Индия спешит удовлетворить праздничный спрос в США

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Автор: Джошуа Фридман (Joshua Freedman)

(diamonds.net) - Индийские производители бриллиантов планируют сократить каникулы на праздник Дивали, поскольку они изо всех сил стараются выполнить праздничные заказы для США в условиях нехватки бриллиантов.

Фабрики будут закрыты на пять-двенадцать дней вместо обычных двух-трех недель, чтобы компенсировать месяцы простоя из-за Covid-19, заявили на этой неделе руководители компаний по производству бриллиантов. Спрос растет в преддверии Рождества и китайского Нового года, а рабочие стремятся сократить свои отпуска после снижения заработной платы во время пандемии.

«Бизнес оживился, и сейчас наступил сезон, поэтому люди не хотят упускать заказы, ​​- пояснил Рахул Джаухари (Rahul Jauhari), старший вице-президент по глобальным продажам и маркетингу компании Star Rays, производителя бриллиантов из Мумбаи. - В течение двух месяцев во время режима самоизоляции продажи были незначительными. Люди хотят каким-то образом компенсировать это».

Дивали, который в этом году приходится на 14 ноября, традиционно открывает период отпусков продолжительностью в несколько недель. В последние годы гранильные фирмы не спешили возвращаться из отпуска, поскольку на рынке уже было достаточно бриллиантов. Однако в этом году предприятия сосредоточены на восполнении выручки после беспрецедентного спада объема производства и продаж.

Рабочие гранильного центра Сурата обычно возвращаются на праздник в свои родные деревни, но в этом году многие останутся в городе из-за риска распространения коронавируса и желания компенсировать потерянную заработную плату. Хотя некоторые компании выплачивали базовую заработную плату во время вспышки коронавируса, большинство работников не имели доступа к бонусам, которые они получают за хорошую работу и которые могут увеличить их доход на 30%.

В то же время остановка производства привела к дефициту востребованных категорий бриллиантов.

Хватит ли бриллиантов на Рождество?

По словам людей, работающих в отрасли, производство бриллиантов вернулось к 70-90 процентам производственных мощностей, поскольку правила социального дистанцирования были ослаблены и спрос вырос. Предложение алмазного сырья также увеличилось, так как в августе и сентябре De Beers и АЛРОСА продали бόльшие объемы по своим контрактам.

Но индийские огранщики все еще не уверены, смогут ли они обеспечить американских ритейлеров товарами, необходимыми им для удовлетворения растущего интереса потребителей.

«В некоторых областях наблюдается нехватка, [а] в некоторых областях товаров достаточно, но нет спроса, - сказал индийский производитель бриллиантов на условиях анонимности, отметив, что трудно получить камни весом от 1,50 до 3 каратов чистоты от I1 до I2. - Так что на данный момент наблюдается перекос». Он добавил, что покупателям из США, возможно, придется заплатить «немного больше», чтобы получить нужные им товары.

Клиенты из США демонстрируют два подхода к этой ситуации, считает другой руководитель, отметивший дефицит бриллиантов весом от 0,50 до 3 каратов, цвета от F до H, чистоты от VS1 до SI1. Несколько ритейлеров, которые в последние месяцы активно продавали свои товары, сейчас пытаются пополнить запасы. Он пояснил, что другие еще не осознали ситуацию с поставками.

«Некоторые обеспокоены и пытаются вести себя напористо, - отметил он. - Другие не волнуются и относятся ко всему спокойно».

Многообещающая перспектива

На прошлой неделе виртуальная выставка India International Jewellery Show (IIJS) продемонстрировала восстановление спроса: было свершено сделок на сумму около 10 млрд индийских рупий ($137 млн), сообщили организаторы из Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).

«Медленно и постепенно отрасль набирает обороты, чтобы возродить экспорт до уровня, существовавшего до распространения Covid-19», - сказал председатель GJEPC Колин Шах (Colin Shah).

В отрасли уверены, что рост может продолжаться даже после праздничного сезона в США. Трейдеры отметили, что внутренний розничный спрос вырос в преддверии Дивали, знаменующего начало сезона индийских свадеб. Что еще важнее, китайский Новый год не за горами, 12 февраля, что снижает риск того, что рост объема производства приведет к обратным результатам.

«Я не думаю, что будет избыток предложения, потому что мы вступаем в сезон китайского Нового года, - сказал один из производителей бриллиантов. - Так что спрос со стороны Китая будет устойчивым». Кроме того, продолжил он, многие закупки алмазного сырья за последние два месяца приходились на камни более высокого качества, которые пользуются большим спросом.

Возможно, дела идут на поправку и у алмазных рабочих Сурата, которые приняли на себя все бремя кризиса, прокомментировал Випул Сутария (Vipul Sutariya), директор по продажам и маркетингу производителя бриллиантов Dharmanandan Diamonds. Компания закроется на Дивали только на пять дней по требованию рабочего комитета.

«Если вы посмотрите на всю отрасль, эти три-четыре месяца [режима самоизоляции] были очень трудными для всех, - отметил Сутария. - Но в конце года [рабочие] могут стать счастливыми».