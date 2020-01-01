Тестирование Micromine на новом уровне

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Программное обеспечение Micromine является комплексным решением для 3D-моделирования месторождений, предлагающим средства оценки, проектирования, оптимизации и планирования горных работ.

Как отмечает издание «Алмазы Поморья», один из несомненных плюсов Micromine заключается в том, что программа позволяет охватить весь производственный цикл – от геологоразведки и трехмерного моделирования до контроля над горным производством, планированием и управлением данными.

АО «АГД ДАЙМОНДС» вошло в мировую десятку тестировщиков обновленной версии программного обеспечения Micromine. Данную систему специалисты компании успешно используют с самого начала разработки месторождения им. В. Гриба.

В ноябре 2020 года будет запущена новая версия программы Micromine-2021, в которую добавлены новые инструменты проектирования и планирования горных работ.

Уже сегодня обновленная программа проходит закрытое альфа-тестирование десятью специалистами со всего мира. Одним из рецензентов обновлений стал заместитель начальника горнорудного управления ГОКа им. В. Гриба Евгений Стрелка.

В 2019 году АО «АГД ДАЙМОНДС» получило высшую награду на 8-й Конференции пользователей Micromine, прошедшей в рамках горно-геологического форума «Майнекс Россия» – крупнейшего в Российской Федерации международного симпозиума по актуальным вопросам разведки, добычи и переработки твёрдых полезных ископаемых. Презентация АО «АГД ДАЙМОНДС» была признана лучшей и получила приз «Самый ценный доклад».