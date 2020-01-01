Конец эпохи розовых алмазов рудника Аргайл

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Автор: Джон Джеффей (John Jeffay)

(idexonline.com) - Приближается конец эпохи.

Ожидается, что добыча на легендарном руднике Аргайл (Argyle), который с 1984 года продает 90 процентов мировых объемов розовых алмазов, прекратится.

Таким образом, практически прекратится предложение самых редких, самых дорогих и, возможно, самых красивых алмазов в мире.

В последний раз производство таких столь желанных алмазов было «прекращено» еще в 17 веке, когда завершилась добыча на индийских рудниках Голконда (Golconda), знаменитых бриллиантом Кохинор (Koh-I-Noor) и другими алмазами и бриллиантами исключительного качества, прозрачности и чистоты.

Это является историческим моментом, когда что-то столь востребованное становится недоступным, когда спрос остается высоким, а предложение падает до нуля.

Компания Rio Tinto говорит, что на месторождении Аргайл в Западной Австралии еще можно добывать розовые алмазы, но они залегают слишком глубоко (более 500 метров под землей) и труднодоступны.

Аргайл - не единственное месторождение розовых алмазов. Оставшиеся 10 процентов приходятся на Канаду, Ботсвану, Бразилию, Южную Африку, Танзанию и Россию.

Но они не могут сравниться с алмазами с рудника Аргайл в плане стабильности поставок и высокого качества камней, по словам Харша Махешвари (Harsh Maheshwari), исполнительного директора гонконгской компании Kunming Diamonds и специалиста по бриллиантам фантазийных цветов, с которым на этой неделе разговаривало издание IDEX Online.

«Будет огромный дефицит предложения, - говорит он. - Это конец основного портфеля в нашем бизнесе. Добыча на Аргайл закрывается, но у них будут накопленные складские запасы, которых хватит до конца 2021 года».

В ноябре прошлого года он скупил всю 211-каратную коллекцию Argyle Pink Everlastings, состоящую из камней категории «меле», все из них весом менее 0,14 карата, которую он назвал «сбывшейся мечтой». Он считает, что у него, кроме того, есть в общей сложности не менее 1 000 каратов складских запасов розовых алмазов с рудника Аргайл, а этого ограниченного запаса не хватит навсегда.

«Розовые алмазы с рудника Аргайл сами по себе являются драгоценными камнями, - говорит Харш. - Их невозможно сравнивать с белыми алмазами. Средний розовый алмаз может быть в 20 раз дороже самого лучшего белого алмаза того же размера, но разрыв растет экспоненциально по мере увеличения их размера, так что они действительно несопоставимы».

«Бόльшая часть алмазов розового цвета с рудника Аргайл относятся к категории «меле». Шестьдесят или семьдесят процентов камней имеют размер 20 поинтеров или меньше. Розовые алмазы с рудника Аргайл редко бывают весом больше одного или двух каратов. А мы говорим о ценах в миллионы (долларов США)», - добавляет он.

Розовые бриллианты с рудника Аргайл продаются уже ограненными и отполированными либо 11 официальным партнерам каждый квартал, либо на ежегодном тендере с цифровой подписью, на который приглашенные участники торгов подают запечатанные заявки на 50-60 самых крупных и ярких розовых, красных и фиолетовых бриллиантов.

«Тендер с цифровой подписью является наилучшим, - говорит Харш. - Вы делаете ставку, и через пару дней вам звонят и сообщают, добились ли вы успеха или нет. Это как ребенок, сдавший экзамены и ожидающий, чтобы узнать, как он сдал».

В ноябре рудник Аргайл проведет еще один тендер, возможно, не последний, так как у него все еще остаются некоторые запасы, но, вероятно, самый существенный перед окончательным наступлением конца.

На нем будут представлены шесть бриллиантов - «героев», самым большим из которых является круглый бриллиант фантазийного ярко пурпурно-розового цвета весом 2,24 карата.

Цены не были обусловлены пандемией COVID-19, потому что розовые камни с рудника Аргайл очень редкие.

«Теоретически цены будут расти, - говорит Харш, - но мы не знаем, будут ли они расти резко или постепенно. Когда художник уходит на покой, спрос на его работы возрастает. Аргайл вложил в камни настоящую страсть, маркетинг, и за последние 20 лет спрос и цены выросли в пять раз».

Рудник Аргайл - крупнейший поставщик алмазов природного цвета, включая белые, цвета шампанского, коньяка, синие и фиолетовые, а также розовые алмазы, которые составляют лишь крошечную долю - 0,1 процента - его объема производства.

Рудник, расположенный в 3 000 км от г. Перт, подошел к концу своей экономической эксплуатации, с момента начала добычи в 1983 году на нем было произведено более 825 млн каратов алмазов.

С годами его розовые алмазы и бриллианты могут стать еще более редкими и более ценными.

Прекрасных вам выходных.