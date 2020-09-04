Сохранение динамики рынка алмазного сырья

Сегодня

Автор: Джошуа Фридман (Joshua Freedman)

(diamonds.net) - По прогнозам дилеров, возрождение торговли алмазным сырьем будет продолжаться еще два месяца по мере того, как производители бриллиантов будут восполнять дефицит предложения, а спрос в розничной торговле будет увеличиваться.

«По-прежнему существует разрыв, потому что есть спрос, а предложение очень ограничено и будет ограничено еще пару месяцев», - сказал один сайтхолдер. По его мнению, бриллианты, полученные из алмазного сырья, закупленного в августе, не поступят в продажу до середины октября, так как для выполнения всего процесса производства и оценки бриллиантов требуется около шести недель.

В прошлом месяце De Beers продала алмазное сырье на сумму около $300 млн, а АЛРОСА - примерно на $200 млн после нескольких месяцев минимальных продаж, приведших к дефициту в определенных категориях продукции, сообщили инсайдеры отрасли изданию Rapaport News.

Дефицит возник в нескольких категориях бриллиантов, поскольку производственный сектор Индии был закрыт с конца марта до конца мая из-за пандемии коронавируса. По словам производителей бриллиантов, этот дефицит в ближайшие месяцы сохранится, поскольку сохраняющиеся ограничения из-за распространения Covid-19 означают, что производство бриллиантов находится на уровне от 30% до 60% от производственных мощностей.

По словам руководителей, гранильные компании рассматривают возможность сокращения праздничных отпусков на праздник Дивали в этом году, поскольку они активно занимаются выполнением заказов на праздничный сезон, который будет в четвертом квартале. Хотя они обычно приостанавливают работу на две-четыре недели во время этого праздника, который в этом году начинается 14 ноября, производители бриллиантов также понимают, что улучшение ситуации на рынке может быть кратковременным, учитывая неопределенность, связанную с коронавирусом.

«[В сентябре и октябре производители бриллиантов] могут сделать закупки на рынке в таком же количестве или меньше, - пояснил долгосрочный клиент АЛРОСА. - Но в ноябре я не уверен, что это количество будет устойчивым. А потом посмотрим, как будут обстоять дела с рождественскими продажами бриллиантов».

Коррекция цен на алмазы

Мотивация для покупки алмазного сырья возросла после того, как De Beers на 6%-8% снизила цену на алмазы весом в 1 карат и выше. АЛРОСА также снизила цены примерно на 5%-7% по всем категориям, включая камни меньшего размера. Это помогло производителям бриллиантов и торговым посредникам повысить прибыльность по мере укрепления цен на бриллианты в прошлом месяце, отметили сайтхолдеры.

По сообщениям источников, премии для посредников в торговле алмазным сырьем на вторичном рынке достигли 10%. В последние полтора года дилеры привыкли получать минимальную прибыль - или даже убытки - от торговли товарами De Beers и АЛРОСА.

Корректировка цен последовала за ростом розничного спроса в США и на Дальнем Востоке, а также за уменьшением наличия бриллиантов. Хотя первоначальное восстановление в июне и июле касалось в основном камней с высокими показателями цвета и чистоты, баланс между спросом и предложением с тех пор улучшился в более широком диапазоне категорий, сообщают трейдеры. Один сайтхолдер сообщил, что существует дефицит на бриллианты круглой огранки весом от 0,30 до 1,50 карата, цвета D-J и чистоты VVS-SI2, как и на некоторые камни более низкого качества, содержащие множество включений.

Однако у производителей бриллиантов может возникнуть соблазн извлечь выгоду из тенденции к повышению цен - приобрести много алмазного сырья и произвести слишком много бриллиантов. Это может подтолкнуть сектор к кризису перенасыщенности рынка, предупредил сайтхолдер.

«Поскольку эти [спекулятивные производители бриллиантов] хотят захватить долю рынка, производство может вырасти на 20%, - отметил он. - Управлять производством на отраслевом уровне очень сложно».