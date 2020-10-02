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02 октября 2020

В De Beers возможны сокращения рабочих мест

Сегодня
Экспертиза

Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - Начало пандемии Covid-19 ускорило планы De Beers по преобразованию, этот процесс «продолжается», заявила группа в конце сентября.

«Широкомасштабные последствия пандемии ускорили развитие уже выявленных тенденций, а также необходимость ускорения процесса преобразований в краткосрочной перспективе, чтобы бизнес мог процветать в долгосрочной перспективе», - сообщил представитель Anglo American в ответ на запрос, заданный по электронной почте.

85% компании De Beers принадлежит Anglo American.

«В рамках процесса преобразования бизнеса De Beers изучает все элементы своей базовой стоимости, и потенциальным результатом является сокращение числа сотрудников. Продолжаются проверки и консультации с сотрудниками, поэтому мы продолжим взаимодействовать с нашими людьми, прежде чем cделаем какие-либо внешние заявления», - говорится в сообщении компании.

Марк Кутифани (Mark Cutifani), генеральный директор Anglo American, заявил в июле, что руководство De Beers «… решает проблемы с персоналом» в связи с реструктуризацией компании. «Вся стратегия была хорошо продумана, и мы сформулируем ее в ближайшие пару дней», - сказал Кутифани. В тот раз он отказался сказать, коснется ли это рабочих мест.

На алмазный рынок сильно повлияли ограничения на поездки, поскольку во всех странах мира либо закрыты границы, либо введены карантинные требования для прибывающих из-за границы.

Во втором квартале De Beers продала алмазы на $56 млн, что на 96% меньше, чем годом ранее. В результате за первые шесть месяцев года компания внесла лишь незначительный вклад в размере $2 млн в прибыль Anglo до вычета процентов, налогов, износа и амортизации на сумму $3,4 млрд.

Есть признаки восстановления: продажи De Beers за шестой и седьмой циклы составили £116 млн и £320 млн соответственно. Это продемонстрировало оживление спроса на алмазное сырье, заявил в начале этого месяца генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver).

«В целом настроение отрасли стало более позитивным, поскольку ювелирные компании на ключевых потребительских рынках США и Китая обрели уверенность в преддверии важного праздничного сезона в конце года, чему способствовал высокий спрос на свадебные ювелирные изделия с бриллиантами на всех рынках», - сказал он.

Компания внедрила процесс «почти непрерывных продаж» для того, чтобы приспособиться к рынку. Другие производители алмазов подписали эксклюзивные соглашения о поставках с огранщиками и производителями бриллиантов, в которых распределяется реализованная цена бриллиантов.

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