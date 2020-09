Организация алмазной отрасли запускает новую кампанию с участием актрисы из фильма о Джеймсе Бонде

Сегодня

Автор: Арабелла Роден (Arabella Roden), заместитель редактора

(jewellermagazine.com) - Совет по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC), ранее известный как Ассоциация производителей алмазов (Diamond Producers Association), запустил новую рекламную кампанию «Для неповторимых моментов» (For moments like no other) с участием актрисы Аны де Армас (Ana de Armas), которая сыграет главную роль в фильме о Джеймсе Бонде «Не время умирать» (No Time To Die).

Кампания, которая будет проводиться на рынках США, Великобритании, Китая и Индии, включает в себя 30-секундную рекламу, множество коротких видеороликов, публикации в печатных СМИ и цифровую рекламу.

Она предназначена для того, чтобы представить бриллианты «не только как предмет, представляющий интерес для романтических отношений или для официальных мероприятий». В заявлении NDC поясняется: «[Кампания] была разработана, чтобы отметить бесчисленные случаи установления новых связей между людьми, когда они носят или обменивают природные бриллианты, и привлечь внимание к онлайн-платформе Совета по природным алмазам «Только природные бриллианты» (Only Natural Diamonds)».

Кристина Бакли Кайел (Buckley Kayel), управляющий директор NDC по Северной Америке, сказала: «Ана - настоящий талант… Эта кампания сформирует новое понимание традиционных моментов для бриллиантовых украшений, отмечая различные личные ассоциации с этими природными камнями. Это более современный подход к бриллиантовой мечте для значимых событий, крупных или малых».

Фильм для кампании был снят в Португалии в июле, и де Армас была представлена в различной обстановке с друзьями, семьей и партнером, в ювелирных изделиях с бриллиантами от таких брендов, как Anita Ko, De Beers, Delfina Delettrez, Jade Trau, Lorraine Schwartz и Melissa Kaye.

Де Армас сказала об этой кампании: «Это был очень трудный год для стольких людей, и, размышляя об этом, я была вдохновлена идеей о том, что бриллиант олицетворяет связь или воссоединение, как в 2020 году, с нашими близкими. Для моментов, важных и малых, от торжественных до личных, от грандиозных до спонтанных. В природных бриллиантах есть красота и сила, а также чувство близких отношений и легкости».

Дебют этого клипа состоится во время цифровой трансляции церемонии вручения Премии «Эмми» (Emmy Awards) 20 сентября, а затем будет распространяться через службы потокового телевидения; печатная реклама будет сосредоточена на известных потребительских изданиях Vanity Fair и US Vogue, а также на ряде онлайн-платформ, посвященных моде.