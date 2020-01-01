Новости

Добытый компанией BlueRock алмаз весом 12 каратов оценен в 104 000 долларов

BlueRock Diamonds, которая в июле прошлого года добыла алмаз весом 12,12 карата на своем руднике Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке, оценила камень в 104 000 долларов.

Сегодня

В июле 2020 года продажи ювелирных изделий в Гонконге упали на 54%

По данным департамента переписи населения и статистики Гонконга, общая выручка от продажи ювелирных изделий, часов и других предметов роскоши упала на 53,7% в годовом исчислении - до 328,5 млн долларов. Продажи во всех категориях розничной торговли...

Вчера

TAGS-DMCC провела успешный тендер по продаже алмазного сырья в Дубае

Компания Trans Atlantic Gem Sales (TAGS) приветствовала возвращение своих важных клиентов в Дубае в период с 24 по 31 августа 2020 года на первом с начала пандемии тендере, прошедшем в помещении на территории Дубайской алмазной биржи в башне...

Вчера

De Beers заработала 300 млн долларов в ходе продажи алмазов на прошлой неделе

De Beers заработала 300 млн долларов на ежемесячном аукционе по продаже алмазов, проведенном на прошлой неделе, сообщают новостные источники.

Вчера

Gem Diamonds добыла еще один высококачественный алмаз на руднике Летсенг

Компания Gem Diamonds добыла высококачественный белый алмаз типа II весом 233 карата на принадлежащем ей на 70% руднике Летсенг (Letšeng) в Лесото.

Вчера

Есть ли алмазные залежи на Сатурне?

Сегодня
Экспертиза

Атмосфера «властелина колец» - Сатурна - скрывает подлинное сокровище: алмазные ливни, возникающие под воздействием ураганных бурь. В чем же особенность этой планеты, с неба которой сыплются драгоценные камни?

Иногда реальность превосходит вымысел. Будучи второй по величине и шестой планетой от Солнца, Сатурн является газообразным гигантом, масса которого превосходит массу Земли в 95 раз.

Условия же на Сатурне и его химический состав настолько отличаются от земных, что осадки там выпадают в виде алмазов. Ученые полагают, что в атмосфере газового гиганта ежегодно образуется до 10 миллионов тонн драгоценных камней.

Как пишет интернет-портал Tameteo.com, это происходит посредством взаимодействия присутствующего в атмосфере Сатурна метана (CH4) со штормами. В результате атомы углерода связываются вместе, создавая более крупные молекулы, которые образуют соединение сажеобразного вида. Оно подобно черному облаку из выхлопных газов автомобиля, которое не имеет никакого сходства с алмазом. Однако это лишь начало процесса его рождения.

Относительно тяжелые новые молекулы углерода притягивает гравитационное поле Сатурна. Чем ниже они опускаются, тем выше температура и давление, которые на них воздействуют. Именно эти условия порождают преобразование углерода: при оседании он сначала превращается в куски графита, а затем в алмазы диаметром 1 см, которые продолжают спускаться к ядру планеты.

Могут ли в недрах Сатурна залегать гигантские алмазы? Пока с этим нет ясности, но эксперты полагают, что вместо драгоценных камней крупного размера наиболее вероятно наличие облаков из сжиженных алмазов.

Кроме того, по мнению исследователей, если бы на Сатурне были залежи алмазов, они оказались бы в толще планеты, где температура превышает 3000°C, а давление в миллион раз больше, чем на поверхности Земли.

Отсюда фундаментальный вопрос: сможет ли их выдержать робототехника при том, что крайне высокое давление в атмосфере газового гиганта раздавит любой космический корабль на глубинах, где образуются алмазы?

А они, увы, расплавляются по мере приближения к ядру Сатурна.

Алекс Шишло для Rough&Polished

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