Покупатели в США тратятся на бриллианты, а не на путешествия и еду

Сегодня

Автор: Ким Бхасин (Kim Bhasin)

(bloomberg.com) - Американцы, которым повезло сохранить свою работу во время пандемии, могут заметить, что отсутствие поездок и еды вне дома позволяет сохранить лишние деньги в карманах. Многие обращаются к проверенной и дорогой покупке: к драгоценностям.

Signet Jewelers Ltd., владелец компаний Jared и Kay, в конце прошлого квартала продемонстрировал рост объемов продаж, и рост продолжился в августе. Продолжила рост глобальных продаж и Tiffany & Co. Компания Macy’s Inc., также владеющая Bloomingdale’s, считает, что ювелирные изделия с бриллиантами занимают одну из лидирующих позиций в обоих магазинах в квартале, закончившемся 1 августа.

«Все товары высшего класса имеют очень сильные позиции», - сказал в своем интервью Джефф Дженнетт (Jeff Gennette), главный исполнительный директор Macy’s. По его словам, состоятельные покупатели стремятся потратить деньги, которые обычно идут на поездки или питание, а некоторые даже тратят более $50 000 на ювелирные изделия. «Подумайте о дискреционных расходах, связанных с качеством обслуживания», - добавил он.

Генеральный директор Signet Джина Дросос (Gina Drosos) говорит, что она также видит более крупные транзакции, чем обычно, поскольку клиенты ищут подарки, «которые обладают большей долговечностью и более значимы».

По ее словам, американские покупатели также готовы тратить на обручальные кольца больше, чем обычно, что способствует возрождению ювелирных изделий. Свадебные украшения показали хорошие результаты, потому что основными покупателями являются молодые мужчины, которые меньше всего беспокоятся о посещении магазинов во время кризиса, связанного с вопросами здоровья.

Между тем, с более прагматической точки зрения, объем продаж ювелирных украшений, которые можно разглядеть, увеличив масштаба изображения, таких как бриллиантовые серьги и подвески, резко возросло, так как миллионы американцев по-прежнему работают из дома и стараются изо всех сил выглядеть как можно лучше во время видеоконференцсвязи, считает Дросос.

«Мы видим огромное преимущество», - сказала она.