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Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - Petra Diamonds заявила о повышении вероятности значительного разводнения капитала держателей акций с целью выхода из кризиса ликвидности, охватившего компанию.

Компания, зарегистрированная в Великобритании, сообщила сегодня, что новая структура капитала может привести к значительному размыванию капитала для акционеров. Представитель компании отказался от дальнейших комментариев, поскольку обсуждения с акционерами носили частный характер.

Объявляя о добыче пяти редких голубых алмазов, Petra сказала: «… эти находки, хотя и являются положительным моментом, не окажут существенного влияния ни на вероятные условия необходимого долгосрочного решения по улучшению структуры капитала группы, ни на значительный уровень разводнения капитала, с которым существующие акционеры могут столкнуться в связи с его реализацией».

Акции Petra обвалились в этом году после того, как в марте выяснилось, что компания испытывала трудности в выплате процентов держателям облигаций, которые составляли около $650 млн долга.

К июню она объявила, что будет искать предложения для компании после проведения стратегического анализа. Одним из вариантов была продажа определенных активов, которые в основном состоят из южноафриканских рудников и законсервированного рудника Уильямсон (Williamson) в Танзании.

Предоставляя обновленную информацию, Petra заявила, что продолжает переговоры с коммерческими банками и Специальной группой (Ad Hoc Group, AHG) держателей ее кредитных нот (с кредиторами, которые в марте заявили, что потенциально могут принудить к погашению облигаций на $650 млн) по оптимизации структуры капитала.

«Хотя компания продолжает конструктивно взаимодействовать с AHG и группой кредиторов, не может быть уверенности, что эти обсуждения приведут к достижению соглашения», - заявили в компании.

На фоне спасения компании обнаружение алмазов послужило напоминанием рынку о том, что у Petra получается лучше всего.

Вес алмазов, добытых на руднике Куллинан (Cullinan) в Южной Африке, варьируется от 25,75 карата до 9,61 карата, и они будут оцениваться как отдельные камни, а не как часть одного алмаза.

«Голубые алмазы настолько редки, что нет официальной статистики об их добыче», - говорится в сообщении. Последний голубой алмаз был получен год назад на руднике Куллинан, известном своими драгоценными камнями этого цвета. «Поэтому еще более необычно то, что извлечено пять камней высокого качества примерно в одно и то же время, и все это в течение одной производственной недели», - сообщается в нем.

Petra будет использовать «гибкий» подход к продаже алмазов, учитывая ограничения на поездки из-за пандемии Covid-19, влияющие на алмазные тендеры во всем мире. Аналогичные компании, например, Lucara Diamond Corporation и Lucapa Diamond Company, продавали алмазы таким образом, чтобы разделять риск изменения цен на бриллианты.