Как девушка Бонда снялаcь в рекламе бриллиантов во время пандемии

Сегодня

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - Новая реклама Совета по природным алмазам (Natural Diamond Council) может показаться не такой уж необычной. В ней снимается Ана де Армас (Ana de Armas), девушка Бонда в этом году («Не время умирать» (No Time to Die), которая выйдет в ноябре), весело проводящая время на португальском пляже со своей мамой и своим другом.

Тем не менее, ее слоган «Для неповторимых моментов» (For moments like no other) также отражает очень странное время, когда он снимался. Все участники июльской съемки неоднократно проходили тестирование на COVID-19. Операторы носили маски, а Португалия была выбрана из-за низкого уровня распространения вируса в стране.

«Очевидно, что нам пришлось заранее проделать большую работу по тестированию, охране здоровья, поездкам и обеспечению безопасности, - говорит генеральный директор NDC Дэвид Келли (David Kellie). - Большие съемки сложны даже в лучшие времена. Учитывая то, что людям пришлось путешествовать в разгар кризиса, это было непросто. Надеюсь, результат того стоит. Мы считаем, что являемся одним из немногих люксовых брендов, которые смогли провести масштабную кампанию этого сезона».

30-секундный ролик, дебют которого состоится в первый час воскресной церемонии вручения Премии «Эмми» (Emmy Awards), является первой кампанией, проводимой NDC с тех пор, как Келли в январе возглавил группу, включающую алмазодобывающие компании. Он не раскрывает ее бюджет, но говорит, что он «значительный» и рассчитан на 700 миллионов показов. Он ориентирован на женщин в возрасте от 21 до 49 лет.

«В последнее время этой группе не так много говорили о связи бриллиантовых ювелирных изделий с эмоциональной стороной отношений, - говорит он. - Мы хотим напомнить потребителям, что бриллиантами отмечают особые события и, в частности, отношения - будь то отношения с партнером, друзьями или семейные события. Такой связи не просматривается у других предметов роскоши. Именно в этом мы видим ключевое отличие ювелирных изделий с бриллиантами всегда, но это имеет еще более важное значение во время нынешнего кризиса».

Кубинская актриса Ана де Армас не только появится в новом фильме о Джеймсе Бонде, но и сыграет Мэрилин Монро в фильме «Блондинка» (Blonde) компании Netflix, который выйдет на экраны в 2021 году. Конечно, бриллианты давно ассоциируются как с Бондом, так и с этой знаменитой блондинкой. Это совпадение, но счастливое, по словам Келли.

«Не могу сказать, что мы об этом не думали. Приятно их иметь. Но было много разных вещей, для которых де Армас была идеальным послом для нас: ее личность, ее честность, рост ее популярности, она новая, она интересная. И, конечно же, она действительно очень красивая, и украшения на ней смотрятся потрясающе», - добавил он.

В рекламном ролике Ана де Армас демонстрирует различные украшения, в том числе, ожерелье с бриллиантами, кулон Eternity (Вечность) и колье.

«Цель состоит в том, чтобы привлечь внимание к ювелирным украшениям с бриллиантами в целом, в отличие от кампаний старого типа, посвященных одному конкретному ювелирному изделию, - говорит Келли. - Это праздник бриллиантов вообще».

Он говорит, что рекламный ролик, созданный на основе ремикса фильма с постоянным избитым сюжетом «Не могу оторвать от тебя взгляд» (Can’t Take My Eyes Off You), вошел в 10% лучших рекламных продуктов предметов роскоши, вызывающих желание сделать покупку.

Также будут представлены печатные и цифровые версии, призванные направлять потребителей на сайт NDC «Only Natural Diamonds» (Только природные бриллианты). На этой странице теперь ежедневно обновляется контент, связанный с бриллиантами. Новые сервисы включают «Inside My Jewelry Box» (В моей шкатулке), где знаменитости рассказывают о драгоценностях, которые для них очень много значат; «Diamond Diaries», профили известных деятелей отрасли; и ежемесячные отчеты о тенденциях.

«Мы хотим выпускать контент 365 дней в году, - говорит Келли. - Мы хотим глубже заинтересовать потребителя, предоставляя ему больше информации и знаний, помимо просмотра 30-секундной рекламы или печатной рекламы».