В поисках плана на Всемирном алмазном конгрессе

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Автор: Ави Кравиц (Avi Krawitz)

(diamonds.net) - Встречи с использованием платформы Zoom, в форме которых состоялся сентябрьский Всемирный алмазный конгресс (World Diamond Congress), не отличались фирменной атмосферой этого мероприятия. Конференция, которая проводится раз в два года, объединяет собрания Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) и Международной ассоциации производителей бриллиантов (International Diamond Manufacturers Association, IDMA) и, как правило, связана с большой сложной организационной работой. Но это также дает возможность установить контакты и продемонстрировать достижения отрасли. Для руководства это предоставляет возможность обозначить проблемы, стоящие перед торговлей, и, как мы предполагаем, выработать стратегию на будущее.

Из-за Covid-19 конгресс 2020 года пришлось проводить в виртуальном формате с 15 по 16 сентября. Он также привнес в дискуссии ощущение неотложности, и повышенные ожидания того, что руководство выступит с четким планом, как справиться с этим самым сложным из кризисов.

Учитывая все обстоятельства, три вебинара, которые были открыты для участников в рамках программы конгресса, принесли разочарование. Они не передали ощущение повода, которое другие смогли передать с помощью Zoom. И основные презентации - о торговой платформе Get Diamonds, Системе гарантий (System of Warranties) Всемирного алмазного совета (World Diamond Council) и новой рекламной кампании, проводимой Советом по природным алмазам (Natural Diamond Council) - были сделаны вне контекста.

Не было объяснения, почему эти важные темы были включены в программу, и они стояли отдельно. Организаторы предположили, что аудитория понимает, как они связаны с повесткой дня закрытых заседаний WFDB и IDMA, подразумевая, что более широкая часть отрасли была причастна к этой повестке дня. Мы не были причастны.

Соответствующие организации заверили нас, что их встречи были продуктивными, но не сообщили подробностей. Это оставило ощущение, что они не использовали возможность донести свою всеобъемлющую стратегию до отрасли или, по крайней мере, до нескольких отраслевых журналистов, которые могли бы выразить ее от их имени.

IDMA предоставила Rapaport такую ​​возможность на брифинге со своим президентом Ронни Вандерлинденом (Ronnie VanderLinden) и почетным бывшим президентом Джеффри Фишером (Jeffrey Fischer). Группа также дала отзывы в своем еженедельном информационном бюллетене с обещанием дать более подробную информацию.

WFDB не ответила на наш запрос дать интервью или рассказать о повестке дня. Зонтичная организация для глобальных алмазных бирж считает расширение Get Diamonds одним из своих успехов во время пандемии. Возможно, более обнадеживающим достижением является неизменный энтузиазм группы Молодые диамантеры (Young Diamantaires).

Большая часть обсуждений на встречах IDMA в этом году была сосредоточена на том, как помочь ее членам взаимодействовать с другими участниками отрасли. Отношениям производителей бриллиантов с алмазодобывающими компаниями в этой области уделено наибольшее внимание, а Вандерлинден и Фишер похвалили оба сектора за резкое сокращение объемов предложения по мере распространения пандемии.

Они призвали алмазодобывающие компании и впредь проявлять «ответственную сдержанность», даже несмотря на возобновление торговли алмазами с августа. «Поставляйте [только] только то алмазное сырье, которое требует рынок», - настаивали руководители.

Действительно, спрос на бриллианты стал избирательным, и во время пандемии бизнес был сосредоточен на сертифицированных единичных камнях, которые можно купить удаленно, поскольку существует ограничение на поездки. В долгосрочной перспективе производители бриллиантов также обеспокоены тем, что давление по раскрытию происхождения их поставок алмазов приведет к дальнейшему сегментированию рынка.

Некоторые считают, что эта тенденция навязывается им представителями отрасли, а не является результатом потребительского спроса. Они также скептически относятся к тому, будут ли розничные торговцы платить премию за информацию о происхождении, и задаются вопросом о том, что будет с товарами, для которых нет возможности указать происхождение, например, с небольшими бриллиантами или бриллиантами, уже находящимися у торговцев или потребителей.

Что характерно, синтетические камни и банковское финансирование, которые обычно являются горячо обсуждаемыми темами на встречах IDMA, отошли на второй план. Это может быть связано с тем, что выращенные в лаборатории бриллианты стали более распространенными, а также потому, что в настоящее время банки не оказывают большого давления.

Последнее отражает меньшую потребность в деньгах, а не более дружелюбное отношение со стороны кредиторов, предположили Вандерлинден и Фишер. По словам президентов IDMA, производители бриллиантов в этом году потратили значительно меньше средств на алмазное сырье, и ожидается, что реализация отложенного спроса поможет людям заработать немного денег в сезон праздничной торговли.

Помимо этого, долгосрочная задача для торговли состоит в том, чтобы согласовать спрос и предложение в среднем сегменте алмазопровода при одновременном стимулировании продаж потребителям. Это действительно потребует усилий всей отрасли на основе единства, которое торговля демонстрировала в разное время во время пандемии. Но несмотря на то, что шумиха вокруг Covid-19 и других отраслевых проблем все еще преобладает, потребуется эффективное стратегическое мышление со стороны WFDB и IDMA для того, чтобы вдохновить на такую солидарность.

Всемирный алмазный конгресс имел возможность активизировать торговлю с помощью четкого послания и плана. Без этого публика не могла понять, зачем мы присоединились к встрече.



