Новости

Добыча De Beers в третьем квартале снизилась до 7,2 млн каратов из-за низкого спроса

По данным Anglo American, добыча алмазов компанией De Beers снизилась на 4%, до 7,2 млн каратов в третьем квартале 2019 года по сравнению с 7,4 млн каратов годом ранее.

Сегодня

Продажи Chow Tai Fook во втором квартале выросли на 2,6%

По данным компании, продажи Chow Tai Fook Jewellery Group Limited (CTF) во втором квартале, закончившемся 30 сентября 2020 года, показали положительный рост на 2,6% в годовом исчислении.

Сегодня

АЛРОСА выставила на онлайн-аукцион более 30 эксклюзивных бриллиантов с инвестиционным потенциалом

АЛРОСА объявила о проведении очередного онлайн-аукциона эксклюзивных бриллиантов для частных клиентов программы ALROSA Diamond Exclusive и профессиональных участников рынка. Прошедший в июне 2020 года дебютный аукцион такого рода показал востребованность...

Сегодня

Призыв к Африке раскрывать информацию о происхождении бриллиантов миллениалам

К африканским странам-производителям алмазов был обращен призыв делиться информацией о процессе добычи природных камней с миллениалами, поскольку те обеспокоены проблемой раскрытия их источников.

Сегодня

Petra представляет коллекцию «Летлапа Тала»

Petra Diamonds Limited распространила пресс-релиз, в котором объявила о проведении специального тендера на коллекцию «Летлапа Тала» (Letlapa Tala), состоящую из пяти голубых алмазов хорошего цвета, чистоты, размера и наследия, добытых на знаменитом...

Вчера

Тестирование Micromine на новом уровне

Сегодня
Экспертиза

Программное обеспечение Micromine является комплексным решением для 3D-моделирования месторождений, предлагающим средства оценки, проектирования, оптимизации и планирования горных работ.

Как отмечает издание «Алмазы Поморья», один из несомненных плюсов Micromine заключается в том, что программа позволяет охватить весь производственный цикл – от геологоразведки и трехмерного моделирования до контроля над горным производством, планированием и управлением данными.

АО «АГД ДАЙМОНДС» вошло в мировую десятку тестировщиков обновленной версии программного обеспечения Micromine. Данную систему специалисты компании успешно используют с самого начала разработки месторождения им. В. Гриба.

В ноябре 2020 года будет запущена новая версия программы Micromine-2021, в которую добавлены новые инструменты проектирования и планирования горных работ.

Уже сегодня обновленная программа проходит закрытое альфа-тестирование десятью специалистами со всего мира. Одним из рецензентов обновлений стал заместитель начальника горнорудного управления ГОКа им. В. Гриба Евгений Стрелка.

В 2019 году АО «АГД ДАЙМОНДС» получило высшую награду на 8-й Конференции пользователей Micromine, прошедшей в рамках горно-геологического форума «Майнекс Россия» – крупнейшего в Российской Федерации международного симпозиума по актуальным вопросам разведки, добычи и переработки твёрдых полезных ископаемых. Презентация АО «АГД ДАЙМОНДС» была признана лучшей и получила приз «Самый ценный доклад».

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