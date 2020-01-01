Есть ли алмазные залежи на Сатурне?

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Атмосфера «властелина колец» - Сатурна - скрывает подлинное сокровище: алмазные ливни, возникающие под воздействием ураганных бурь. В чем же особенность этой планеты, с неба которой сыплются драгоценные камни?

Иногда реальность превосходит вымысел. Будучи второй по величине и шестой планетой от Солнца, Сатурн является газообразным гигантом, масса которого превосходит массу Земли в 95 раз.

Условия же на Сатурне и его химический состав настолько отличаются от земных, что осадки там выпадают в виде алмазов. Ученые полагают, что в атмосфере газового гиганта ежегодно образуется до 10 миллионов тонн драгоценных камней.

Как пишет интернет-портал Tameteo.com, это происходит посредством взаимодействия присутствующего в атмосфере Сатурна метана (CH4) со штормами. В результате атомы углерода связываются вместе, создавая более крупные молекулы, которые образуют соединение сажеобразного вида. Оно подобно черному облаку из выхлопных газов автомобиля, которое не имеет никакого сходства с алмазом. Однако это лишь начало процесса его рождения.

Относительно тяжелые новые молекулы углерода притягивает гравитационное поле Сатурна. Чем ниже они опускаются, тем выше температура и давление, которые на них воздействуют. Именно эти условия порождают преобразование углерода: при оседании он сначала превращается в куски графита, а затем в алмазы диаметром 1 см, которые продолжают спускаться к ядру планеты.

Могут ли в недрах Сатурна залегать гигантские алмазы? Пока с этим нет ясности, но эксперты полагают, что вместо драгоценных камней крупного размера наиболее вероятно наличие облаков из сжиженных алмазов.

Кроме того, по мнению исследователей, если бы на Сатурне были залежи алмазов, они оказались бы в толще планеты, где температура превышает 3000°C, а давление в миллион раз больше, чем на поверхности Земли.

Отсюда фундаментальный вопрос: сможет ли их выдержать робототехника при том, что крайне высокое давление в атмосфере газового гиганта раздавит любой космический корабль на глубинах, где образуются алмазы?

А они, увы, расплавляются по мере приближения к ядру Сатурна.

Алекс Шишло для Rough&Polished