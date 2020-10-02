В 2019 году рыночная доля De Beers снизилась, и здесь кроется сюрприз

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Автор: Эдан Голан (Edahn Golan)

(edahngolan.com) - После года трудностей и перед одним из самых сложных лет со времен Второй мировой войны рыночная доля компании De Beers в 2019 году сократилась. Доля в общем объеме рынка сократилась у всех, не только у De Beers, но и у АЛРОСА, Rio Tinto и Petra.

Рыночная доля De Beers

В 2019 году объем продаж алмазного сырья De Beers составил $4,04 млрд. Согласно последним данным Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP), объем мировой добычи алмазов в 2019 году составил $13,57 млрд. При этом рыночная доля De Beers в 2019 году равнялась 29,5%. Это резкое падение на 21,3% в годовом выражении по сравнению с 37,4% в 2018 году.

Несмотря на потерю своей доли на рынке, De Beers по-прежнему остается крупнейшей алмазодобывающей компанией в мире. Ее интересы простираются от добычи алмазов до розничной торговли, включая деятельность в области научных исследований, связанных с природными и лабораторными алмазами, изготовлением приборов, оценкой камней и т. д.

Рыночные доли ведущих стран

De Beers - не единственная компания, потерявшая долю рынка. Все ведущие алмазодобывающие компании тоже понесли потери. Доля рынка АЛРОСА, крупнейшей компании по объемам добычи алмазов, упала на 20,9%, до 24,1%, а объем продаж в 2019 году составил $3,27 млрд. Доля рынка Rio Tinto, третьей по величине алмазодобывающей компании, сократилась на 5,1%.

Средние алмазодобывающие компании тоже пострадали от сокращения рыночной доли. Dominion, Gem Diamonds и Petra также потеряли значительную часть своей доли на рынке.

Анонимные победители, укрепившие позиции на рынке

De Beers и АЛРОСА - это крупнейшие компании алмазной отрасли. Вместе со средними игроками шесть крупнейших компаний продали в 2019 году алмазов на сумму $9,1 млрд. По данным Кимберлийского процесса, на шесть крупнейших алмазодобывающих компаний в 2019 году пришлось две трети (66,7%) мировой добычи алмазов.

В 2018 году эти шесть ведущих компаний произвели 82,8% продукции на рынке. В общей сложности, они уступили целых 19,4% рынка. Возникает вопрос - кому?

Лидеры, выигравшие большую долю рынка - это небольшая группа юниорских алмазодобывающих компаний и множество компаний, добывающих аллювиальные алмазы по всему миру. За редким исключением они полностью анонимны.

Большинство из тех, кто увеличил долю в общем объеме рынка - это бесчисленное множество старателей в Конго, Сьерра-Леоне, Анголе, Центральноафриканской Республике, Бразилии и других странах. Они обеспечили рост производства, в то время как рынок фактически сокращался.

Как это случилось?

Для лучшего понимания рынка необходимо понять, почему крупные компании сократили объем производства. Они увидели, что спрос и цены снижаются, и соответственно скорректировали объем добычи.

Были некоторые исключения, что касается объема производства. В соответствии со своей политикой, АЛРОСА поддерживает довольно стабильный уровень добычи даже при снижении спроса. Объем производства компании Petra во втором полугодии 2019 года оказался выше, чем ожидалось.

Кроме того, все это было основано на анализе рынка, уровней запасов, потребительского спроса и финансирования. Все указывало на снижение реального спроса.

Независимые старатели не оценивают размер рынка и не анализируют его. Они занимаются добычей, производят и продают. В 2019 году они произвели больше и пострадали от падения цен. В идеале нам хотелось бы, чтобы все звенья алмазной отрасли могли корректировать свою деятельность в соответствии с потребительским спросом.

К сожалению, именно мелкие операторы оказываются менее гибкими. Мы видим это по всей цепочке создания стоимости бриллиантов.

* По запросу может быть предоставлен полный отчет о реальных объемах добычи алмазов по стоимости, объему и о размере неучтенной добычи.