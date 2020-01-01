Алмазы обработают налогами

(kommersant.ru) - АЛРОСА, и так пострадавшая от пандемии, потеряет 2–3 млрд руб. в год в результате предложенной Минфином корректировки расчета налога на добычу алмазов. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму и предполагает оценку стоимости добытых камней на основе цены реализации, а не прейскурантов Минфина. В результате размер НДПИ для компании может вырасти на 10%. Тем не менее аналитики считают, что влияние на финансовые показатели компании будет незначительным.
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