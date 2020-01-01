De Beers обеспечивает нулевую аварийность на судах, ведущих добычу алмазов на шельфе

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De Beers в сотрудничестве с французской телекоммуникационной компанией Orange Business Services, входящей в состав концерна France Télécom, намерена обеспечить нулевую аварийность на своих алмазодобывающих судах посредством геофенсинга (мониторинга зоны риска).

Геофенсинг обеспечивают электронные якоря и браслеты Bluetooth, которые автоматически оповещают работника о местонахождении, опасном для его жизни. Это тем более сложно, когда производственный комплекс находится на морском судне.

Как пишет интернет-портал usine-digitale.fr, компания De Beers Marine South Africa задействовала с этой целью MV Mafuta, крупнейший в мире корабль по подводной добыче алмазов. Он принадлежит компании Debmarine Namibia, которая эксплуатирует месторождения на расстоянии до 150 км от побережья Намибии.

Технология геофенсинга обеспечивает возможность быстрого обнаружения зоны риска, с точностью около 1 метра, и последующего оповещения экипажа судна для задействования аварийной остановки двигателей. Операторы, осуществляющие контроль за безопасностью, могут с предельной точностью отслеживать местонахождение рабочих в любое время суток.

Особые условия, в которых работает судно MV Mafuta, связаны с целым рядом ограничений. Чтобы определить оптимальное размещение антенн-передатчиков, Orange Business Services пришлось провести виртуальное исследование при помощи компасной программы AutoCAD, установленной на корабле. Кроме того, поставленное финской компанией Quuppa оборудование потребовало защиты его корпуса от морской влаги по стандарту IP67.

Следующим шагом станет оснащение новым оборудованием других кораблей флота De Beers.

Компания осталась довольна реализацией пилотного проекта, и в настоящее время работает над интеграцией системы в свои промышленные процессы. «De Beers изучает ее интеграцию в систему дистанционного управления технологическими процессами SCADA Siemens, чтобы иметь возможность автоматически останавливать машины в случае опасности», - прокомментировал Эммануэль Рутье, вице-президент Orange Business Services по вопросам «четвертой промышленной революции» («индустрии 4.0»).

Алекс Шишло для Rough&Polished



