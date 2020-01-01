Компания De Beers предупреждает о медленном восстановлении рынка по мере ее перехода к гибким, «почти непрерывным» продажам

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Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - De Beers предупредила, что алмазному рынку «потребуется некоторое время», чтобы вернуться к уровням, существовавшим до распространения Covid-19, но восстановление спроса на алмазное сырье продолжается.

Комментируя следующие показатели продаж на шестом и седьмом циклах продаж группы в этом году, которые составили £116 и £320 млн соответственно, генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver) сказал, что алмазные рынки выигрывают от ослабления ограничений по Covid-19.

«В целом настроение отрасли стало более позитивным, поскольку ювелиры на ключевых потребительских рынках США и Китая приобрели уверенность в преддверии важного праздничного сезона в конце года, чему способствовал высокий спрос на свадебные украшения с бриллиантами на всех рынках», - сказал он.

Это отразилось на восстановлении спроса на алмазное сырье в седьмом цикле продаж, на котором объем продаж превысил сумму $287 млн​​, зафиксированную в седьмом цикле продаж прошлого года. «Очевидно, что восстановление находится на начальной стадии, и мы ожидаем, что потребуется некоторое время, чтобы вернуться к уровням спроса, существовавшим до COVID-19», - сказал Кливер.

De Beers использовала более гибкий подход к реализации на этих двух циклах продаж, при этом обычный недельный тендерный процесс был продлен до «почти непрерывных продаж». Это означало, что показатели седьмого цикла можно было скорректировать в зависимости от окончательных завершенных продаж.

Перспективу восстановления алмазного рынка заметили и другие производители алмазов. «В последние 10 дней было небольшое восстановление и оживление. Мы с нетерпением ждем нашего сентябрьского тендера», - сказал Клиффорд Элфик (Clifford Elphick), генеральный директор GEM Diamonds.

Ожидая восстановления, алмазодобывающие компании приступили к реализации новых стратегий продаж, что может свидетельствовать о постоянном изменении методов ведения бизнеса.

Зарегистрированная в Сиднее Lucapa Diamond Company, работающая в Лесото и Анголе, заявила в этом месяце, что согласилась создать новый канал сбыта, по которому она будет продавать свои товары напрямую диамантерам и участвовать в прибылях от бриллиантов.

Lucara Diamond Corporation, зарегистрированная в Торонто, ранее объявила, что будет поставлять около 70% своего алмазного сырья со своего рудника Карове (Karowe) в Ботсване производителю из Антверпена - компании HB Group.

По условиям соглашения с HB Group, закупочная цена на алмазы компании Lucara весом в 10,8 карата и выше будет основана на ориентировочной цене реализации бриллиантов. Партнеры будут проводить оценку с помощью технологии сканирования и планирования.

Компании Lucara будет выплачена реальная уплаченная цена за вычетом платежей и сборов, а также затрат на производство бриллиантов, что, как надеется компания, обеспечит ей «…регулярный денежный поток» и продажу драгоценных камней по «…превосходным ценам», - заявила она в июле.



