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Вчера

Спасительный брак для Tiffany

Сегодня
Экспертиза

Tiffany&Co, ведущий мировой ювелирный бренд, после бурного периода «помолвки» с LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH), лидером глобального рынка товаров роскоши, ради спасения «брака» с французским гигантом согласилась снизить цену слияния бизнеса.

В конце октября компании объявили о заключении соглашения, изменяющего некоторые условия их первоначальной договоренности, которая теперь зафиксировала цену покупки в размере $131,50 за акцию наличными и смягчила условия закрытия сделки.

Несмотря на негативное воздействие пандемии COVID-19, и, в отличие от испытывающих трудности конкурентов, Tiffany испытала биржевое падение курса акций лишь в середине марта. «Спасательный круг» LVMH, несмотря на рыночную турбулентность, в течение всего года поддерживал курс акций глобального бренда, вплоть до заключения «брачного контракта».

В случае же продолжения компаниями отстаивания взаимных претензий в суде, вместо мирного соглашения, Tiffany c большой долей вероятности пришлось бы вступить в принудительный «брак», сопряженного с менее благоприятными условиями. Ожидается, что слияние бизнеса завершится в начале 2021 года при условии одобрения акционерами Tiffany.

Французское издание Tribune называет новую договоренность LVMH-Tiffany хорошей новостью для мировой алмазно-бриллиантовой индустрии, соответствующей тенденции постепенного восстановления алмазного рынка в Китае и США.

Продажи драгоценных камней, которые, в отличие от золота, не обладают статусом безопасного инвестиционного убежища, рухнули в первой половине 2020 года из-за распространения коронавирусной инфекции. Этому предшествовал провальный 2019 год, который последовал за безоблачным периодом 2016-2018 годов. Оптимизм у рыночных субъектов вернулся этим летом - с июня ситуация на алмазном рынке улучшается.

При этом прогнозируется, что предложение алмазного сырья сократится примерно на 20% после исчезновения небольших шахт, которые не смогли выжить в условиях пандемии COVID-19, а также в результате предстоящего закрытия в этом году месторождения Аргайл в Австралии, принадлежащего австралийско-британскому концерну Rio Tinto.

Хотя глобальные запасы необработанных алмазов остаются значительными, они, тем не менее, эффективно контролируются «дуэтом» АЛРОСА - De Beers. При этом конкуренция между природными и синтетическими бриллиантами, безусловно, наличествует. Однако по причинам производственного характера место последних, несмотря на свойственные им модернизм, этичность и экологическую безопасность, располагается значительно ниже по потенциалу, особенно в том, что касается сегмента производства дорогостоящих часов.

Алмазные торговцы, которые связывают продукцию добывающих компаний с производителями ювелирных изделий и чьи запасы определяют динамику рынка, сегодня возобновляют бизнес, в первую очередь в Индии.

В США, на долю которых приходится 50% мировых продаж бриллиантов, прогнозируется оживление спроса в свете ожидаемого налогового стимулирования после президентских выборов в стране. В Китае с марта, благодаря отложенному спросу, продажи ювелирных изделий выросли, компенсировав примерно на 15% потери, сопряженные с COVID-19. Этот показатель подтверждается массовым импортом Китаем платины, причем потребление этого металла китайскими ювелирами сравнялось со спросом на бриллианты.

Рост объема продаж отмечен и у лидера азиатского рынка товаров роскоши - ювелирной группы Chai Tai Fook.

Подтверждением того, что алмазные дилеры уже пополняют свои запасы, является 300-процентный за последние три месяца рост продаж у De Beers. При этом показатели последней торговой сессии были выше, чем в октябре 2017 года. АЛРОСА также сопутствовал торговый подъем - показатели продаж уже совпадают с цифрами 2019 года.

Обе алмазодобывающие компании увеличили свою маржу, предлагая на необработанные алмазы подходящие и гибкие в зависимости от объемов цены, в то время как цены на бриллианты растут.

Алмазный рынок является предвестником перемен для рынка люксовых товаров, и ситуация в алмазно-бриллиантовой индустрии позволяла предсказать, что LVMH поступает правильно, приобретая Tiffany на цикле низких цен. Тем самым LVMH улучшит свой доступ на мировой рынок высококлассных ювелирных изделий.

Алекс Шишло для Rough&Polished

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