Простой способ предотвращения мошенничества с выращенными в лаборатории бриллиантами

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Авторы: Бранко Делянин (Branko Deljanin) и Душан Шимич (Dusan Simic)

Бранко Делянин и Душан Симич являются соавторами книги «Выращенные в лаборатории бриллианты» (Laboratory-Grown Diamonds) (сейчас опубликовано пересмотренное третье издание)

(idexonline.com) - Последние достижения в выращивании и облагораживании бриллиантов привлекли большое внимание общественности, однако имеется относительно мало публикаций по этому вопросу. Мы были свидетелями того, как крупные и мелкие компании инвестировали в облагораживание камней с помощью методов HPHT/APHT/LPHT, облучения, а особенно в технологии выращивания алмазов по методу HPHT (высокой температуры и высокого давления) и CVD (химического осаждения в паровой фазе). Многие компании уже работают и готовы извлечь выгоду из этих новых технологий, и только высокая их сложность тормозят поступление новых инвестиций. Мы рассмотрим проблему идентификации и сертификации бриллиантов, когда выращенные в лаборатории бриллианты размером выше 1 карата станут довольно распространенными, чтобы в достаточной мере удовлетворить потребности рынка. Мы также рассмотрим потенциальные риски из-за потери доверия потребителей, с которыми сталкиваются сертификационные лаборатории, а также главный вопрос - как потребители и ювелиры могут доверять идентификации и сертификации оправленных бриллиантов?

Используя данные, содержащиеся почти во всех сертификатах на бриллианты, относительно легко изготовить идентичные копии сертифицированных бриллиантов, особенно для бриллиантов круглой огранки. Эти точные копии могут быть изготовлены из бриллиантов, обработанных методом HPHT, или из выращенных в лаборатории бриллиантов. Поддельная копия заменит оригинальный бриллиант и будет продана с его подлинным сертификатом. Этот процесс выполняется в основном с бриллиантами типа IIa и IIb, имеющими высокие показатели цвета H и выше и, в первую очередь, высокой чистоты VVS и выше.

Эта проблема была предсказана и обнаружена много лет назад. Копии были сделаны с использованием бриллиантов типа IIa, обработанных методом HPHT, но этот процесс получил развитие и теперь включает облучение и нагревание в качестве «последующей обработки». Эти новые процессы увеличивают вероятность того, что лаборатории будут вынуждены нести ответственность за такое мошенничество. Например, в случае, если копия бриллианта с сертификатом отправляется в лабораторию, и камню выдается новый сертификат (описывающий бриллиант как обработанный или неопределенный - комментарий GIA: * в настоящее время не может быть определено, имеет ли цвет этого бриллианта естественное происхождение или является результатом искусственного процесса), то ошибка неизбежно ляжет на плечи исходной сертификационной лаборатории. Это один из способов, которым эти копии угрожают репутации нашей отрасли.

Трудно определить точное количество случаев, когда такое имело место, но, скорее всего, их число ограничено, поскольку копии сделаны из природных бриллиантов типа IIa. До сегодняшнего дня о таких случаях ходили только слухи в закрытых профессиональных кругах, и предполагаемое количество копий сильно разнится. Но, конечно, ответ на этот вопрос находится в базах данных лабораторий, имеющих дело с драгоценными камнями.

Учитывая постоянно растущий объем предложения выращенных в лаборатории бриллиантов, поступающих на рынок, нетрудно сделать вывод, что синтетические бриллианты будут использоваться в качестве поддельных копий сертифицированных бриллиантов. Проблема имеет особенно серьезное значение в случаях с оправленными бриллиантами и ювелирными изделиями.

К сожалению, наиболее эффективное решение этой проблемы является одновременно и сложным, и дорогим. Мы называем это «алмазной дактилоскопией» (Diamond Fingerprinting). Она включает подробную спектроскопию/визуализацию на всех участках. К сожалению, для большинства лабораторий этот процесс является чрезмерно дорогим и требует больших затрат времени и денег.

Еще одним решением может стать стандартизация уникального патента USPTO «Система и метод маркировки и идентификации синтетических бриллиантов» (Synthetic Diamond Labeling and Identification System and Method), который обеспечивает комплексное решение для создания очевидных и простых внутренних различий между природными и выращенными в лаборатории бриллиантами, используемыми в ювелирной отрасли.

Мы предлагаем следующее решение, которое применимо как к оправленным, так и к неоправленным бриллиантам: все сертификаты на бриллианты должны быть расширены и должны включать два графика - ИК спектроскопии и объемной фотолюминесценции (в диапазоне длин волн 365 нм или 405 нм), с дополнительным обязательством сохранять эти графики в базе данных. ИК Фурье-спектрометры FTIR уже хорошо известны в отрасли и имеются в большинстве лабораторий. 405 Luminescence - это простая и недорогая система, которая в нашей литературе описывается как «экспресс-спектрометр». Затем эти две процедуры можно было бы стандартизировать в одну простую систему. Поскольку оправленные бриллианты требуют различных настроек и применения приборов, сделанных по индивидуальному заказу, новые средства для выполнения этой процедуры будут единственными необходимыми новыми инвестициями.

По нашему мнению, тогда будет соблюден основной принцип использования как минимум двух методов идентификации. Кроме того, реализация этих методов будет относительно простой и недорогой как для малых, так и для крупных лабораторий. Оба метода не имеют ограничений по размеру, цвету или форме бриллианта. Исходя из нашего опыта, сочетание этих двух методов позволяет легко определять подлинность более 95% всех проверенных бриллиантов.