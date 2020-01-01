Акционеры Stornoway инвестируют в проект Ренар C$ 30 млн

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Фото: Stornoway





Власти провинции Квебек выделили кредит на сумму 15 млн канадских долларов на возобновление добычи на месторождении Ренар (Renard), являющемся первым алмазодобывающим комплексом на севере этого канадского региона. С учетом выделенных средств общий объем государственных инвестиций в алмазный проект составит не менее 225 млн канадских долларов.

Мировой алмазный рынок, который нынешней весной несколько недель находился в застое из-за пандемии коронавирусной инфекции, начал постепенно восстанавливаться в течение лета. Именно с учетом этого 1 сентября было принято решение возобновить добычу на руднике Ренар, которая была приостановлена с марта и которую решено возобновить до конца сентября. Правительство Квебека взяло на себя оплату половины средств, необходимых для возобновления работ. При этом Квебеку принадлежит только 35% акций компании Stornoway Diamonds, владеющей рудником.

Со своей стороны монреальская Osisko Gold Royalties Ltd, которая получает роялти с золотых, серебряных и алмазных рудников и в портфеле которой 35,1% акций Stornoway, обязалась выделить кредит на сумму 7,5 млн канадских долларов. Два других акционера - депозитный фонд Caisse de dépôt et placement du Québec и торонтская фирма Triple Flag, которые владеют 16,9 % и 13% Stornoway соответственно, вложат в возрождение алмазного рудника по 3,75 млн канадских долларов каждый.

Таким образом, акционеры дополнительно инвестируют в проект 30 млн канадских долларов. Год назад они уже кредитовали Stornoway на 20 млн канадских долларов. «Если бы мы были единственными, кто вкладывал деньги, мы, вероятно, сказали бы «нет» … Затраты только на поддержание участка в «спячке» составляют 15 миллионов в год», - заявил в этой связи министр экономики Квебека Пьер Фитцгиббон (Pierre Fitzgibbon). Между тем журналистам не удалось выяснить у него, почему правительство региона согласилось взять на себя наибольшую долю финансового риска. На вопрос, принесет ли проект адекватную отдачу, он ответил отрицательно. Возрождение рудника Ренар сопряжено для Stornoway с сокращением расходов на 30 млн долларов в течение следующих 16 месяцев. По словам министра, экономия примерно в 20% является гарантией того, что возобновление производственной деятельности произойдет «без потери денег».

В заявлении Osisko Gold Royalties Ltd указывается, что кредитная линия позволит Stornoway сохранить финансовую гибкость, необходимую для продолжения работы в сложной рыночной среде. У компании имеется около 10 млн канадских долларов наличных средств и около 332 тыс. каратов алмазов в запасниках, которые будут распроданы до конца текущего года. «Ситуация на алмазном рынке продолжает оставаться сложной. Тем не менее структурные барьеры для продажи алмазов ослабевают, а повышенный спрос улучшил цены на некоторые конкретные товары», - заявили в Osisko, которая совместно с другими кредиторами взяла под свой контроль Stornoway в ноябре 2019 года.

«Команда Stornoway продемонстрировала умение эффективно управлять шахтой Ренар, и краткосрочные сокращения затрат помогут повысить прибыльность. Мы считаем, что рудник Ренар по-прежнему имеет значительную ценность, в то время как алмазные рудники становятся все более редкими. И в последние годы в его высококачественную инфраструктуру было вложено более миллиарда долларов», - заявил со своей стороны председатель совета директоров и главный исполнительный директор Osisko Шон Роозен (Sean Roosen). По словам генерального директора Квебекской горнодобывающей ассоциации (Association minière québécoise) Жозе Мето (Josée Méthot), на работу вернутся до 425 из примерно 540 сотрудников, работавших на Stornoway до введения карантинных мер. По словам Мето, это «вызвано изменениями в стратегии добычи».

Алекс Шишло для Rough&Polished