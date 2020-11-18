Алмазопровод 2019 (3)

18 ноября 2020

Фото: IDEX Online





Прелюдия к шторму

Авторы: Пранай Нарвекар (Pranay Narvekar) и Хаим Эвен Зохар (Chaim Even Zohar)

Часть 3

Действия по снижению запасов

Не слишком удачные розничные продажи в сезоне 2018 года и в начале 2019 года заставили ритейлеров пересмотреть свои запасы. В США сетевые магазины вернули некоторые запасы в алмазопровод и скорректировали свои новые заказы, чтобы они соответствовали потребительскому спросу. Также произошел сдвиг в сторону онлайн-каналов продаж и увеличилось место на полках в магазинах, предназначенных для ВЛБ, и по обеим этим причинам требуется меньше природных бриллиантов. По мере изменения структуры продаж запасы в розничной торговле сокращались.

Аналогичный процесс сокращения запасов наблюдался в Китае, на Ближнем Востоке и в Индии. Общая неопределенность в бизнесе привела к тому, что ритейлеры свернули планы агрессивного роста, и в результате избыточные стоки были поглощены в течение года.

Сокращение запасов на уровне ритейла, а также улучшение продаж ВЛБ означало, что спрос на бриллианты со стороны мидстрима значительно снизился и упал почти на 9,5% до около $17,93 млрд.

Избыточные производственные мощности мидстрима

Мидстрим вступил в 2019 год на оптимистичной ноте, постепенно сделав некоторые запасы к концу 2018 года. В 2018 году новые рудники вышли на полную мощность, и продажи алмазного сырья были высокими. Однако вялый сезон в США означал, что спрос на пополнение запасов в первом квартале 2019 года был низким, что привело к увеличению запасов, и это вызвало снижение цен.

Мидстрим приспособился к более низкому спросу и соответственно сократившимся складским запасам. Для продажи избыточных запасов, в основном из предназначенной для американского рынка дешевой категории продукции, потребовалось больше времени, и это означало, что закупки алмазного сырья в этих областях сократились даже больше, чем в других, таких как закупки сертифицированных товаров.

Ликвидность и прибыльность мидстрима

Сокращение товарных запасов в мидстриме и снижение его активности также привело к сокращению текущих активов компаний. Это напрямую повлияло на уровень требуемых банковских линий кредитования. По мере того, как компании уменьшались, их потребность в кредите также снижалась, поскольку платежи использовались для сокращения долгов. В результате общий долг в мидстриме сократился почти на $1 млрд, что отражает снижение объемов бизнеса.

Банки периодически пересматривают свои предельные размеры кредитов. В течение 2019 года в отрасли предельный размеры были больше, чем требовалось, исходя из объемов бизнеса, поэтому ликвидность не была серьезной проблемой для отрасли.

Прибыльность оставалась главной проблемой для мидстрима. Поскольку год начался на слабой ноте, более высокие складские запасы вызвали необходимость снижения цен на бриллианты, что напрямую повлияло на прибыльность гранильных компаний. Это давление в значительной степени сохранялось в течение 2019 года, что привело к снижению добычи на протяжении всего третьего квартала.

Кроме того, более низкая рентабельность также побудила крупные компании мидстрима серьезно задуматься об инвестировании в сектор выращенных в лаборатории бриллиантов, где рентабельность была значительно выше, а отрасль все еще находилась в режиме роста, и компании применяли различные стратегические средства, чтобы войти в это пространство.

Цены на бриллианты и, следовательно, прибыльность повысились после ноября, а производство бриллиантов по-настоящему началось только после перерыва на праздник Дивали. Это привело к оживлению производства бриллиантов, а также к возобновлению закупок алмазного сырья.

Снижение спроса на алмазное сырье

По мере того, как спрос и действия по пополнению запасов, предпринимаемые в даунстриме (нижней части алмазопровода), ширились, спрос на алмазное сырье испытывал наибольшее воздействие. Закупки алмазного сырья мидстримом были самыми низкими за десятилетие и самыми низкими после 2009 года, когда финансовый кризис со всей силой ударил по алмазопроводу.

Воздействие, которое ощущали отдельные алмазодобывающие компании, было разным из-за фактических объемов добычи этими компаниями. Как и ожидалось, более дешевое алмазное сырье, в основном используемое для производства американских товаров, испытало наибольшее влияние, а влияние на более крупные сертифицированные товары было менее серьезным. На влиянии, которое оказывают продажи бриллиантов на алмазы, сказывается как длина алмазопровода, так и добавленная стоимость на бриллианты; увеличение обоих этих факторов для этой конкретной категории алмазов имело большее значение.

Если говорить о компаниях, то ряд новых канадских алмазодобывающих компаний, которые в основном производят дешевую продукцию, столкнулись с серьезными финансовыми проблемами. Они изо всех сил пытались приспособиться к снижению поступлений значительно ниже прогнозируемых, а временами ниже операционных требований.

Хотя большинство средних и мелких алмазодобывающих компаний продолжали продавать алмазное сырье по рыночным ценам, De Beers и АЛРОСА, на долю которых приходится почти две трети объема предложения алмазного сырья, решили избрать другую стратегию. Как правило, они сохраняли свои цены, но позволяли покупателям откладывать покупки или отказываться от них, ограничивая поставки на рынок, поскольку большинство долгосрочных клиентов принимали решение отложить закупку алмазного сырья, что позволило поддерживать жизнеспособные цены.

Два крупнейших производителя алмазов, наконец, снизили цены на алмазное сырье, когда рынок улучшился и продажи начали расти. Последствием этого решения стало то, что рыночные доли обоих производителей первичных алмазов упали ниже 60% впервые после 2015 года, еще одного года низких продаж. Однако оба производителя алмазов продолжали работу на своих рудниках в основном в обычном режиме, что привело к тому, что обе эти компании накопили запасы алмазного сырья на своих предприятиях. По оценкам, к концу 2019 года у них было непроданных алмазов на $1-$1,5 млрд, которые они рассчитывали реализовать в 2020 году, как только рыночные условия улучшатся.

В целом объемы продаж алмазов алмазодобывающими компаниями отрасли упали примерно на 16,4% и составили около $12,55 млрд за год. Действительно тяжелый год для алмазодобывающей отрасли!

Экономическое влияние

В ожидании тяжелых испытаний

По мере приближения к основному сезону 2020 года, у нас остается все меньше причин для оптимизма.

Многие регионы переживают вторую или третью волну коронавируса, что еще больше вынуждает их вводить режим самоизоляции и, как следствие, это ведет к экономическим последствиям.

В США пакет поддержки был довольно щедрым. Для многих низкооплачиваемых работников выгоды были больше, чем они могли бы заработать в противном случае: срок действия этого пакета истек в середине августа, и все еще ведутся переговоры о последующем пакете, ожидается, что авиакомпании начнут отправлять в отпуска без содержания или увольнять работников в октябре, если только не будет объявлен пакет поддержки.

Семьи пересмотрят структуру своих расходов и сбережений из-за удара, нанесенного COVID-19, и в результате вполне могут снизиться расходы.

Все надежды во всем мире возлагаются на вакцину, которая будет утверждена для широкого использования органами здравоохранения. Эксперты полагают, что, если даже вакцина будет одобрена, то ее доставка достаточно большому населению займет значительную часть 2021 года.

Возобновление работы мировой экономики будет осуществляться не так легко, как предполагают политики. До тех пор отраслям и потребителям, вероятно, потребуется поддержка в той или иной форме, но многим странам, возможно, придется учитывать финансовые реалии.

С точки зрения отрасли, мы должны знать о возможном росте «путешествий в качестве реванша за воздержание», точно так же, как мы наблюдали рост «расходов в качестве реванша за воздержание» в начале этого года, особенно когда все откроется в 2021 году.

Печальный (для некоторых) факт заключается в том, что экономически нецелесообразные, неэффективные, непроизводительные участники алмазопровода должны будут закрыть производства, и дело не ограничится только алмазодобывающими компаниями. Такова реальность превращения в отрасль, управляемую рынком.

Заглядывая в будущее

Как уже упоминалось, наш базовый прогноз на 2020 год по-прежнему предполагает падение розничного спроса примерно на 20%. Последствия этого следующие:

• падение продаж бриллиантов на 32%

• падение спроса на алмазное сырье на 35%

Может показаться, что это несколько противоречит здравому смыслу, потому что обычно продажи алмазного сырья оказывают гораздо большее влияние, чем продажи бриллиантов. Однако мы должны благодарить за это 2019 год. Если учесть падение продаж по сравнению с уровнем продаж алмазного сырья в 2018 году, оно действительно составит почти 47%. Падение продаж алмазного сырья в 2019 году смягчило влияние текущего кризиса на производителей алмазного сырья, хотя это могло стать небольшим утешением для производителей алмазов, которые изо всех сил пытаются эксплуатировать свои рудники при текущих объемах и ценах.

2021 год обещает гораздо более радужные перспективы. Хотя мировой ВВП останется на уровне 2019 года или ниже, отрасль увидит положительное влияние на пополнение запасов на всех этапах алмазопровода, от розничной торговли до алмазного сырья. По нашим оценкам, как продажи бриллиантов, так и спрос на алмазы станут выше, чем в 2019 году, даже при консервативном росте спроса и, возможно, будут на уровне между 2018 и 2019 годами. Так что, в конце концов, есть на что рассчитывать.

По мере роста отрасли проблемы будут перемещаться в другие области, такие как ликвидность и доступность финансирования. В 2019 и 2020 годах отрасль находилась в цикле сокращения запасов, когда запасы и дебиторская задолженность сокращаются, что приводит к выплате банковского долга. Наши оценки показывают, что за эти два года отрасль могла бы снизить свою задолженность почти на 30%. Это было бы настоящим спасением для банков, учитывая, насколько настороженно они относятся к нашей отрасли в настоящее время.

Когда мы вернемся к циклу создания запасов, отрасли потребуется кредит. Хотя потребности по-прежнему будут ниже уровней 2018 года, отрасли все же потребуется увеличение финансирования на 30 с лишним процентов. Нужно посмотреть, заинтересованы ли в этом банки и финансовые учреждения. Более низкая доступность финансирования снизит способность мидстрима создавать запасы, что скажется на продажах алмазного сырья и ценах.

В конечном счете, мы продолжаем быть единым алмазопроводом. Мы все служим одной цели - доставить бриллианты до потребителей. Если спрос упадет или нарушится алмазопровод, в конечном итоге пострадаем все мы. В эти тяжелые времена важно, чтобы все части алмазопровода оставались прибыльными и устойчивыми.

После катастрофического 2020 года нас ждет неопределенное будущее. Но мы все равно должны быть благодарны за 2019 год. Это был непростой год, в этом нет сомнений. Однако мы стали сильнее и в состоянии противостоять тому, что грядет, ... по мере того, как мы становимся отраслью, действительно ориентированной на рынок.