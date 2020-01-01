АЛРОСА стремится добывать дорогостоящие алмазы

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Автор: Джошуа Фридман (Joshua Freedman)

(diamonds.net) - АЛРОСА расширяет использование рентгеновских технологий с целью извлечения более редких и крупных алмазов до того, как они будут раздроблены системой сортировки.

Российская компания испытывает модернизированное оборудование на своем руднике Удачный в Якутии, определяя его способность идентифицировать камни типа IIa размером 6 миллиметров и более, сообщил представитель компании изданию Rapaport News в прошлом месяце. Предыдущая технология позволяла отбирать только более дешевые алмазы, добытые на руднике Удачный, поэтому существовал риск, что более крупные и чистые алмазы могли оставаться незамеченными в процессе извлечения и попасть на дробилку.

Камни типа IIa составляют от 1% до 2% мировой добычи алмазов, отметила АЛРОСА. Они отличаются отсутствием азота или бора и имеют тенденцию быть бесцветными и самыми чистыми алмазами с химической точки зрения. Редкость и качество алмазов делают их очень ценными, особенно крупные камни. В настоящее время у АЛРОСА сепарационные устройства на руднике Удачный настроены для обнаружения в основном алмазов типа Ia, которые встречаются гораздо чаще и, вероятнее всего, имеют неидеальный цвет.

В упомянутой выше технологии используется способность алмазов светиться под воздействием рентгеновских лучей иначе, чем другие минералы, что позволяет алмазодобытчикам обнаруживать их в массе материалов. В компании пояснили, что усовершенствованная система, которую АЛРОСА уже опробовала на своих алмазодобывающих предприятиях Айхальского ГОКа и Севералмаза, будет настроена на тип свечения, свойственный алмазам типа IIa.

Результаты испытаний на руднике Удачный позволят определить, будет ли АЛРОСА более широко внедрять эту программу. Более ранний экспериментальный проект на Айхале, который осуществлялся в 2019 году, показал, что около 2% продукции отделения приходилось на алмазы типа IIa. В 2021 году компания планирует внедрить эту технологию на предприятиях Мирнинского отделения.