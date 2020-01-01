Шанс на перестройку алмазной отрасли

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В Отчете Rapaport Research Report дается анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз, существующих для алмазного рынка

Автор: Ави Кравиц (Avi Krawitz)

(diamonds.net) - Экономические проблемы, возникшие в результате распространения COVID-19, вынудили компании и отрасли в целом пересмотреть свои ценностные предложения. Помимо серьезных проблем, возникших для здоровья людей, коронавирус также вызвал беспрецедентные потрясения в мировой экономике, заставив бизнес-сообщество изменить методы своей работы. Изменения, которые вступили в силу во время распространения коронавируса, вероятно, изменят способы ведения бизнеса в будущем.

Менеджеры и предприниматели во всех секторах задают ряд уместных вопросов: готовы ли они работать в новом удаленном режиме? Соответствуют ли их ценности изменениям в настроениях и идеалах потребителей? Насколько способны они адаптироваться к динамичной цифровой среде? Имеются ли у них нужные корпоративные структуры, обеспечивающие требуемый от них более высокий уровень прозрачности?

Алмазная отрасль не является исключением. COVID-19 привел торговлю на распутье и предоставил возможность решать многие проблемы, с которыми она столкнулась в последнее десятилетие. В то же время важно осознавать ценность, которую отрасль имеет для общества, и недостатки, с которыми она все еще сталкивается. В недавно опубликованном ноябрьском отчете Rapaport Research Report эти факторы представлены в виде SWOT-анализа - изучения сильных и слабых сторон, возможностей и угроз, с которыми алмазная отрасль столкнется в конце 2020 года.

Краткий вариант отчета под названием «Шанс на восстановление» (A Chance to Rebuild) был впервые представлен на ежеквартальном вебинаре «Алмазные тенденции» (Diamond Trends), проведенном Rapaport 21 октября с надеждой на стимулирование диалога в более широких торговых кругах.

В центре обсуждения мы поставили вопрос: как бы выглядела алмазная отрасль, если бы мы могли создать ее с нуля? Хотя у нас нет окончательного ответа на этот вопрос, мы можем сказать, что она сильно отличалась бы от той, какой она была раньше. Анализ помогает прояснить, какими будут (или должны быть) эти различия.

Во многих отношениях отрасль находится на правильном пути в решении стоящих перед ней проблем, но ей по-прежнему необходимо учитывать ряд рыночных сил.

В целом в отчете дается оптимистичный взгляд на алмазный сектор, который может удивить многих, учитывая проблемы, с которыми отрасль столкнулась в этом году. Мы считаем, что наши выводы могут послужить основой и руководством для продвижения экономики вперед после коронавируса.

Отчет Rapaport Research Report публикуется для подписчиков ежемесячно. Наряду с углубленным анализом различных тем, влияющих на алмазную торговлю, в отчете представлены эксклюзивные данные о спросе и предложении от RapNet, дающие представление о состоянии алмазного рынка по состоянию на первую неделю каждого месяца. Эти данные показывают тенденции для камней весом 0,30, 0,50, 1 и 3 карата, включая средние цены, скидки, складские запасы по странам и объем поиска. Кроме того, он показывает объем товаров, перемещающихся в RapNet и из него, а также среднее время, которое им на это требуется.