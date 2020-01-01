Китай заключает сделки по погашению задолженностей с бедными странами по схеме G20

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Половина запросов на отсрочку платежей была согласована, но основное испытание ожидается в Анголе

Автор: Камилла Ходжсон (Camilla Hodgson)

(Financial Times) - Китай заявляет, что заключил соглашения с половиной из 20 стран с низким уровнем дохода, которые запросили реструктуризацию долга в рамках своих усилий по борьбе с пандемией коронавируса.

«Работа над этим продвигается хорошо», - заявило министерство иностранных дел Китая, добавив, что Всемирный банк (World Bank) и крупные развитые страны по-прежнему являются основными кредиторами стран с крупной задолженностью.

Пекин ведет переговоры по схеме временной приостановки выплаты задолженности для стран с низким доходом, запущенной в апреле под руководством G20, с целью оказания помощи им в том, чтобы они сосредоточились на решении кризиса здравоохранения и экономического кризиса, вызванных пандемией. Схема, известная как Инициатива по приостановке обслуживания долга (Debt Service Suspension Initiative, DSSI), позволяет странам, имеющим на это право, приостановить выплаты по двусторонним кредитам до конца года.

Переговоры Китая знаменуют собой первое участие страны в скоординированной многосторонней инициативе по облегчению долгового бремени. Аналитики и частные инвесторы говорят, что, в частности, сделка с Анголой, крупнейшим получателем китайских займов в Африке за последние два десятилетия, будет иметь жизненно важное значение.

«Невозможно переоценить важность Анголы в [инициативе DSSI], которая также связана с общей международной реакцией на воздействие Covid-19 в развивающемся мире», - сказал Марк Болунд (Mark Bohlund), старший аналитик из Redd Intelligence. По его словам, в соответствии с инициативой DSSI, «бόльшая часть бремени по существу ложится на Китай».

Ангола получила около трети объема всех китайских кредитов Африке и, безусловно, больше всего выиграет от DSSI. По данным Всемирного банка, около $2,6 млрд, подлежащих погашению в 2020 году, могут быть заморожены, что составляет 3,1 процента валового внутреннего продукта. Мозамбик может отсрочить аналогичную ​​по величине сумму в качестве доли от ВВП, около 2 процентов, или $295 млн.

По данным центрального банка Луанды, непогашенный внешний государственный долг Анголы составляет около $49 млрд, из которых 45 процентов причитаются Китаю. Насколько близки обе стороны к сделке, неясно, но инвесторы и аналитики считают, что она может послужить шаблоном.

«Учитывая, что Китай является таким важным кредитором для многих стран с низкими доходами, это действительно большое дело», - сказал Ян Фридерих (Jan Friederich), руководитель отдела суверенных рейтингов Ближнего Востока и Африки агентства Fitch.

Аналитики отмечают, что отслеживать ход переговоров по DSSI непросто, особенно с учетом веса кредитов, предоставляемых Китаем, зачастую без публично доступных условий. Большая часть кредитов поступила от государственного Exim Bank, экспортного кредитного агентства Китая, но некоторые из них поступили от государственного Банка развития Китая (China Development Bank), что Китай пытается классифицировать как коммерческое кредитование.

«Проблемы, с которыми сталкиваются все инвесторы, заключаются в следующем: мы не знаем официального размера, мы не знаем, что является «формально официальным», а что нет, и мы не знаем, в чем заключаются условия или о каких условиях сообщают», - сказал Эрик Баурмейстер (Eric Baurmeister), глава отдела ценных бумаг с фиксированным доходом на развивающихся рынках из компании Morgan Stanley Investment Management, которая имеет небольшую долю в государственных облигациях Анголы.

Хотя Китай имел тенденцию проводить «индивидуальную реструктуризацию долга в зависимости от конкретного случая», условия Анголы будут служить информацией о том, что предлагается другим странам, имеющим право на участие в DSSI, и могут создать более долгосрочный прецедент в отношении готовности страны освободить крупных заемщиков от их долговых обязательств, сказал Грег Смит (Greg Smith), стратег по развивающимся рынкам из M&G Investments.

Переговоры также повлияют на решение МВФ о выделении Анголе следующего транша его кредита в размере $3,7 млрд, согласно решению, которое было отложено им в июле, сказал Джермейн Леонард (Jermaine Leonard), ведущий аналитик по Анголе из Fitch.

«Большой вопрос» заключается в том, «утвердит ли МВФ текущий прогноз по долгу [Анголы], сочтет ли он его приемлемым?» - сказал Леонард. МВФ не может кредитовать страны с долгами, погашение которых он считает маловероятным. МВФ заявил, что в этом месяце организация «продолжала переговоры» с Анголой.

Минфин Анголы не ответил на запрос дать комментарии.

На данный момент эталонные 10- и 30-летние долларовые облигации Анголы остаются стабильными. Они упали до рекордных минимумов в апреле в связи с серьезным напряжением на финансовых рынках, вызванным коронавирусом, и еще не полностью восстановились. Но цены установились в гораздо более узком диапазоне с тех пор, как страна объявила в июне о своем присоединении к DSSI.

Эстер Ло (Esther Law), управляющая портфелем ценных бумаг с фиксированным доходом на развивающихся рынках из Amundi Asset Management, заявила, что Китай, вероятно, будет готов отсрочить погашения значительной части долга странам, имеющим право на участие в DSSI.

«Самый важный вопрос заключается в том, насколько важно для Китая погашение этих кредитов - смогут ли они работать без них? Я думаю, ответ на этот вопрос таков, что они смогут довольно легко справиться без них», - сказала она. По словам Ло, по сравнению с примерно $3 трлн валютных резервов Китая, непогашенные ссуды странам, отвечающим критериям, невелики.

Баурмейстер сказал, что Пекин проявит гибкость, чтобы поддерживать отношения со странами, богатыми ресурсами, такими как Ангола и Замбия. «Они должны найти способ рационально преследовать свои интересы», - сказал он.

Но Болунд сказал, что Китай хотел бы получить «услугу за услугу» (quid pro quo) при пересмотре условий больших объемов ссуд, например, обязательство со стороны МВФ оказывать экстренную поддержку странам с низкими доходами. «[Китай] определенно может списать [ссуды], - сказал он. - Проблема в том, что они не хотят создавать слишком большой прецедент».