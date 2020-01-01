Кимберлийский процесс - краеугольный камень ответственности отрасли природных алмазов перед обществом

Сегодня

Автор: Эдвард Ашер (Edward Asscher), президент Всемирного алмазного совета

(idexonline.com) - 13 августа 2020 года портал IDEX Online опубликовал статью своего корреспондента Джона Джеффея (John Jeffay). В ней он сообщил о дискуссии, которую провел с Жаком Вурхисом (Jacques Voorhees), давно работающим в отрасли предпринимателем, по поводу статьи, которую тот написал в январе 2002 года под названием «В поисках конфликтных алмазов» (In Search of Conflict Diamonds). В ней Вурхис рассказал о том, что испытал 20 лет назад в Сьерра-Леоне во время гражданской войны.

В беседе с корреспондентом IDEX Вурхис поставил под сомнение эффективность и цель Сертификационной схемы Кимберлийского процесса (ССКП). Когда его спросили, существуют ли конфликтные алмазы, он ответил: «Если вы говорите об алмазах, которые повстанцы разграбили и обменяли на оружие, их можно было бы назвать кровавыми алмазами. Но алмазы обвиняются еще и в зверствах, совершенных повстанцами. Контроль за перемещением алмазов - это смехотворное решение. Это все равно что отмахиваться проволочной сеткой от вируса. Это неподходящий инструмент для такого занятия. Меня очень расстраивает то, что это отвлекает от реальной проблемы, состоящей в том, чтобы остановить конфликт».

Как президент Всемирного алмазного совета (World Diamond Council, WDC), органа, которому поручено представлять отрасль в Кимберлийском процессе (Kimberley Process, KP), я понимаю аргументы Вурхиса. Виноваты не алмазы – они всего лишь нейтральные драгоценные камни. Виноваты скорее беспринципные повстанцы, которые их использовали. Они были причиной произошедшего насилия и страданий. Такую же позицию я занимал 20 лет назад, когда, будучи производителем и продавцом бриллиантов, я вместе с моими коллегами изо всех сил старался оказать помощь в поиске решений для выхода из политического и гуманитарного кризиса.

Но я не согласен с утверждением Вурхиса о том, что Сертификационную схему Кимберлийского процесса можно сравнить с «отмахиванием проволочной сеткой от вируса». Наша цель в 2000 году, году, когда были созданы и Кимберлийский процесс, и Всемирный алмазный совет, заключалась в разработке системы, которая помешала бы повстанческим силам получать доходы от алмазных месторождений, которые они разграбляли. Речь шла не просто об удалении конфликтных алмазов из цепочки распределения. Речь шла также о прекращении неописуемых страданий от рук повстанческих сил, которые испытывали старатели, рассчитывающие на драгоценные камни как на средства к своему ежедневному существованию. Речь шла о создании условий, в которых страны-производители алмазов, пострадавшие от гражданского конфликта, могли восстановиться, помогая обеспечить возврат по законным каналам доходов от продажи алмазов на благо своего населения, связанного с добычей алмазов.

Достигнутые нами результаты говорят сами за себя. В течение двух лет после введения Сертификационной схемы Кимберлийского процесса в начале 2003 года закончилось большинство гражданских войн, бушевавших на африканском континенте. Конечно, было бы неправильно приписывать ей все заслуги за такой поворот событий. Дипломатия, Организация Объединенных Наций, Африканский союз и тысячи отважных миротворцев - все они сыграли важную роль, как и Сертификационная схема. Ее роль заключалась в том, что она отсекла большую часть денежных средств, поступающих повстанческим силам в Сьерра-Леоне, Анголе, Либерии, Демократической Республике Конго и других странах, лишив их финансирования, необходимого им для продолжения боевых действий.

Сегодня значительно сократилось число гражданских войн в Африке, но Сертификационная схема Кимберлийского процесса остается актуальной. Она продолжает действовать как механизм предотвращения систематического насилия, хотя, по общему признанию, Всемирный алмазный совет хотел бы, чтобы она была расширена в этом отношении за рамки гражданского конфликта и включала бы права человека. Наша позиция заключается в том, что Сертификационная схема должна быть эффективной против всех форм систематического насилия.

Вместе с тем Сертификационная схема Кимберлийского процесса - это нечто большее. Она служит еще и фундаментом более всеобъемлющей программы, позволяющей странам-производителям алмазов, особенно тем, где работают старатели и мелкие алмазодобывающие предприятия, получить полную и справедливую выгоду от своих природных ресурсов.

Через Всемирный алмазный совет алмазная отрасль активно участвует в достижении этих целей. В течение трехлетнего анализа деятельности Кимберлийского процесса, завершившегося в прошлом году, мы брали на себя инициативу по проведению кампании по увеличению сферы деятельности Сертификационной схемы Кимберлийского процесса за счет расширения определения конфликтных алмазов. Мы делали это вместе с Коалицией гражданского общества (Civil Society Coalition) и рядом стран-членов Кимберлийского процесса. К сожалению, нам это не удалось, но тем не менее мы рады, что российский председатель вернул этот вопрос в повестку дня Кимберлийского процесса. Мы продолжим отстаивать то, что считаем правильным в глазах всех заинтересованных сторон, от рудника до потребителя.

В то же время члены Всемирного алмазного совета инициировали проекты в широких массах в районах старательской добычи алмазов. Они направлены на повышение потенциала и возможностей людей и местных жителей, работающих и проживающих в районах алмазодобычи. Всемирный алмазный совет также играет активную роль в мониторинге экспорта бесконфликтных алмазов из Центральноафриканской Республики, поскольку мы также поддерживаем региональные инициативы по оказанию помощи во внедрении Сертификационной схемы Кимберлийского процесса в странах Центральной и Западной Африки.

Кимберлийский процесс не является безупречным. Тем не менее за последние два десятилетия он превратился в многостороннюю организацию, способствующую экономическому и социальному росту в некоторых из самых уязвимых стран и сообществ Африки. Всемирный алмазный совет и его члены по-прежнему глубоко привержены Кимберлийскому процессу и тому, чтобы товар, с которым мы работаем - природные алмазы, - смог раскрыть свой потенциал как движущая сила устойчивого экологического развития и обеспечения лучшего будущего для всех связанных с ним сторон.

Отмечая 20-летие основания Кимберлийского процесса и Всемирного алмазного совета, я бы сказал, что наше решение действовать убежденно в 2000 году было одним из наших лучших моментов. Это выражало нашу готовность поддержать не только международный ответ на кризис, связанный с алмазами из зон конфликтов, но и предпринять конкретные действия как отрасль. Это поставило нас на правильную сторону истории, предоставив природному алмазу социальную цель, которая сегодня является неотъемлемой частью его ценностного предложения.