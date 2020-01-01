Вы знаете об алмазных копателях Сьерра-Леоне, но знаете ли вы о ее ныряльщиках за алмазами?

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(jenniferheebner.com) - Это было в 2007 году, когда студент Лоран Картье (Laurent Cartier) путешествовал с рюкзаком по Сьерра-Леоне и услышал о ныряльщиках за алмазами на реке Сева. Ему стало любопытно, хотя в то время он особо не интересовался алмазами (он получал степень магистра геологии и наук о Земле в Базельском университете, Швейцария). Он поддерживал связь с новыми друзьями, которые знали о ныряльщиках за алмазами на реке Сева, и в апреле 2019 года вернулся в страну, уже разоренную гражданской войной.

К этому времени Картье получил степень доктора философии и наук о Земле, диплом члена Gem-A (Геммологической ассоциации Великобритании), а также прочно утвердился в международном геммологическом сообществе в качестве менеджера проекта Швейцарского геммологического института (Swiss Gemological Institute, SSEF). Картье вернулся в Сьерра-Леоне с южноафриканским фотографом Джастином Баденхорстом (Justin Badenhorst) и поставил перед собой цель: снять фильм об этих «черных» ныряльщиках за алмазами и рассказать их историю - человеческую сторону алмазной отрасли. Они представили короткометражный фильм «Ныряльщики Севы» (The Divers of Sewa) продолжительностью 9 минут и 21 секунду, который дебютировал в начале этого года во время выставки драгоценных камней в Тусоне и на ярмарке Münich Inhorgenta.

«Мне стало известно, что во всем мире насчитывается несколько тысяч ныряльщиков за алмазами - есть несколько также в Бразилии, Гане и Анголе, - и я подумал, что их довольно мало по сравнению со старателями, добывающими алмазы», - говорит он.

Картье, его жена и фотограф пробыли там шесть дней, чтобы снять фильм и познакомиться с ныряльщиками. То, что они узнали, было захватывающим. Бόльшую часть года ныряльщики (Картье встретил 10) были также фермерами, ныряя только с января по май; с мая по ноябрь там держится сезон дождей. Мужчины работают группами, ныряя на глубину не менее 10 метров, или почти 33 футов, на один час каждый раз, наполняя ведра гравием со дна реки. Трубка, прикрепленная к компрессору на каноэ, подает воздух ныряльщику для дыхания. На дне реки холодно, а видимость плохая. Вернувшись на землю, они высыпают ведра и просеивают содержимое в поисках алмазов.

«Там существует традиция искать алмазы, - говорит Картье. - Их отцы занимались этим же в поисках способов прокормить свои семьи».

Ныряльщики знают, что нужно искать, даже определенный тип гравия - остатки более старого русла реки. «В реке есть места, где собираются минералы», - добавляет Картье. Во время поиска их охватывает чувство азарта. Найдут ли они что-нибудь?

Они ничего не нашли, пока Картье был там, но всегда оставалась надежда. «На поиск нескольких маленьких алмазов могут уйти недели, - говорит он. - У золотодобытчика больше возможностей найти немного золота каждый день».

И когда ныряльщики действительно находят камни - некоторые находят более 50 каратов алмазов - день выплаты заработной платы может быть хорошим. Ныряльщики обычно продают товары местным людям, которые финансируют их работу, предоставляя ежедневное питание, заработную плату, оплату снаряжения и аренду каноэ или уплачивая государственные сборы; это зависит от заключенного соглашения. После того, как ныряльщик получил оплату, может оказаться сложно сэкономить деньги или потратить их с умом. У большинства ныряльщиков нет банковских счетов, и, как только об этом становится известно, на них могут рассчитывать целые деревни. Во время поездки по деревне, где жили ныряльщики, Картье увидел джип «Мерседес», принадлежащий ныряльщику, который нашел большой камень. Через два года после продажи своей находки и приобретения автомобиля владельцу уже не на что было купить бензин для него.

А покупатели алмазов - потребители и владельцы ювелирных магазинов - слышали когда-нибудь об этих особых алмазах или рассказывали о их происхождении, продавая их? Насколько Картье известно, нет.

«Эти товары могут поступить куда угодно, но их следует отслеживать помимо выдачи на них сертификата Кимберлийского процесса (Kimberly Process), - говорит он. - На самом деле это довольно печально; с помощью подобных историй отрасль могла бы немного сдвинуться с мертвой точки в стимулировании спроса. Люди часто забывают, что за этими камнями стоят люди. На всех этих конференциях по устойчивому развитию, проводимых в отрасли, на скольких из них выступают старатели? Эти люди гордятся своей работой».

Патрисия Сивруд (Patricia Syvrud) из программы «Минералы, материалы и общество» (Minerals, Materials and Society) Делавэрского университета увидела фильм и, по понятным причинам, была впечатлена. Сивруд является известной участницей отраслевых дискуссий по вопросам устойчивого развития и знает, как сложно просвещать покупателей по вопросу о цепочках поставок.

«Люди не понимают, какова жизнь в верхнем сегменте цепочки поставок, и это относится не только к алмазной отрасли, - говорит она. - Существует так много неправильных представлений о старательской и мелкомасштабной алмазодобывающей отрасли, якобы они означают незаконную деятельность и связаны с конфликтными алмазами. Это не так! В жизни этих ныряльщиков алмазы имеют невероятно важное значение».

И хотя фильм не обязательно призывает к действию, он определенно должен дать представление об образе человека, которому вы помогаете, покупая бриллианты. Камни, найденные ныряльщиками на Севе, могут попасть в более крупную цепочку поставок и быть проданы анонимно, без указания их богатой предыстории, но эти истории важно рассказывать, потому что они являются частью более широкой картины ответственных поставок.

«Этот фильм должен непрерывно показываться в розничных магазинах! - говорит Сивруд. - Он впечатляющий».



