дохода в этот сложный экономический период.

Хотя некоторые ювелиры могут быть привязаны к романтическому представлению о камнях природного происхождения, Гурвиц посоветовал относиться иначе. «Ювелиры должны получать прибыль, а цепляться за тот продукт, который олицетворяет любовь, - это не лучшая идея. Скорее, ритейлеры должны предлагать потребителям выбор как природных, так и выращенных в лаборатории бриллиантов и зарабатывать деньги на товарах, которые потребители считают выражением любви», - сказал он.

Камни наиболее популярны среди молодых потребителей (в возрасте от 25 до 35 лет), чья реакция на выращенные в лаборатории бриллианты была «в подавляющем большинстве случаев положительной», в то время как другие возрастные группы выразили больше скептицизма - самое низкое мнения об этих камнях было у людей в возрасте от 46 до 55 лет. Гурвиц посоветовал ювелирам уделять больше внимания мнению младших возрастных групп, поскольку именно они являются теми участниками рынка, кто обручается.

Исследование выявило растущий интерес к более крупным лабораторным камням весом от двух до трех карат. Как сообщили изданию WWD в октябре, Lightbox, дочерняя компания De Beers по производству бриллиантов, сейчас разрабатывает способы получения более крупных лабораторных камней. В настоящее время компания предлагает только лабораторные бриллианты весом до одного карата.

Новое производственное предприятие Lightbox в Орегоне, открытое в прошлом месяце, наращивает производство и ожидается, что оно будет производить 200 000 каратов бриллиантов в год. Компания объединилась с Blue Nile, одним из крупнейших интернет-магазинов США по продаже ювелирных изделий с целью сбыта их лабораторных бриллиантов, он стал одним из крупнейших ритейлеров, включивших в свой ассортимент выращенные в лаборатории камни.

«Мы очень много думали о [лабораторных бриллиантах], разговаривая с потребителями о том, как они могут или могли бы вписаться в наш бренд и нашу товарную стратегию, - сказал генеральный директор Blue Nile Шон Келл (Sean Kell). - Мы решили, что эта тенденция никуда не уйдет, это красивые камни, и качество и доступность камней значительно повысились даже за последний год или около того. Для нас было разумно попробовать выйти на рынок».