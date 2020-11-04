Долгое падение фирменных ювелирных изделий

Сегодня

Авторы: Джон Джеффей (John Jeffay) и Кен Гассман (Ken Gassman)

(idexonline.com) - Мало кого из ювелиров не затронула пандемия коронавируса. В тяжелые времена, которые мы, несомненно, наблюдаем сейчас, очень богатые люди по-прежнему могут позволить себе свои розовые бриллианты с рудника Аргайл (Argyle), а очень бедные по-прежнему будут тратить несколько долларов на дешевую и веселенькую бижутерию. Но больше всего страдает сектор «узкого среднего слоя» - специализированные магазины в США, продающие высококачественные часы и кольца, ожерелья, браслеты и серьги из драгоценных камней и металлов. Не так давно, в 1987 году, было немногим более 30 000 специализированных ювелирных магазинов. По последним данным JBT (Комиссии по торговле ювелирными изделиями), сегодня их всего 18 353.

Наблюдается длительный, медленный спад, поскольку специализированные ритейлеры проигрывают процессу консолидации розничной торговли, а Интернет разрушает нормы, существующие для реальных магазинов, но пандемия означает, что все больше магазинов закрывается и меньше открывается новых. Давайте посмотрим на некоторые цифры, в основном на Важные статистические данные и показатели трендов, предоставленные JBT (JBT Vital Statistics и Trend Data) за второй квартал 2020 года. За последние 12 месяцев прекратили торговлю 723 магазина, это в среднем 14 магазинов в неделю. С начала года до настоящего времени в США открылось 58 новых ритейлеров, что на 44% меньше, чем в предыдущем году.

Если копнуть глубже, то данные показывают, что количество специализированных ювелирных компаний, которые закрыли свои магазины на рынке США, выросло почти на 57 процентов в первом полугодии 2020 года по сравнению с первым полугодием 2019 года, что позволяет предположить, что коронавирус оказал значительное влияние.

Исторически сложилось так, что темпы спада в специализированном секторе за последние 33 года составляли в среднем 1,5%. За последний год, до июня 2020 года, они увеличились более чем вдвое до 3,8 процента.

Если шире посмотреть на отрасль, то количество оптовых торговцев ювелирными изделиями в США за тот же период упало на 4,0 процента по сравнению со среднегодовым падением с 2000 года в размере 1,1 процента. Количество производителей бриллиантов сократилось на 4,7 процента по сравнению со среднегодовым падением с 2000 года в размере 2,6 процента.

Вся цепочка поставок в США постепенно сокращалась в течение последних двух десятилетий, но эта тенденция усилилась в последние месяцы до такой степени, что теперь она затмевает тенденцию усиления Великой рецессии 2007-2010 годов.

Есть ли луч света среди этих мрачных туч? Что ж, количество требований о взыскании долга, зарегистрированных JBT для всех ювелиров США, существенно снизилось - на 56 процентов в годовом исчислении, но при этом средний размер требований вырос на 17 процентов, до $9 754.

Долгосрочная статистика свидетельствует о том, что, несмотря на сокращение числа магазинов, общая выручка увеличилась. Общий объем продаж вырос с $12,9 млрд в 1987 году до $32,2 млрд в 2019 году, в среднем примерно на 3,0 процента в год, что превышает инфляцию. Но они маскируют воздействие внезапной и непредсказуемой глобальной пандемии.

Те магазины, которые выжили, увеличивали выручку на 4,6% ежегодно. Средний объем продаж специализированных ювелирных компаний составляет почти $1,8 млн в год, что помогает им более эффективно покрывать относительно фиксированные накладные расходы и увеличивать прибыль. Как показывает практика, специализированная ювелирная компания в США должна получать от продаж от $1,5 до $2,0 млн, чтобы оставаться стабильно прибыльной.

В последние месяцы продажи часов и ювелирных изделий неуклонно росли (на 3,9% в июне; 7,5% в июле; 9,3% в августе) после беспрецедентного падения более чем на 50% в апреле, согласно данным, опубликованным Министерством торговли США. Но с января оно не предоставило никаких данных о специализированных ювелирных компаниях, поэтому трудно сказать, как у них идут дела.

Какова более широкая картина, (надеюсь) кроме глобальной пандемии? Ювелирные магазины отстали от большинства других секторов ритейла с точки зрения консолидации розничной торговли. Zale была приобретена компанией Signet, Whitehall больше нет, и Friedman’s больше нет. Но уйдет еще больше ювелирных компаний, поскольку они проходят тот процесс консолидации, который впервые наблюдался в других секторах полвека назад. Семейные магазины вымирают, а крупные становятся больше. Прогноз на будущее - тот же самый, но в большей степени. То, что происходило до сих пор, будет продолжаться, но более быстрыми темпами.



Хороших вам выходных.