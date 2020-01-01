Звезда, которая горит вдвое ярче, сгорает вдвое быстрее: Petra Diamonds окончательно приходит в упадок и, похоже, вряд ли поднимется в ближайшее время

Вчера

Фото: Petra Diamonds (Facebook)



Объем задолженности компании Petra в размере US$650 млн более чем в 35 раз превышает ее рыночную капитализацию.

Автор: Аластер Форд (Alastair Ford)

(proactiveinvestors.co.uk) - Это было так же неизбежно, как и болезненно: акционеры Petra Diamonds Ltd (LON: PDL) сталкиваются с почти полным уничтожением, поскольку держатели векселей берут на себя управление и владение компанией после нескольких катастрофических лет работы предприятия, некогда бывшего четвертым крупнейшим алмазодобывающим бизнесом в мире.

Долгое время все выглядело так хорошо.

Компания строила бизнес-модель, собирая активы, которые, действительно, прошли пик своего расцвета, но могли еще что-то дать.

Таким образом, некоторые из самых известных рудников мира перешли в ее руки, в частности рудники Куллинан (Cullinan) и Финш (Finsch), и продолжали давать прекрасные камни.

Финш остается вторым по величине алмазодобывающим рудником в Южной Африке, имеющим вес в стране, самой богатой алмазами в мире.

Но под всем этим блеском были также расколы или трещины.

Пока цены на алмазы продолжали расти, особенно во время бума горной добычи в первом десятилетии текущего столетия, планы компании Petra по расширению можно было легко профинансировать.

Долг накапливался по мере роста базы активов.

Но затем ситуация в алмазной отрасли начала ухудшаться.

Избыток предложения начал оказывать давление на цены, и, хотя такие супер-крупные компании, как АЛРОСА (MCX: ALRS) и De Beers, могли компенсировать это ослабление спроса, предлагая бόльшие объемы с целью поддержания стабильного дохода от реализации, такая динамика совсем не помогала таким компаниям, как Petra, у которых было меньше возможностей для маневра с точки зрения объема производства.

Конечно, пострадала не только Petra. Пострадали все компании среднего уровня: Gem Diamonds (LON: GEMD), Lucara (TSE: LUC) и Firestone Diamonds. Firestone Diamonds почти исчезла из поля зрения, а Lucara и Gem продолжают работать ниже своих возможностей.

Petra тоже хромает. Но она стала тенью былой компании.

Энергия и оптимизм, лежавшие в основе ее создания и расширения, начиная с фальстарта в Анголе, заканчивая геологоразведочными работами в Ботсване и возможным накоплением некоторых мировых алмазных активов, теперь иссякли.

Акции, которые на пике своего развития в 2014 году торговались по цене чуть более 126 пенсов, теперь оцениваются всего лишь по 1,64 пенса, а рыночная капитализация упала до ₤14 млн, что значительно меньше, чем у многих компаний в более широком горнодобывающем секторе, у которых вообще нет производства, таких как Alien Metals (LON: UFO).

Держатели векселей вкладывают деньги, чтобы удержать компанию на плаву, поскольку Petra больше не может оплачивать купоны, не говоря уже об имеющейся основной сумме задолженности в US$650 млн. Но даже после того, как кредиторы, сжав зубы, конвертировали часть задолженности в эту новую крупную долю в 91% акций, на балансе все равно остается значительная сумма долга.

Настоящая проблема заключается в том, сколько стоят активы? И ответ, с учетом будущих денежных потоков, вероятно, будет меньше, чем общий долг и даже долг, который останется после обмена задолженности на акции.

Такое плачевное положение дел логически означало, что держатели векселей, которые сейчас диктуют условия, заявили, что компания больше не выставлена на продажу. Как можно продавать в ситуации, когда в случае продажи ни получат меньше, чем рассчитывали?

Намного лучше установить операционное управление, чтобы сохранить активы и ждать, пока алмазный рынок восстановится, - если он когда-либо восстановится, - и пока цены на активы не вырастут. Только тогда держатели векселй получат какой-то шанс вернуть свою основную сумму, и только тогда Petra восстановит свою самостоятельность и станет истинной силой в алмазодобывающем мире.



