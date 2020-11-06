Petra Diamonds должна реструктурировать долг, несмотря на активное восстановление

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Значительное разводнение капитала акционеров по-прежнему остается на повестке дня, несмотря на то, что рудники ЮАР возвращаются к нормальной добыче и повышаются цены на алмазное сырье.

Автор: Аллан Секкомбе (Allan Seccombe)

(businesslive.co.za) - Зарегистрированная на лондонской бирже Petra Diamonds, занимающаяся планом погашения облигаций на сумму $650 млн, которое наступает в 2022 году, и сокращающая долю существующих акционеров всего лишь до 9% акций алмазодобывающей компании, сообщила о снижении объема производства в квартале, закончившемся в конца сентября, первом в ее финансовом году.

Консолидированный долг на конец сентября составил $688 млн. Petra достигла принципиального соглашения с держателями облигаций, которые получат 91%-ую долю увеличенного капитала Petra в обмен на облигации на сумму $400 млн, и консорциумом банков ЮАР. Ожидается, что сделка по долговому соглашению, по которому должно состояться голосование акционеров, будет завершена в начале 2021 года.

У Petra есть денежные средств в размере $49 млн, что меньше $54 млн, которыми она располагала в конце июня. Все ее кредиты полностью освоены.

Petra предупредила акционеров, что, если они не поддержат план реструктуризации, который приведет к разводнению их доли до 9%, то они могут потерять свою долю полностью. Реструктуризация «обеспечит нам значительно более управляемый уровень задолженности и станет важной вехой в обеспечении жизнеспособности компании», - сказал генеральный директор Ричард Даффи (Richard Duffy).

Добыча Petra упала на одну десятую до 974 346 каратов, потому что ее рудник Уильямсон (Williamson) в Танзании оставался законсервированным, но три южноафриканских рудника компании восстановились после жесткого режима самоизоляции, введенного правительством в марте. Рудникам разрешили поэтапно снова возобновить работу, чтобы достичь полной мощности в конце мая - в июне.

На руднике Венеция (Venetia), принадлежащем De Beers в ЮАР, в квартале, закончившемся в сентябре, было произведено 1,18 млн каратов. Petra - второй по величине источник поступления алмазов из ЮАР.

По словам Даффи, рудник Куллинан (Cullinan), расположенный недалеко от Претории, является крупнейшим источником алмазов компании Petra, и он продемонстрировал рекордные производственные показатели в августе и сентябре.

Выручка Petra в первом квартале подскочила на треть по сравнению с аналогичными тремя месяцами годом ранее, показав доход в размере $82 млн за счет выпуска на рынок складских запасов и повышения цен на алмазное сырье.

Petra попридержала алмазы, не выбросив их на рынок в квартале, закончившемся в июне, поскольку правительства по всему миру ввели ограничения на международные поездки, экономическую и социальную деятельность, чтобы замедлить распространение пандемии Covid-19.

Улучшение цен на алмазное сырье

Цена на алмазное сырье все еще была примерно на 10% ниже уровня, существовавшего до марта, несмотря на улучшение цен в течение квартала, закончившегося в сентябре, и тендера на продажу в октябре.

«На алмазном рынке в 2021 финансовом году наблюдается незначительное улучшение, но все еще сохраняется неопределенность в отношении дальнейших сбоев из-за ограничений, связанных с коронавирусом», - сказала Petra.

«Риски для сроков проведения тендера сохраняются из-за возможных ограничений, которые могут быть повторно введены после наступления второй волны Covid-19 в ряде стран, включая Бельгию», - заявила она.

Бельгия является крупным центром продаж и торговли алмазами.

Petra отметила улучшение конъюнктуры алмазного рынка благодаря возобновлению работы магазинов розничной торговли ювелирными изделиями. То, что два крупнейших производителя, De Beers и российская АЛРОСА, придержали алмазы в слабых рыночных условиях, «позволило улучшить равновесие на рынке, и теперь наблюдается улучшение спроса со стороны перерабатывающих компаний, по мере того как ритейлеры стремятся разместить заказы вовремя для праздничного сезона розничной торговли», - сказала Petra.

«Фабрики по огранке и полировке в Индии увеличили свою мощность примерно до 60% при соблюдении рекомендаций по предотвращению заражения Covid-19, но изучают возможность максимального увеличения рабочего времени для удовлетворения спроса, включая большое сокращение праздничных отпусков на Дивали по сравнению с обычными», - добавила она.

Индия располагает крупнейшей в мире отраслью по огранке и полировке драгоценных камней, специализирующейся на мелких алмазах.

В ноябре Petra проведет специальный тендер по продаже пяти высококачественных голубых алмазов со своего рудника Куллинан, расположенного недалеко от Претории. По словам Даффи, эти пять бриллиантов увеличат выручку от продаж.

Petra воздержалась сообщить инвесторам объемы добычи на весь 2021 финансовый год из-за неопределенности, связанной с пандемией. «Хотя рудники, как правило, работают на запланированном уровне, остаются риски для производства, связанные с воздействием строгих мер по предотвращению Covid-19», - говорится в сообщении.

Правительство разрешило предприятиям горнодобывающей промышленности начать работу в ближайшее время при условии соблюдения строгих требований по обеспечению охраны здоровья и соблюдению техники безопасности рабочих. Несмотря на эти меры, Petra отметила, что 199 из ее сотрудников показали положительный результат на вирус, а 186 выздоровели. Двое сотрудников погибли от Covid-19.

Petra создала независимый комитет при совете директоров для расследования заявлений о нарушениях прав человека на ее руднике Уильямсон. Расследование, в котором участвуют специализированные сторонние консультанты и юристы компании, должно завершиться к декабрю.