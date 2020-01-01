Аналитики считают, что можно спасти сделку Tiffany-LVMH

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Автор: Ленор Федоу (Lenore Fedow)

(nationaljeweler.com) - Сделка по приобретению компании Tiffany & Co. компанией LVMH, расположенной в Нью-Йорке, находится в шатком положении после того, как в среду французский гигант предметов роскоши объявил о своем отказе от соглашения о покупке американской ювелирной компании.

В ответ на это Tiffany подала иск с целью заставить LVMH продвигаться вперед в заключении сделки.

В своем официальном заявлении, опубликованном на прошлой неделе, LVMH упомянула о проблемах с датой заключения сделки после того, как Tiffany запросила второе продление, она сообщила, что французское правительство попросило ее отложить вопрос до января 2021 года из-за предложенных США тарифов на французские предметы роскоши.

Tiffany возразила, что LVMH стремится выйти из сделки стоимостью $16,2 млрд и нарушила соглашение о слиянии, затянув с получением необходимых разрешений регулирующих органов.

Согласно заявке 8-K, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (U.S. Securities and Exchange Commission), сделка недавно получила одобрение регулирующих органов от Комиссии по справедливой торговле Японии (Japan Fair Trade Commission) и Мексиканской антимонопольной службы. Все еще нет разрешения на сделку от Европейской комиссии и Тайваньской комиссии по справедливой торговле (Taiwan Fair Trade Commission).

На прошлой неделе LVMH заявила, что в ответ планирует подать собственный иск.

Она назвала иск Tiffany «совершенно необоснованным» и заявила, что ювелирная компания подготовила его «очень давно».

Изучив результаты Tiffany за первое полугодие, французский конгломерат предметов роскоши назвал ее перспективы на 2020 год «очень разочаровывающими и значительно уступающими перспективам сопоставимых брендов LVMH Group в этот период».

LVMH заявила, что будет оспаривать в суде то, как руководство Tiffany регулировало кризис, вызванный COVID-19, отметив, что компания распределяла «значительные дивиденды» в то время, когда теряла деньги, и что ее деятельность и организация «по сути дела пострадали».

Впереди, вероятно, предстоит долгая судебная тяжба, но аналитики пока не готовы сказать, что сделка отменена.

«Мы не являемся экспертами во французских международных делах, но все-таки считаем, что Tiffany & Co. остается привлекательной целью», - написал Рик Патель (Rick Patel), аналитик из Needham, в записке для инвесторов, которой он поделился с National Jeweler.

Патель отметил, что пандемия COVID-19 негативно сказалась на результатах Tiffany за второй квартал, но при этом подчеркнул успехи ритейлера в Китае, в цифровых технологиях и запуске своих новых продуктов.

По его словам, именно эти стратегические направления, вероятно, и привлекали LVMH в первую очередь.

Однако пандемия привела к снижению розничных оценок по всем направлениям, отметил Патель.

По его словам, сделка может состояться, если Tiffany захочет снизить начальную цену продажи до $135 за акцию, но неясно, готова ли ювелирная компания сделать это.

Аналитик из Oppenheimer Брайан Нагель (Brian Nagel) поддержал это мнение, добавив, что переговоры, вероятно, будут продолжаться.

«По нашим наилучшим оценкам, сейчас существует вероятность на 80-85% (по сравнению с 90% и выше), что сделка состоится по цене приобретения $108 за акцию или выше (по сравнению с текущим предложением в $135 за акцию)», - написал он.

Когда впервые заговорили о сделке, Tiffany подтвердила, что получила заявку на $120 за акцию, что привело бы к оценке компании в $14,5 млрд.

Сообщается, что Tiffany потребовала от LVMH повысить свою ставку до $130 за акцию. Заключительная сделка была по $135 за акцию, или в размере $16,2 млрд, и это была одна из крупнейших сделок в истории LVMH.

Снижение цены может спасти сделку, сказал Роберт Дрбул (Robert Drbul), аналитик из Guggenheim.

«Учитывая, что сделка была первоначально заключена в ноябре 2019 года (до пандемии), она все еще может быть завершена, хотя и по более низкой цене, - написал он. - Мы по-прежнему считаем, что LVMH является оптимальным покупателем для Tiffany & Co., а Tiffany логично подходит для портфеля брендов LVMH».

LVMH тогда заявила, что добавление Tiffany может укрепить ее позиции на ювелирном рынке и укрепить ее присутствие в Соединенных Штатах.

Это приобретение также предоставит LVMH доступ к возможностям вертикальной интеграции компании Tiffany.

В 2002 году Tiffany основала Laurelton Diamonds, производственную дочернюю компанию, находящуюся в полной ее собственности. Она является сайтхолдером De Beers, а также подписала долгосрочные соглашения о поставках алмазного сырья с АЛРОСА и Dominion Diamond.

Специализированная ювелирная компания также обладает долей в алмазном руднике в Южной Африке, принадлежащем канадской алмазодобывающей компании Diamcor.

Аналитик Патель также вернулся к ноябрю 2019 года, когда LVMH впервые объявила о своих планах приобретения.

В первой половине 2019 года бизнес Tiffany замедлился, а ее доходы в Южной и Северной Америке падали.

«В то время Tiffany была известна своими мерами самопомощи, когда она инвестировала в инновацию продуктов, маркетинг, цифровые технологии и обновление магазинов. На наш взгляд, компания продолжает оказывать самопомощь и добивается прогресса в своих инициативах по росту, несмотря на тяжелые условия», - написал он.

Глядя на Tiffany в целом, потенциальными драйверами роста компания Needham называет ускорение продаж в сопоставимых магазинах в Северной Америке, более высокую, чем ожидалось, маржу и успешное внедрение новых продуктов.

Ее риски включают ослабление рынка Северной Америки, более высокую, чем ожидалось, товарную инфляцию и укрепление доллара США, что может нанести ущерб туризму.

Needham, Oppenheimer и Guggenheim дают ювелирной компании «рейтинг Hold (удерживания акций)».