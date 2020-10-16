От горнодобывающих «домов» до домашних офисов: южноафриканские горнодобывающие компании прощаются со штаб-квартирами

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Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - Горнодобывающие «дома» Южной Африки были названы так, чтобы передать ощущение разрастающейся корпоратизации, которая со временем стала типичным явлением для форм собственности на минеральные ресурсы страны. Но называть это «домом» - также демонстрировать физическую уверенность.

Так, на главной улице Йоханнесбурга располагалась украшенная гобеленами штаб-квартира компании Anglo American; Фокс-стрит была местом, где располагалась компания Gold Fields of SA с ее просторной мраморной приемной, перед которой на постаменте стоял бюст ее основателя Сесила Джона Родса (Cecil John Rhodes); скульптура, которой сегодня наверняка грозит опасность.

В здании Consolidated Building, напротив здания JCI (Johannesburg Consolidated Investment) на Харрисон-стрит (до тех пор, пока оно не было продано за 6 миллионов рэндов после роспуска компании), находился очаровательный лифт с ручным приводом, известный еще с тех времен, когда Йоханнесбург был всего лишь шахтерским городом.

Все это теперь в прошлом, особенно когда Anglo American подтвердила в электронном письме, что она спешит переехать в новые офисы в Роузбэнке - пригороде Йоханнесбурга, несмотря на распространение практики работы из дома, которая будет продолжаться после пандемии Covid-19.

«Переезд все-таки состоится, как и планировалось, в следующем году, - сказал Сибусисо Цхабалала (Sibusiso Tshabalala), представитель Anglo American. - В настоящее время основное внимание уделяется тому, чтобы оградить здоровье сотрудников от рисков, связанных с Covid-19. - Тем временем большинство сотрудников наших корпоративных офисов в Южной Африке продолжают работать на дому в соответствии с указаниями правительства».

В дальнейшем будут действовать гибкие схемы работы на дому. По словам Цхабалалы, они разрабатывались еще до пандемии. По его словам, теперь будет больше «вариантов» для этого.

Gold Fields, возникшая в результате слияния Gencor с золотыми активами GFSA в девяностые годы, давно перебралась в муниципалитет Сэндтон из центра Йоханнесбурга в здание, которое бывший босс Gencor Брайан Гилбертсон (Brian Gilbertson) в свое время охарактеризовал как «… функциональное, но удобное». Однако в этом здании гораздо меньше людей, чем во времена Гилбертсона.

«Мы предлагаем вернуться к офисной работе с октября, а со следующего года ввести гибкую рабочую неделю, - сказал Свен Лунше (Sven Lunsche), представитель Gold Fields. - Я не уверен, насколько хорошо это будет принято, но я ожидаю, что около половины всего офиса согласятся на это».

Что касается офиса в Сэндтоне, то до конца срока аренды осталось еще «несколько лет», так что пока он останется. Но может оказаться более подходящим тот вариант, что через дорогу от предполагаемого головного офиса компании Anglo в Роузбэнке есть офисы типа тех, что предлагает компания WeWork.

AngloGold Ashanti, последняя горнодобывающая компания, которая все еще работает в центре Йоханнесбурга, пообещала сохранить свое присутствие в Южной Африке, несмотря на амбиции в конечном итоге получить основную площадку в Нью-Йорке или Лондоне. Правительство предприняло попытку отговорить группу уезжать и пригрозило - но безуспешно - сделать условием продажу компанией AngloGold южноафриканских активов за $300 млн компании Harmony Gold.

Представитель AngloGold Ashanti Стюарт Бейли (Stewart Bailey) говорит, что южноафриканский офис имеет смысл с точки зрения затрат и логистики, поэтому его присутствие на местном уровне сохранится.

Но ее офисы, предлагаемые в «турбинном зале» в Ньютауне, пригороде Йоханнесбурга, в здании, построенном в 1920-х годах, не были заполнены после ряда реконструкций в период с 2016 по 2018 год. Срок аренды истекает через 18 месяцев, после чего последний из горнодобывающих домов потенциально попрощается с Йоханнесбургом.