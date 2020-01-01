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Алмазные батареи со сроком службы 28 тыс. лет

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Экспертиза

Сенсационной новостью для мира стартапов и технологий будущего прозвучало известие о том, что молодая американская компания NDB разработала технологию производства батарей с умопомрачительным сроком службы - 28 тысяч лет!

Для этого исследователи прибегли к использованию радиоактивных алмазов, извлеченных из ядерных отходов. Тревожный компонент, который, тем не менее, не представляет опасности.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Двадцать восемь тысяч лет – это теоретический срок службы инновационных батарей. Он соответствует количеству энергии, которую содержат радиоактивные алмазы, чей процесс истощения происходит постепенным и естественным путем.

Фактический срок эксплуатации ядерных алмазных батарей на порядок меньше. При нормальной эксплуатации резерв их службы может достигать девяти лет. Это значительно меньший срок, но, тем не менее, он выходит за рамки обыденного и свидетельствует о прорывном достижении научно-технической мысли.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

В процессе создания ядерных алмазных батарей исследователи NDB пришли к простому выводу: ядерные отходы представляют значительную опасность, но при этом содержат в себе огромное количество неиспользованной энергии.

Превращаясь в радиоактивные, некоторые из этих отходов продолжают излучать энергию. Это относится к углероду-14 (С14), который широко используется на атомных электростанциях.

Углерод - единственный химический элемент в составе алмаза, который не только является отличным электрическим проводником, но также позволяет сдерживать радиацию. Производя алмазы из радиоактивного углерода-14, компания NDB получила огромный по своему потенциалу источник энергии, к тому же безопасный.

РЕШЕНИЕ ДЛЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

Ядерные отходы ежегодно обходятся налогоплательщикам в сотни миллиардов долларов. Управление ими является подлинной головной болью, поскольку человечество до сих пор не придумало полностью безопасного способа утилизации радиоактивных отходов.

Благодаря углероду-14 NDB предложила вполне жизнеспособное решение для управления частью этих отходов. Теоретически, когда у ядерной алмазной батареи заканчивается энергия, она больше не радиоактивна.

Однако и это не представляет собой чудодейственного решения. Радиоактивный углерод является лишь одним из многих элементов, образующих радиоактивные отходы. Загрязненная вода остается самым важным видом из всех радиоактивных отходов, и какого-либо решения проблемы ее утилизации до сих пор не найдено, отмечает интернет-ресурс geekeries.com.

Алекс Шишло для Rough&Polished

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