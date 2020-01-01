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Вчера

«Норникель» сообщил о принятии Комплексной программы поддержки коренных малочисленных народов Таймыра

Сегодня
Экспертиза

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Фото: «Норникель»

«Норникель», крупнейший в мире производитель палладия и высококачественного никеля и крупный производитель платины и меди, подписал соглашения о сотрудничестве с тремя организациями, представляющими коренные народы Таймырского полуострова.

Эти организации представляют более 90% коренного населения, проживающего на севере России. «Норникель» совместно с ними разработал комплексную пятилетнюю программу поддержки на сумму 2 млрд рублей. Новая программа, срок действия которой истекает в 2024 году, включает в себя широкий спектр различных инициатив, направленных на защиту естественной среды обитания и поддержку традиционных видов деятельности коренных народов, а также финансирование жилищных, медицинских, инфраструктурных, туристических, образовательных и культурных проектов. Список этих проектов был составлен при непосредственном участии местных общин коренных народов, что должно обеспечить основу для наиболее эффективного сотрудничества между коренными народами, местными органами власти и промышленными компаниями в области регионального развития.

Андрей Грачев, вице-президент «Норникеля» по федеральным и региональным программам, так прокомментировал соглашения о сотрудничестве: «Мы совместно определили новые системные инициативы, направленные на поддержку коренных народов, проживающих на Таймырском полуострове, которые теперь объединены в соглашение. Это программа на 2 млрд рублей, включающая более 40 инициатив на ближайшие пять лет. Прежде всего она направлена на стимулирование экономической активности коренных народов и содействие использованию возобновляемых ресурсов - основы их традиционного образа жизни. «Норникель» имеет долгую историю тесного сотрудничества с организациями, представляющими интересы коренных народов в регионах, где мы работаем, обеспечивая прозрачность принятия решений и максимально эффективное выполнение совместных проектов».

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