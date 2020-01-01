Как важно быть Tiffany

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Автор: Ави Кравиц (Avi Krawitz)

(diamonds.net) - Во время церемонии вручения премии Американской киноакадемии (Academy Awards) в 2019 году был момент, когда ювелирный мир замер и от изумления перехватило дух. Леди Гага (Lady Gaga), которая позже в тот вечер получит желанный «Оскар» (Oscar) за лучшую оригинальную песню, вышла на красную ковровую дорожку в платье от Alexander McQueen, черных кожаных перчатках, и на ней было легендарное ожерелье с желтыми бриллиантами от Tiffany & Co.

Центральный камень в ожерелье весом 128 карат, который основатель компании Чарльз Льюис Тиффани (Charles Lewis Tiffany) впервые обнаружил в Южной Африке более 140 лет назад, не появлялся на публике с тех пор, как он был на Одри Хепбёрн (Audrey Hepburn) во время пресс-тура «Завтрак у Тиффани» (Breakfast at Tiffany) в 1961 году. Его неожиданное появление на вручении премии «Оскар», украшая одну из самых выдающихся личностей в музыкальном мире, увенчал возрождение бренда, который последние два года сознательно пытался вернуть себе притягательность.

Под руководством генерального директора Алессандро Больоло (Alessandro Bogliolo) и художественного руководителя Рида Кракоффа (Reed Krakoff) Tiffany превратился в более авангардный, молодой и доступный бренд. Тем самым он стал примером для остальной отрасли, которая, особенно в новой реальности, связанной с Covid-19, теперь признает необходимость иметь более мягкий, игривый и гордый женственный голос.

Одной из целей отрасли в эпоху после пандемии является создание более сильных брендов в духе Tiffany. Таким образом, были некоторые опасения - по крайней мере в кругах Rapaport - относительно того, действительно ли сделка по приобретению Tiffany компанией LVMH в ноябре прошлого года была выгодной для отрасли.

Потеряет ли компания Tiffany свою независимость или свое явно американское наследие, перейдя в собственность французского дома предметов роскоши? Сможет ли она продолжить свой смелый путь к более доступной роскоши, будучи частью европейской группы, широко известной своей французской элегантностью? Руководство Tiffany, со своей стороны, полагало, что рост ускорится при поддержке такой мощной материнской компании.

Однако теперь возникли новые опасения, что LVMH отложила сделку, а компании оказались втянутыми в судебную тяжбу. Такая публичная ссора может нанести ущерб репутации обеих фирм и ослабить впечатляющие достижения Tiffany за последние три года. Кроме того, негативная информация в прессе и отношение потребителей к брендам такого уровня отразятся на рынке бриллиантов и ювелирных изделий в целом.

В октябрьском выпуске Отчета об исследованиях Rapaport (Rapaport Research Report) исследуется, почему судебная тяжба между Tiffany & Co. и LVMH по поводу их неудавшейся сделки по поглощению имеет сложные последствия для рынка бриллиантов и ювелирных изделий.

Поскольку Tiffany продолжает играть важную роль в формировании отрасли, жизненно важно, чтобы бренд продолжал идти по пути, выбранному Больоло и Кракоффом. С нашей точки зрения, после завершения судебного разбирательства не будет иметь значения, кому будет принадлежатьTiffany. Важнее, чтобы компания продолжала мыслить оригинально - дальше своей голубой коробочки, вводить новшества и расширять границы для подражания остальной отраслью.