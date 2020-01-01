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Рост внутреннего туризма в Китае вызывает обеспокоенность западных люксовых брендов

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Экспертиза

Автор: Джемма А. Уильямс (Gemma A. Williams)

(jingdaily.com) - Министерство культуры и туризма заявило, что Китай зарегистрировал 425 миллионов внутренних туристических поездок за первую половину своего восьмидневного праздника Золотая неделя (Golden Week).

Что произошло: Во время Золотой недели граждане Китая обычно имеют возможность путешествовать по миру, но в этом году китайцам пришлось довольствоваться проведением отпуска в различных местах в своей стране. По данным Министерства культуры и туризма, Китай зарегистрировал 425 миллионов внутренних туристических поездок за первую половину восьмидневного национального праздника, который в этом году совпал с Праздником середины осени (Mid-Autumn Festival). До 1 000 туристических достопримечательностей по всему Китаю предлагают бесплатные билеты или билеты со скидкой во время этого праздника, это первый праздник с тех пор, как в июле в Китае возобновились групповые турпоездки между провинциями. Согласно отчету, выпущенному сервисной платформой электронной торговли Meituan Research Institute, ожидается, что потребление в местах туристических достопримечательностей по всей стране во время праздников вырастет примерно до 90 процентов от уровня, достигнутого в праздничный сезон прошлого года.

Мнение Jing: Хотя ситуация с COVID-19 эффективно контролируется в Китае, глобальные ограничения на поездки и карантины по-прежнему затрудняют въезд в страну и выезд из страны. В 2019 году Китай занял 13-е место в Индексе конкурентоспособности путешествий и туризма (Travel & Tourism Competitiveness Index), а местный туристический сектор переживает активное восстановление после режима самоизоляции. Это может иметь множество потенциальных последствий, от оживления местной экономики до нового признания преимуществ отдыха в своей стране. Если отношение изменится и получит распространение проведение отпуска в стране, люксовые бренды должны быть готовы к тому, что поездки за границу и, следовательно, розничные покупки за границей, больше не будут реальностью. Столкнувшись с огромными потерями рынка, люксовые бренды видят настоящую проблему не в том, как сильно они должны волноваться, а в том, как им продолжать развиваться, чтобы поддерживать связь с потребителями Китая внутри страны.

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