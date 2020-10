Самый большой из известных в мире ярких пурпурно-розовых бриллиантов может быть продан за $38 млн

Сегодня

Автор: Энтони Де Марко (Anthony DeMarco)

(forbes.com) - Яркий пурпурно-розовый бриллиант фантазийного цвета без изъянов весом 14,83 карата станет главным лотом на аукционе «Великолепные драгоценные камни и благородные драгоценные камни» (Magnificent Jewels and Noble Jewels), который проведет Sotheby’s в Женеве 11 ноября. Это самый крупный яркий пурпурно-розовый бриллиант, когда-либо выставленный на аукцион. Он оценен в $23 - $38 миллионов.

Названный «Видéние розы» (The Spirit of the Rose) он также является одним из крупнейших бриллиантов фантазийного яркого пурпурно-розового цвета и безупречного качества, когда-либо проходивших оценку в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America). Он не только получил высшие оценки цвета и чистоты, но и классифицирован как алмаз типа IIa - химически самый чистый из всех кристаллов алмаза, часто с необычайной оптической прозрачностью. Такой классификации удостоено менее 2% всех алмазов ювелирного качества.

Драгоценный камень овальной формы был создан из чистого розового алмаза весом 27,85 карата, обнаруженного три года назад на руднике Эбелях в Республике Саха (Якутия) на северо-востоке России, принадлежащем российскому алмазодобывающему гиганту АЛРОСА. Это крупнейший розовый алмаз, когда-либо добытый в России. Затем алмаз в течение года прошел огранку и полировку на гранильной фабрике «Бриллианты АЛРОСА» в Москве. Готовый бриллиант был представлен в феврале 2019 года.

Бенуа Репеллен (Benoit Repellin), директор, специалист и руководитель отдела продаж «Великолепные драгоценности» (Magnificent Jewels) ювелирного отдела Sotheby's, сообщил по электронной почте, что бриллиант поступил непосредственно от АЛРОСА. «Эта продажа - результат длительных отношений между АЛРОСА и Sotheby’s, нескольких месяцев обсуждения этого шедевра и того, как лучше всего выставить его на продажу».

Бриллиант назван в честь знаменитого русского балета «Видéние розы» (Le Spectre de la rose, The Spirit of the Rose), поставленного «Русским балетом» (Ballet Russes) Сергея Дягилева. Премьера состоялась 19 апреля 1911 года в Театре Монте-Карло. Балет длился всего 10 минут, но в нем танцевали балерина Тамара Карсавина и артист балета Вацлав Нижинский, две самые большие звезды Русского балета того времени.

Из-за ограниченного предложения и растущего спроса цены на крупные розовые бриллианты высшего качества за последнее десятилетие многократно выросли. Появление «Видéния розы» на аукционе также совпадает с ожидаемым закрытием рудника Аргайл (Argyle) компании Rio Tinto в Австралии из-за истощения запасов. В настоящее время он производит более 90% розовых алмазов в мире. Ранее АЛРОСА заявила, что хочет удовлетворить этот спрос на алмазы и бриллианты редкого фантазийного цвета. По крайней мере на двух ее проектах в России добываются цветные алмазы, в том числе розовые, и компания заявляет, что потенциально может удовлетворить до 30% рынка цветных алмазов.

Однако Репеллен говорит, что с закрытием рудника Аргайл оригинальные розовые алмазы будут встречаться все реже.

«За последние 10 лет АЛРОСА обнаружила только четыре розовых алмаза весом более двух каратов и два камня крупнее 20 каратов, - говорит он. - Розовые алмазы настолько редки, что на них приходится менее 0,001% от объема добычи АЛРОСА».

Он добавляет, что пурпурно-розовый цвет драгоценного камня, его исключительная чистота и фантазийный яркий цвет - все это увеличивает ценность камня весом 14,83 карата.

«Пурпурно-розовый цвет встречается редко и приближает камень к красной стороне спектра цветных бриллиантов, - говорит он. - Это означает, что цвет на 50% розовый, 50% пурпурный, по данным Геммологического института Америки. Этот пурпурно-розовый цвет придает камню еще бόльшую особенность, а оценка в $1,55 млн за карат (нижняя граница) такого великолепного бриллианта должна привлечь внимание ценителей и коллекционеров».

Гэри Шулер (Gary Schuler), председатель всемирного ювелирного подразделения Sotheby’s заявил в своем заявлении, что только один процент всех розовых бриллиантов превышает вес в 10 каратов, и только четыре процента всех розовых бриллиантов оцениваются как камни яркого фантазийного насыщенного цвета.

«Поэтому возможность предложить большой розовый бриллиант «Видéние розы» насыщенного цвета и высокой чистоты, весом более 10 каратов поистине исключительна, - говорит он. - Характер и грандиозное впечатление от бриллианта еще больше усиливаются за счет его идеальной огранки и овальной формы».

В последнее десятилетие было несколько крупных продаж фантазийных ярко-розовых бриллиантов весом более 10 каратов. Среди них:

* «CTF Pink Star» - бриллиант фантазийного ярко-розового цвета, безупречного качества, смешанной огранки овальной формы, весом 59,60 карата, который был продан за $71,2 млн на аукционе Sotheby’s в Гонконге в апреле 2017 года, установив мировой рекорд по продаже бриллиантов, драгоценных камней и драгоценностей;

* «Winston Pink Legacy» - бриллиант фантазийного ярко-розового цвета, весом 18,96 карата, который был продан на аукционе Christie’s в Женеве в ноябре 2018 года за $50,3 млн, установив мировой рекорд аукциона розового бриллианта - более $2,65 млн за карат розового бриллианта;

* «Pink Promise» - бриллиант фантазийного ярко-розового цвета, овальной формы, весом 14,93 карата, проданный за $32,4 млн на аукционе Christie’s в Гонконге в ноябре 2017 года;

* «Unique Pink» - бриллиант фантазийного ярко-розового цвета, весом 15,38 карата, проданный на аукционе Sotheby’s в Женеве в мае 2016 года за $31,5 млн, стал крупнейшим бриллиантом фантазийного яркого цвета, огранки «груша» из когда-либо выставленных на аукцион;

* «Sweet Josephine» - бриллиант фантазийного ярко-розового цвета, огранки «кушон», весом 16,08 карата, проданный за $28,5 млн на аукционе Christie’s в Женеве в ноябре 2015 года.