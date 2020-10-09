Соглашение между ОАЭ и Израилем может вдохнуть новую жизнь в алмазную торговлю Дубая

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(reuters.com) - На той неделе, когда Израиль и Объединенные Арабские Эмираты нормализовали отношения, израильский алмазный торговец Цви Шимши (Zvi Shimshi) отправился в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы открыть компанию в Дубае, региональном торговом узле, который является крупным центром торговли драгоценными камнями.

Он один из 38 израильтян, которые, по заявлению Дубайского центра биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC), где находится Дубайская алмазная биржа (Dubai Diamond Exchange), недавно связались с DMCC, чтобы организовать там свое присутствие - знак того, как смена региональной политики может изменить динамику мировой торговли.

Торговцы в Дубае говорят, что они были завалены запросами от израильтян, которые традиционно торгуют в бельгийском Антверпене - крупнейшем в мире центре торговли алмазным сырьем и бриллиантами.

Южноафриканская компания Trans Atlantic Gems Sales (TAGS), которая проводит алмазные аукционы и торги в Дубае, всего за несколько недель зарегистрировала около 50 израильских фирм, заинтересованных в участии в тендерах, сказал владелец Энтони Петерс (Anthony Peters).

«Это кардинальная перемена», - сказал Петерс агентству Reuters.

Основными алмазными центрами Ближнего Востока являются Дубай, где в прошлом году было продано алмазов и бриллиантов на сумму $21,2 млрд, по данным DMCC, и Израиль с оборотом около $12 млрд, по данным биржи.

До того, как в прошлом месяце при посредничестве США были подписаны соглашения, по которым ОАЭ и Бахрейн стали первыми арабскими государствами за четверть века, установившими официальные связи с Израилем, торговля между центрами была небольшой и сдержанной из-за щекотливых политических моментов в регионе.

Транзакции проводились через третьи страны или существовал риск того, что они могли быть остановлены банками ОАЭ в случае обнаружения связи с Израилем.

«Это прекрасная возможность для любого молодого израильтянина, который хочет начать любой бизнес в Дубае, а не только алмазный», - сказал агентству Reuters 41-летний Шимши.

Как и в прошлые поездки за последнее десятилетие, Шимши въехал в арабское государство Персидского залива по немецкому паспорту, но подал регистрационные документы компании, используя свой израильский паспорт, и сказал, что планирует перевести свою коммерческую деятельность в Дубай.

ОАЭ отменили закон, запрещающий торговлю с Израилем и Эмиратами, и израильские официальные лица разрекламировали появившиеся значительные экономические возможности, что также позволит осуществлять прямые рейсы между двумя странами.

«Вы увидите, как трейдеры из Израиля будут массово приезжать в Дубай для покупки алмазов и бриллиантов», ​​- сказал Дэвид Забински (David Zabinsky), исполнительный директор дубайской компании TRIGEM по обслуживанию алмазной отрасли, заявив, что эта фирма получала «бесчисленные» звонки от израильтян.

недостающее звено

Дубай, который в основном является центром торговли алмазным сырьем, увеличил свою отрасль с около $3 млн в 2000 году за счет близости к Африке, где добывается много алмазов, и Индии, где проводится огранка 90% бриллиантов в мире.

«Недостающим звеном здесь, в Дубае, было присутствие Израиля», - сказал Алекс Петерфройнд (Alex Peterfreund), дубайский управляющий директор компании Espeka, занимающейся алмазной торговлей и имеющий штаб-квартиру в Антверпене.

«Я не вижу причины (теперь) для проведения тендеров в Антверпене, а не в Дубае», - добавил он.

В прошлом тендеры проводились в Антверпене отчасти для того, чтобы в них могли принимать участие израильтяне.

По данным Кимберлийского процесса (Kimberley Process), Антверпен, в котором по данным Всемирного алмазного центра Антверпена (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) в прошлом году объем торговли алмазами составил $37,1 млрд, удерживает стабильной свою долю на рынке алмазов с 2017 года, а доля Дубая выросла.

ОАЭ являются третьим по величине торговым центром алмазного сырья после Бельгии и Индии. Замыкают пятерку лидеров Израиль и Китай.

«Дубай и Индия отбирают долю рынка у других стран, таких как Китай и Израиль, но они не отбирают ее у Антверпена, - сказала Карен Рентместерс (Karen Rentmeesters), руководитель отдела по связям и отраслевым отношениям AWDC. - Опыт Антверпена по-прежнему не имеет себе равных».

Рентместерс заявила, что Дубай является конкурентом с точки зрения торговли алмазным сырьем, и более мягкие правила и простота создания компании могут быть заманчивыми, но она не считает, что Дубай обгонит Антверпен.

Что касается бриллиантов, Рентместерс заявила, что объем торговли бриллиантами по стоимости через Дубай падает с 2012 года.

ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА

По данным DMCC, Дубай импортировал бриллиантов на $4,2 млрд в 2018 году по сравнению с $7,3 млрд в 2012 году и экспортировал на $3,96 млрд в 2018 году по сравнению с $5,35 млрд в 2012 году.

«У Дубая есть возможность развиваться как глобальная сеть торговли бриллиантами и открывать каналы для остального арабского мира для бриллиантов и ювелирных изделий», - сказал Мартин Рапапорт (Martin Rapaport), председатель правления Rapaport Group.

Для Израиля, где существует значительный рынок бриллиантов, Дубай предлагает более тесные связи с Индией и связывает ее с арабским миром, где у большинства стран до сих пор нет официальных отношений с еврейским государством.

«Мы рассматриваем Дубай как золотые ворота», - сказал Reuters президент Израильской алмазной биржи Йорам Дваш (Yoram Dvash).

Эзра Боарон (Ezra Boaron), владеющий израильской фабрикой Rising Star Diamonds, согласился: «Весь арабский мир проходит через Дубай. Это гигантский рынок».

Для достижения заметного сдвига может потребоваться время, особенно из-за COVID-19, который поразил отрасль из-за закрытия рудников, офисов и предприятий розничной торговли по всему миру.

В Дубае ограничения на коронавирус в значительной степени были сняты, и возобновилась активность на алмазной бирже, но новая волна инфекций привела к повторному режиму самоизоляции в Израиле.

Председатель Дубайской алмазной биржи Ахмед бин Сулайем (Ahmed bin Sulayem) настроен оптимистично: «В ближайшие месяцы мы увидим, что бизнес будет расти все больше и больше».