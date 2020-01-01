GIA рассматривает возможность закрытия лаборатории в Антверпене

Сегодня

(Rapaport News) - Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA) планирует закрыть или значительно сократить свои операции в Антверпене после проведения анализа своего бизнеса в этом бельгийском городе.

«Основываясь на условиях глобального и местного рынков и показателях деятельности, а также учитывая влиянии пандемии во всем мире, GIA провел оценку долгосрочной жизнеспособности GIA Belgium, - сообщил в пятницу представитель этой организации изданию Rapaport News. - По результатам этой оценки мы намерены закрыть или значительно сократить лабораторию и офисы GIA в Антверпене, что, вероятно, приведет к сокращению штата».

GIA инвестировал в свой бизнес в Антверпене совсем недавно, в 2018 году, расширив услуги офиса по проведению исследований и отслеживанию, а также добавив к своим возможностям сертификацию бриллиантов, хотя в следующем году он также закрыл свой филиал в Дубае.

В GIA отметили, что решение о «закрытии или почти закрытии» Антверпена не является окончательным и группа проводит консультации с сотрудниками в Бельгии.

По данным бельгийской газеты Het Laatste Nieuws, около 50 человек могут потерять работу, если этот шаг будет предпринят.

Алмазная отрасль Бельгии в последние годы переживала тяжелые времена из-за переноса мощностей по производству бриллиантов в Индию и сокращения банковского кредитования отрасли. Распространение коронавируса усугубило ситуацию: экспорт бриллиантов страны во втором квартале 2020 года упал на 71% в годовом выражении, до $813,2 млн, из-за резкого падения мирового спроса и закрытия путей доставки. Во время пандемии лаборатория GIA была закрыта почти на два месяца.

Тем временем лаборатория будет продолжать свою текущую деятельность, а это означает, что клиенты по-прежнему смогут отправлять и забирать камни, заявили в GIA.