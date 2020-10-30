Отрасль предметов класса «люкс» сталкивается с новой нормальностью для цепочек поставок

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Автор: Джемма А. Уильямс (Gemma A. Williams)

(jingdaily.com) - Что произошло: система «мировых фабрик», при которой небольшое количество стран производит всю мировую продукцию, снова находится под пристальным вниманием. Сдвиг во взглядах, вызванный пандемией, выявил недостатки этой модели, и США, в частности, в последнее время активно настаивают на том, чтобы отказаться от китайского производства. Это может разделить массовое производство на две цепочки поставок: одну для рынка Китая, а другую для остального мира. Этот отказ обсуждался на протяжении десятилетий, но неослабевающее внимание правительства США к безопасности данных - наряду с растущими затратами на рабочую силу в Китае - снова обострило проблему. Недавние сообщения о нарушениях прав человека в отношении уйгурского населения также заставляют бренды с удвоенной силой заниматься прозрачностью цепочки поставок или рассматривать новые модели собственности.

Вывод Jing: На протяжении десятилетий Китай был мастерской мира, и поддержание этих отношений отвечало глобальным интересам, поскольку финансовые стимулы перевешивали последствия в будущем. Но спустя десятилетия эта цепочка поставок контролирует бόльшую часть мирового объема производства и намного превосходит любую другую. Во многом возможности Китая основаны на оцифрованных экосистемах, базирующихся на точности и эффективности, которые сейчас предлагают автоматизация, блокчейн и искусственный интеллект. Не будем забывать, что в период пандемии Китай поставлял средства индивидуальной защиты в страны по всему миру. Между тем, его национальные гиганты электронной торговли расширились за счет совершенствования своих внутренних логистических сетей.

Радикальный отход мировых цепочек поставок от зависимости от Китая потребовал бы десятилетий. Тем не менее, похоже, что весь мир, в том числе индустрия моды, понимает, что сейчас самое время снова заняться этой возникшей проблемой. Следовательно, правительства, экономики и компании должны стимулировать возврат к системе аутсорсинга в ближнее зарубежье по умолчанию. Пришло время приготовиться к трудностям, и взять на себя ответственность за процессы производства, насколько сложным это бы ни было.