Снижение цен на алмазы вселяет жизнь в скрытый мир торговли драгоценными камнями

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Автор: Томас Бишеувел (Thomas Biesheuvel)

(bloomberg.com) - За последние шесть месяцев жизнь в мировых алмазных центрах в Антверпене, Бельгии и Мумбаи остановилась: гранильные и полировальные фабрики и торговые площадки закрыты. Теперь капитуляция по ценам, на которую пошли крупнейшие алмазодобывающие компании, возвращает отрасль к жизни.

После отказа снижать цены на алмазы в течение большей части пандемии на прошлой неделе De Beers и российский конкурент ПАО АЛРОСА решили, что они увидели достаточно признаков восстановления спроса, и воспользовались этой возможностью, снизив некоторые цены почти на 10%. Воздействие было мгновенным, поскольку покупатели алмазов скупили неограненные драгоценные камни на сумму около полумиллиарда долларов, по словам людей, знакомых с ситуацией, которые попросили не называть их имен, поскольку информация является частной.

Возрождение произошло на той же самой неделе, когда Tiffany & Co. заявила, что ее продажи ювелирных изделий ежемесячно улучшаются, что добавило оптимизма относительно того, что вся отрасль приходит в себя. Эти события принесут облегчение в цепочку поставок, которая была парализована с наступлением пандемии, когда ювелирные магазины были закрыты, огранщики и полировщики оставались дома, а торговцы были заблокированы в ключевых странах-производителях.

«Я думаю, худшее уже позади, и есть причины для воодушевления, - сказал Стивен Люсье (Stephen Lussier), руководитель De Beers по потребительским товарам и брендам. - Есть некоторые реальные данные о потребителях, которые подтверждаают уверенность средней части алмазопровода в том, что бизнес возвращается к ним. Отрасль находится в лучшем состоянии, чем в течение некоторого времени».

De Beers отказалась комментировать подробности своих продаж на этой неделе.

Движущей силой алмазной отрасли в основном являются мелкие и частные семейные предприятия, занимающиеся огранкой, полировкой и продажей камней. Они образуют невидимую связь между африканскими рудниками и ювелирными магазинами в Нью-Йорке, Лондоне и Гонконге. Это скрытный бизнес, который в значительной степени остается незамеченным за пределами закрытого мира алмазов и бриллиантов, но их состояния часто являются индикатором более широкой отрасли.

«Алмазопровод испытывал голод, и люди беспокоились, что, упуская продажи, они не смогут получить алмазное сырье, когда появится спрос на бриллианты», - сказал Аниш Аггарвал (Anish Aggarwal), партнер специализированной консультационной фирмы Gemdax.

Судьба алмазной отрасли в конечном итоге будет зависеть от розничного спроса, а пока он был неоднородным. Уверенно восстановился китайский рынок: Chow Sang Sang, один из крупнейших розничных продавцов ювелирных изделий в стране, сообщил, что его продажи на внутреннем рынке по состоянию на июнь составляли 95% от уровня прошлого года. Этому восстановлению способствовало то, что потребители не могли выезжать за границу, где они традиционно были крупными покупателями в таких городах, как Гонконг, Лондон и Нью-Йорк.

Тем не менее, продажи в США, на которые приходится почти половина всего спроса на бриллианты, по-прежнему испытывают давление, поскольку из-за пандемии магазины закрыты, миллионы не имеют работы, а страна зафиксировала самый большой квартальный экономический спад со времен Великой депрессии.

Четкое различие было подчеркнуто компанией Tiffany в четверг. Во втором квартале ее азиатско-тихоокеанский бизнес сообщил о прибыли на том же уровне, что и годом ранее, в то время как прибыль резко упала в Северной и Южной Америке, что привело к убыткам в регионе, который традиционно является самым большим. Тем не менее, легендарный ритейлер показал, что его глобальные продажи восстанавливаются каждый месяц. Возможно, вскоре Tiffany перейдет в новую собственность, поскольку она пытается заключить сделку на $16 млрд с LVMH, гигантом в области предметов роскоши.

«В августе наши глобальные тенденции продаж укрепились», - сказал генеральный директор Алессандро Больоло (Alessandro Bogliolo). По его словам, по состоянию на 25 августа мировые продажи Tiffany за месяц были немного лучше, чем годом ранее.

Хотя продажа еще не завершена, De Beers на прошлой неделе, вероятно, продала алмазов на сумму около $300 млн, согласно источникам, знакомым с ситуацией. Это меньше, чем в ходе обычной продажи, но это самый крупный объем с февраля, который примерно в шесть раз превышает общий объем продаж за весь второй квартал. По словам источников, компания могла бы продать больше, но попридержала продажу некоторых объемов с целью предотвратить подавление начавшегося восстановления. По оценкам покупателей алмазов, АЛРОСА продала на сумму около $200 млн.

Евгений Агуреев, руководитель АЛРОСА по продажам, отказался комментировать объем продаж компании.

«В августе рынок алмазного сырья продемонстрировал явные признаки возрождения после нескольких месяцев замораживания», - сказал он. Однако он еще не достиг уровня, который был до пандемии, поскольку «внешние факторы, включая ограничения на заграничные поездки, продолжают оказывать негативное влияние на рынок», сказал он.

Были и другие ключевые признаки восстановления в торговом сообществе. На так называемом вторичном рынке, где покупатели продают сырье производителям бриллиантов, не имеющим прямого доступа к De Beers, боксы переходили из рук в руки с премией выше 5%, что указывает на то, что производители бриллиантов считают, что они могут получить прибыль при текущих ценах.

И все же восстановление остается неравномерным. Наибольшим спросом пользуются высококачественные алмазы, используемые для производства солитеров и свадебных колец, и именно на эти камни De Beers снизила цены.

Иная история с камнями более низкого качества, где спрос со стороны ритейлеров и торговцев невелик. De Beers отказалась снижать цены на них, согласившись с тем, что продаст мало камней. По словам людей, знакомых с этим вопросом, компании пришлось бы снизить цены на 20%, чтобы найти покупателей, способных получить прибыль.

Тем не менее, многие торговцы алмазами по-прежнему нервничают по поводу устойчивости восстановления. Посредники испытывали нехватку предложения в течение нескольких месяцев, что привело к отчаянию по поводу того, что новые стоки могут не повлиять на потребительский спрос. По некоторым оценкам, крупнейшие алмазодобывающие компании также имеют складские запасы алмазного сырья на миллиарды долларов, что вызывает опасения в том, что они могут подорвать восстановление, если продадут слишком много и слишком рано.

«De Beers и АЛРОСА умело справились с этим, - сказал Аггарвал. - Сейчас возникает вопрос: смогут ли они пройти через этот период, не продавая больше, чем того требует спрос на бриллианты? Это даст им лучший шанс защитить восстановление».



