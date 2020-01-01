Продолжение эксплуатации рудника Даявик теперь «под угрозой» из-за нехватки $120 млн

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Автор: Олли Уильямс (Ollie Williams)

По словам менеджеров, будущее рудника Даявик (Diavik) в Северо-Западных территориях (СЗТ) сейчас находится «под угрозой», поскольку миноритарный владелец Dominion, испытывающий финансовые трудности, задолжал $120 млн DDMI, оператору рудника Даявик.

(cabinradio.ca) – Компания Dominion Diamond Mines владеет 40 процентами рудника Даявик (Diavik), но она не осуществляет ежемесячные платежи для оказания помощи в финансировании деятельности рудника с тех пор, как более полугода назад оказалась под защитой от требований кредиторов.

Компания DDMI, которой принадлежат остальные 60 процентов рудника, заявляет, что ее материнская компания Rio Tinto отказывается предоставить еще деньги, если DDMI не продемонстрирует, что получит $120 млн, которые должна вернуть компания Dominion.

В результате DDMI просит суд разрешить ей продать долю алмазов с рудника Даявик, которая ранее была бы передана Dominion, и сохранить у себя выручку в качестве способа возвращения причитающихся ей денег.

Суд уже предоставил DDMI возможность хранить эти алмазы в качестве обеспечения, пока Dominion проходила процедуру защиты от требований кредиторов.

DDMI заявляет, что сейчас самое время начать их продавать, поскольку никто не стал предлагать цену на 40-процентную долю Dominion в руднике Даявик, и «нет никаких реальных перспектив», что Dominion найдет деньги каким-либо другим способом.

Между тем, у Dominion только что провалилась сделка по продаже ее рудника Экати (Ekati) после того, как три страховые компании не согласились с условиями сделки.

Судебные иски DDMI, поданные в конце октября, показывают, что будущее Экати и Даявика, двух из трех действующих алмазных рудников в СЗТ, теперь находится под угрозой из-за финансовых проблем Dominion.

Dominion начала этот год, уже имея безрадостные финансовые перспективы. Компания решила закрыть Экати, когда Covid-19 дошел до СЗТ, и впоследствии заявила, что пандемия лишила ее возможности продавать алмазы, что еще больше усугубило ситуацию.

«Хрупкий» спрос на бриллианты

Что будет дальше с рудниками Экати и Дьявик, похоже, зависит от Dominion и DDMI, которые уточняют логистику для предстоящего сезона зимних дорог и, что более важно, выясняют, как за это платить.

Dominion предварительно заказала немного топлива для сезона транспортировки по зимникам, но не имеет возможности взять на себя какие-либо значительные финансовые обязательства, не имея покупателя для Экати.

В письменных показаниях финансовый менеджер DDMI Томас Кроэзе (Thomas Croese) предположил, что Даявик находится почти в таком же положении без выплат компании Dominion в размере $120 млн.

«Требуются значительные расходы для приобретения критически важных материалов и поставок, которые будут транспортироваться на площадку по зимнику, и они появятся очень скоро», - написал Кроэзе.

«У DDMI нет достаточного капитала … без получения авансов от своей материнской компании, Rio Tinto. Rio Tinto не будет предоставлять финансирование без гарантий того, что DDMI сможет взыскать задолженность [с Dominion]», - добавил он.

«Продолжение эксплуатации рудника Даявик в нынешних обстоятельствах находится под угрозой», - заявил он.

Эти рудники в общей сложности непосредственно создают примерно 1 000 рабочих мест в СЗТ и косвенно финансируют еще многих других за счет платежей подрядчикам и близлежащим сообществам. Dominion уже окончательно уволила часть сотрудников и предупредила, что еще много людей могут потерять рабочие места.

30 октября в суд Альберты будет подана просьба дать разрешение DDMI начать продажу доли алмазов с рудника Даявик, принадлежащей Dominion.

Даже в этом случае, по словам Кроуза, совершенно не ясно, позволит ли рынок DDMI вернуть все $120 млн.

«Хотя рыночные условия и спрос несколько улучшились за последние недели, перспективы остаются весьма неопределенными и нестабильными», - написал он.

«Розничный спрос на ювелирные изделия с бриллиантами в Соединенных Штатах остается хрупким, число заболевших COVID-19 все еще растет тревожными темпами в Индии [где базируются многие предприятия по переработке алмазов], что может повлиять на будущие мощности фабрик, а общая ликвидность и логистика, как ожидается, по-прежнему будут страдать в предстоящем периоде», - добавил он.

«Кроме того, избыточные складские запасы у производителей алмазного сырья находятся на очень высоком уровне, что увеличивает риски будущей волатильности и цен», - продолжил он.

«В этом контексте по-прежнему крайне сложно прогнозировать цены с какой-либо степенью уверенности», - заявил он.

Даявик и третий алмазный рудник в СЗТ, Гачо Куэй (Gahcho Kué), которым управляет De Beers, продолжают работать.

Dominion еще не опубликовала краткую информацию на веб-сайте FTI - наблюдателя, назначенного судом и осуществляющего надзор за судебными разбирательствами, связанными с финансовыми трудностями Dominion.