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За алмазное ограбление в Брюсселе ответят лишь четверо из 18 обвиняемых

Сегодня
Экспертиза

Только четверо из восемнадцати человек, которым первоначально было предъявлено обвинение в причастности к громкому алмазному ограблению в международном аэропорту Брюсселя, будут подвергнуты дальнейшему судебному преследованию, заявил генеральный прокурор столицы Бельгии.

Восемнадцатого февраля 2013 года восемь предполагаемых преступников в полицейской форме подъехали на двух автофургонах с мигалками в погрузочную зону аэропорта Брюсселя к самолету, в который работники инкассаторской компании Brink's грузили крупную партию необработанных алмазов для отправки в Цюрих.

В результате грабителями были похищены 10 кг драгоценных камней.

Как сообщили местные СМИ, прокуратура Брюсселя, со своей стороны, обжаловала оправдательный приговор восемнадцати обвиняемым по этому делу, вынесенный столичным исправительным судом в 2018 году. Следственный орган решил отказаться от дальнейшего судебного преследования четырнадцати из восемнадцати первоначально уголовно преследуемых лиц.

Все они были привлечены к суду за предполагаемое участие в ограблении на разных ролях (кража алмазов, угон автомобилей, использованных для совершения преступления, сокрытие похищенных алмазов и пр.).

Суд посчитал, что «доказательства (виновности) недостаточно точны и согласуются между собой, чтобы подтвердить вину подсудимых».

Что касается Марка Бертольди (Marc Bertoldi), которого считали «мозгом» преступной группы и судили отдельно в 2019 году, то он признался только в том, что участвовал в сбыте награбленного. Доказать, что именно Бартольди был вдохновителем ограбления, прокуратуре не удалось, и его приговорили к пяти годам колонии строгого режима.

По словам генерального прокурора Брюсселя, его ведомство повторно подает в суд на Хуссейна Б. (Houssein B.), который ранее неоднократно был судим за бандитизм. Следователи считают, что именно он являлся одним из организаторов и исполнителей похищения алмазов и их последующего сбыта. Другим подозреваемым остается Абделла Ф. (d’Abdellah F.), житель бельгийского города Махелен, у которого при обыске были обнаружены балаклавы и бронежилеты.

Третий подсудимый, по-прежнему преследуемый обвинением, - Нордин Э. Х. (Nordine E. H.), у которого следователи обнаружили при обыске 50 тыс евро. ДНК четвертого обвиняемого - Тарека Б. (Tarek B.) была выявлена на пластиковом пакете, в который завернули деньги, которые, как считают в прокуратуре, были получены от продажи части алмазов.

В ходе следствия установлено, что два последних лица имели многочисленные контакты с Марком Бертольди, которого первоначально считали «мозгом» ограбления. Его исполнители захватили кофры с алмазами, а также слитки золота и драгоценные камни на общую сумму 37 млн евро.

Это ограбление считается самым зрелищным и дерзким из всех совершенных в Бельгии. Была найдена только часть похищенного имущества.

В мае 2013 года в подвале виллы некоего Паскаля Пона (Pascal Pont) в Швейцарии были обнаружены алмазы на сумму около пяти млн евро. Между тем, будучи одним из его близких друзей, Марк Бертольди признался на суде, что камни ему передал некий контакт, которого он назвать отказался.

Алекс Шишло для Rough&Polished

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