Dominion начинает сокращать работников на руднике Экати без выплаты выходного пособия

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Автор: Олли Уильямс (Ollie Williams)

В конце сентября компания Dominion Diamond Mines сообщила ряду работников своего рудника Экати (Ekati), что для них не будет работы, на которую им можно будет вернуться, если или когда рудник снова откроется после его закрытия в начале пандемии.

(cabinradio.ca) - Экати, один из трех действующих алмазных рудников в Северо-Западных территориях (СЗТ), с марта находится в режиме ухода и технического обслуживания по соображениям охраны здоровья и соблюдения техники безопасности. Остальные рудники, Даявик (Diavik), принадлежащий Rio Tinto, и Гачо Куэй (Gahcho Kué) компании De Beers, продолжают работать.

В конце сентября несколько рабочих рудника Экати сказали на новостной радиопередаче Cabin Radio, что получили уведомления, подтверждающие немедленное увольнение их с работы - и без каких-либо перспектив получения выходного пособия.

Они входили в число 391 работника Экати, которые уже были отправлены на несколько месяцев в отпуск без содержания (во временный неоплачиваемый отпуск).

Неизвестно, скольких работников компания Dominion уволила с работы. Двое из пострадавших сказали, что, по их мнению, уволили более десятка коллег, но Dominion не предоставила цифру, когда ее спросила Cabin Radio.

В заявлении по электронной почте компания сообщила: «Наше руководство неустанно работало над тем, чтобы никого не увольнять из компании, в том числе сокращала расходы, отправляла работников в отпуск без содержания, продолжая выплачивать пособия, и изменяла работу с целью обеспечения максимальной эффективности».

«Хотя это было невероятно трудное решение, мы просто не можем с должной ответственностью по-прежнему сохранять персонал, пока алмазный рудник Экати остается законсервированным», - сказано в нем.

«Со всеми работниками обращаются справедливо и с учетом ценностей Dominion», - говорится в заявлении.

Dominion почти полгода была под защитой от требований кредиторов, заявив, что ее неспособность продавать алмазы во время пандемии вызвала кризис денежных потоков.

Защита от требований кредиторов - это правовой механизм, позволяющий Dominion избежать выплаты некоторых своих долгов во время реструктуризации или поиска покупателя.

Ранее в сентябре Dominion заявила, что ее материнская компания - группа компаний Washington - выкупит «практически все» ее активы, связанные с рудником Экати, что положило конец процессу защиты от требований кредиторов. Однако ожидается, что эта продажа не будет завершена до ноября.

Точной даты открытия рудника Экати до сих пор нет.

В среду 30 сентября, Dominion заявила, что «глобальное прекращение продаж алмазов» во время пандемии стало одной из причин ее финансовых затруднений и решения о прекращении контрактов с некоторыми работниками.

Однако другие операторы алмазных рудников в СЗТ заявили, что они смогли найти способы продавать алмазы, несмотря на воздействие Covid-19, в то время как сама Dominion недавно сообщила суду Альберты, что возобновила продажи на десятки миллионов долларов.

Одному уволенному работнику, который спросил о выходном пособии в конце сентября, отдел кадров Dominion сообщил электронным письмом, которое стало известно Cabin Radio, что во время защиты от требований кредиторов выходное пособие не может выдаваться.

Стандарты занятости

Решение Dominion о расторжении некоторых контрактов, по всей видимости, противоречит положениям письма, опубликованного правительством СЗТ в июле.

20 июля территориальный ответственный по стандартам занятости дал разрешение компании Dominion продлить период отпуска без содержания для сотен работников в общей сложности до 211 дней, до 31 октября 2020 года.

Это разрешение требовалось для соблюдения закона СЗТ о стандартах занятости.

В письме компании Dominion, скопированном для пострадавших работников и ставшим доступным для Cabin Radio, правительство СЗТ сообщает, что продлевает период отпуска без содержания, «исходя из нашего понимания, что все работники, отправленные во временные отпуска, будут отозваны в течение 211-дневного периода».

На вопрос, соответствуют ли ее действия этому письму, Dominion не ответила.

Департамент образования, культуры и занятости СЗТ, который регулирует стандарты занятости на территории, подтвердил поступивший 30 сентября запрос от Cabin Radio дать комментарии и сообщил, что готовит ответ.

«Лучшие дни впереди»

В письмах, полученных пострадавшими работниками рудника Экати, говорится, что их «увольняют без причины… из-за сохраняющихся негативных последствий пандемии Covid-19».

Dominion сообщила работникам, которым грозит увольнение, что «они были вынуждены провести стратегический анализ деятельности всей компании и реструктуризацию деятельности».

В письме также говорилось: «Именно в результате этого процесса мы приняли трудное решение уволить вас с работы в компании».

После объявления о продаже активов Экати, принадлежащих Dominion, группе Washington, в середине сентября было сделано объявление - Dominion и Washington заявили, что компания сохранит «практически всех» своих работников.

В день объявления о продаже временный исполнительный директор Dominion Пэт Меррин (Pat Merrin) сообщил в электронном письме, отправленном всем работникам: «Я уверен, что мы на правильном пути вперед, и впереди нас ждут лучшие дни».

Прекращение деятельности, объявленное в конце сентября, вместо этого предполагает, что компания не достигла финансовой стабильности, несмотря на согласованную продажу, и ставит под сомнение вероятность возобновления деятельности рудника Экати в этом календарном году, как это прогнозировалось руководителями рудника.

Понятно, что никто из тех, кто пострадал от недавнего увольнения, не является членом профсоюзов. По крайней мере один из них был членом верхнего звена руководства рудника.

«Многие из нас поверили в компанию», - сказал один уволенный работник по электронной почте в среду.

«Теперь положение у нас не из лучших», - добавил он.



