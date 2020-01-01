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Конец беспошлинной торговли «обойдется в миллиарды»

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Экспертиза
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                                  Фото: TheDigitalArtist (Pixabay)



(dailymail.co.uk) - Одиннадцать ведущих люксовых брендов, включая Gucci, L'Oreal и Tiffany, предупредили, что прекращение беспошлинной торговли обойдется в миллиарды и ударит по экономике Великобритании в «самый неподходящий момент».

С 1 января канцлер казначейства Риши Сунак (Rishi Sunak) прекращает возмещение НДС для иностранных посетителей британских магазинов.

Предполагается, что этот шаг может привести к потере до 138 000 рабочих мест и обойдется экономике в 3,5 млрд фунтов стерлингов. Британские отдыхающие также столкнутся с дополнительными налогами на кассе, поскольку экономия для путешественников, покидающих Великобританию, будет ограничена алкоголем и табаком.

На прошлой неделе 11 ведущих фирм класса «люкс» написали канцлеру письмо, в котором предупредили, что этот шаг может стоить Великобритании ее места как ведущего мирового туристического центра и центра шопинга. По их словам, повышение налогов делает Великобританию «наименее конкурентоспособным режимом беспошлинной торговли в Европе».

Фирмы, включая гиганта одежды Hugo Boss, производителя часов Breitling и специалиста по бриллиантам De Beers, предупредили, что этот шаг будет стоить казне «миллиарды фунтов поступлений», поскольку вместо этого туристы будут тратить свои деньги на континенте.

В письме, разосланном по электронной почте, говорится: «Мы были глубоко обеспокоены, узнав о предложении правительства Великобритании положить конец беспошлинным покупкам».

«Мы очень ценим статус Великобритании как мирового лидера в сфере шоппинга и туризма, и, соответственно, инвестировали в Великобританию ..., но план Министерства финансов поставил бы этот статус под угрозу. Мы работаем по всему миру и понимаем чувствительность иностранных посетителей к ценам», - говорится также в нем.

«Введение 20-процентного налога приведет к тому, что эти посетители предпочтут тратить свои деньги в другом месте в Европе, а не в Великобритании. Мы считаем, что в разгар экономических потрясений, вызванных глобальной пандемией, это самое неподходящее время для того, чтобы лишать туристов стимула для посещения Великобритании», - сказано в письме.

Среди других фирм, поддерживающих письмо, находятся производитель стекла Lalique и компания по выпуску трикотажных изделий Missoni. Министерство финансов заявляет, что аэропорты не всегда экономят за счет потребителей, а схема возврата НДС в магазинах является «дорогостоящей».

Официальные лица утверждают, что прекращение стимулирования сэкономит налогоплательщикам 1 млрд фунтов стерлингов. Десятки компаний, в том числе Ted Baker, Fortnum & Mason, Boots, Dixons и Marks & Spencer, уже резко раскритиковали «сокрушительный удар», нанесенный повышением налога.

Официальные данные на этой неделе показали, что в период с апреля по июнь в Великобританию прибыло всего 398 000 туристов, что на 96 процентов меньше.

В аэропорту Хитроу заявили, что решение о прекращении беспошлинной торговли может стоить десятков тысяч рабочих мест в авиационной отрасли. На предметы роскоши приходится до трех четвертей общего объема продаж в аэропортах.

Министерство финансов заявило: «Около 92 процентов посетителей, прибывающих в Великобританию, не пользуются схемой розничной продажи товаров без НДС (VAT Retail Export Scheme), и распространение ее на ЕС может увеличить общие затраты до 1,4 млрд фунтов стерлингов в год.

«Покупки, не облагаемые налогом, по-прежнему доступны в магазине, когда товары отправляются по зарубежным адресам».

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