De Beers будет производить до 400 000 «выращенных в лаборатории» бриллиантов на новой фабрике в Грешэме

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Автор: Майк Роговэй (Mike Rogoway)

(oregonlive.com) - Теряют ли бриллианты свой блеск, если они поступают с фабрики в штате Орегон?

De Beers ставит почти $100 млн на большой спрос на новый класс драгоценных камней, произведенных в лаборатории Грешэма, вместо тех, которые формируются за тысячелетия в результате действия природных сил в недрах земли. И она делает ставку на то, что произведенные на фабрике бриллианты не подорвут ее основной рынок для гораздо более ценного традиционного вида камней.

Драгоценные камни, произведенные на фабрике в Грешэме и продаваемые под брендом Lightbox, стоят всего $800 за карат. Сопоставимый природный бриллиант может стоить от $3 000 до $6 000 за карат.

«Это действительно создает большие возможности для роста, потому что это дает потребителям возможность покупать этот товар чаще», - сказал Стив Коу (Steve Coe), генеральный директор бренда Lightbox, принадлежащего De Beers.

После долгого сопротивления посягательствам со стороны выращенных в лаборатории бриллиантов, два года назад De Beers изменила курс и объявила о планах относительно фабрики в Грешэме. В штате Орегон имеется относительно недорогая и надежно поставляемая электроэнергия и рабочая сила, владеющая передовой технологией, необходимые для энергоемкой технологии химического осаждения из паровой фазы (CVD), используемой для производства алмазов.

«Это довольно высокотехнологичный производственный процесс, и я думаю, что этот район достаточно хорошо известен как технологический центр», - сказал Коу.

На предприятии в Грешэме работает 60 человек, и на нем будет использоваться от 5 до 6 мегаватт электроэнергии, что эквивалентно энергии, потребляемой примерно 4 000 домами на северо-западе страны. Оно находится в городской зоне предпринимательства, что, по оценке Грешэма, позволит компании сэкономить $4,5 млн за несколько лет. Предприятие также получило государственную субсидию в размере $300 000, которую оно должно выплатить с процентами, если не будет поддерживать текущие уровни занятости.

По словам Коу, когда в следующем году производство будет запущено на полную мощность, на нем можно будет производить 200 000 каратов бриллиантов в год - всего около 400 000 камней.

Lightbox заявила в четверг, что будет продавать эксклюзивную коллекцию своих драгоценных камней на веб-сайте Blue Nile, впервые эта компания предложила выращенные в лаборатории бриллианты. Эти изделия - серьги, подвески и кольца - будут стоить от $450 до $1 600.

Технологические достижения позволили выращивать в лаборатории бриллианты, которые практически неотличимы от природных. Лаборатории могут заметить разницу с помощью сложного оборудования, но если смотреть невооруженным глазом или даже через лупу, то эксперты говорят, что они сверкают так же, как и все бриллианты. (Бриллианты Lightbox имеют крошечный индикатор, невидимый без увеличительного стекла.

По сути, De Beers тоже хочет получить свой «пирог» и съесть его. Компания надеется, что люди продолжат покупать природные бриллианты для особых случаев, таких как помолвки или знаменательные годовщины, и будут использовать выращенные в лаборатории камни, чтобы носить их повседневно.

«Возможно, это то, что можно получать на каждый день рождения, а не на круглые даты», - сказал Коу.

Риск, конечно же, заключается в том, что выращенные в лаборатории бриллианты могут подорвать гораздо более прибыльный рынок природных бриллиантов. Но De Beers - далеко не единственная компания, производящая выращенные в лаборатории бриллианты, поэтому эти экономические силы будут играть роль независимо от того, выйдет De Beers на рынок или нет.

«Все сводится к психологии потребителя, и одним из факторов, который действительно движет психологией потребителя, является маркетинг», - сказал аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky).

Люди покупают украшения и другие предметы роскоши из-за того, какие чувства они у них вызывают, или из-за статуса, о котором они говорят. По его словам, сложность дифференциации природных и выращенных в лаборатории бриллиантов будет заключаться в том, чтобы убедить людей, что они разные, даже если выглядят одинаково.

Это может показаться неправдоподобным, но Зимниски отмечает, что выращенные в лаборатории рубины, изумруды и сапфиры существуют уже несколько десятилетий и остается большой разрыв в ценах. Он сказал, что изготовленный человеком изумруд может стоить $100, а такой же природный изумруд может стоить от $4 000 до $6 000.

«Одной цены достаточно, чтобы дифференцировать продукт в сознании потребителей», - сказал он.

Природные алмазы трудно искать и добывать, поэтому предложение всегда ограничено. Объемы производства выращенных в лаборатории бриллиантов теоретически безграничны. По словам Зимниски, при правильном маркетинге крупные компании, такие как De Beers, могут дифференцировать оба вида в сознании потребителей и пользоваться плодами обоих рынков.

«Нам нужны редкие, ценные вещи, которые красиво выглядят, - сказал Зимниски. - Я думаю, что до тех пор, пока у людей сохраняется такое отношение, будет сохраняться спрос на природные бриллианты».