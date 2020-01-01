Три ключевых фактора для превращения ювелирной отрасли в процветающую

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Автор: Скотт Мёрфи (Scott Murphy), президент и главный исполнительный директор Jewelers Mutual Group

(idexonline.com) - Хотелось бы иметь магический хрустальный шар, который точно сказал бы нам, как ювелирная отрасль будет оправляться от того удара, который все мы испытали. К сожалению, у нас его нет, но даже если бы он был, это не изменило бы постоянной направленности деятельности нашей компании Jewelers Mutual Group, которая заключается в том, чтобы делать все возможное для интенсивного развития ювелирной отрасли. Это не просто слова, через эту призму мы смотрим, чтобы увидеть, продумать и сосредоточить свои ресурсы.

Независимо от того, какую «форму» примет восстановление, важно быть реалистами и относиться к неопределенности как к возможности. Это возможность общаться с клиентами так, как мы раньше не общались. Это возможность предоставлять вашим клиентам продукты и услуги лучшего качества. Это возможность сотрудничать с другими людьми с таким же образом мышления с целью объединения ресурсов и выработки совместных решений, чтобы клиентам было легче использовать синергетические преимущества, которые им могут предоставить новые технологии, … и возможность признать, что вместе часто мы, как отрасль, сильнее, чем поодиночке. Эту нынешнюю неопределенность можно принять, и я надеюсь, что она заставит нас стремиться пробовать что-то новое и работать с другими так, как мы раньше не работали. Я также надеюсь, что это побудит всех нас использовать столь необходимые цифровые технологии для нашего взаимодействия друг с другом и нашими клиентами.

Когда я размышляю о преобразовании самой Jewelers Mutual Group, становится ясно, что наши инвестиции в технологию, культуру, основанную на жажде знаний, и сотрудничество с лучшими в своем классе поставщиками услуг, такими как IDEX, будут нашим способом оказания дальнейшей помощи в развитии отрасли. Мы знаем, что вместе мы действительно сильнее, чем поодиночке. Если мы хотим способствовать интенсивному развитию отрасли наиболее действенными способами, тогда нам необходимо помочь другим, преследующим ту же цель, - помочь ювелирам, даже если сама компания Jewelers Mutual ничего не получает напрямую, … потому что мы все станем сильнее, если отрасль будет активно расти.

Технологии: максимизация потенциала

Несколько лет назад мы с Майком Александером (Mike Alexander), исполнительным вице-президентом компании Jewelers Mutual Group, начали обсуждать нашу идею о том, чтобы «соединить отрасль таким образом, как никогда раньше».

Сначала мы не осознавали весь потенциал этой идеи, потому что думали, что «мы страховая, а не технологическая компания», но именно тогда все это начало обретать смысл.

Вместо того, чтобы реагировать и взвешивать рентабельность внедрения новой технологии для того, чтобы просто идти в ногу с рынком, мы должны создать что-то, что действительно приносит ощутимую пользу нашим клиентам. Хотя многие компании стремятся сэкономить каждый доллар и избежать неопределенности, мы знали, что это идеальное время для того, чтобы удвоить наши инвестиции и ускорить темпы выполнения заказов.

Благодаря руководству Майка Пелто (Mike Pelto), старшего вице-президента по технологии, и Адама Герети (Adam Gerety), вице-президента по работе с платформами, на недавней выставке JCK Virtual была официально анонсирована платформа Zing™.

Эта платформа дает ювелирам возможность принимать выгодные бизнес-решения на основе «умных» технологий, помогает им обеспечивать безупречное обслуживание клиентов и предоставляет выбор продуктов, который раньше был недоступен для всех.

Культура: отношение к пытливому уму как к активу

Платформа Zing не стала бы такой, какой она является сегодня, если бы не многофункциональная команда разработчиков, аналитиков пользовательского опыта, специалистов по данным и тех, кто продолжает задавать вопросы и ставит потребности ювелиров в центр каждого решения.

Если бы не дух и образ мышления наших сотрудников, мы могли бы легко скатиться в пропасть, в которой оказались многие другие компании просто потому, что они не могли сойти со своего пути. Это тоже были не компании-однодневки, когда-то их считали титанами отрасли, которых не мог заменить ни один сильный конкурент или инновационный стартап.

Компания AT&T - прекрасный тому пример. В 1993 году они запустили рекламную кампанию под названием «You Will» (Ты будешь). Они точно предсказали коммерческое использование будущих технологий, таких как видеоконференцсвязь, потоковая передача и интеллектуальные устройства. Сегодня в этих категориях доминируют другие компании, и их совокупная стоимость составляет триллионы долларов. AT&T так и не воспользовалась своим дальновидным прогнозом.

Вы, как лидер бизнеса, можете обладать самым грандиозным предвидением, которое только можно себе представить, но это ничего не значит, если ваши сотрудники и коллеги не будут разделять эту же мечту.

Компания Jewelers Mutual Group воспользовалась пытливостью умов некоторых из самых ярких представителей ювелирной отрасли и технологического пространства и создала платформу Zing в качестве движущей силы для развития и ускорения бизнеса.

Партнеры: использование внешнего опыта

Мы рано поняли, что наша профессиональная компетенция - это страхование, но само по себе это не является платформой. Мы накопили опыт доставки и знание гарантийных продуктов, но даже суммы этих элементов было бы недостаточно.

При исследовании других потребностей, стоящих перед отраслью, сразу же была выявлена ​​связь с алмазным рынком. Крейг Данфорт (Craig Danforth), вице-президент по клиентским решениям, использовал свои отношения с IDEX, и именно тогда по-настоящему начала формироваться основа платформы Zing.

Благодаря услуге IDEX Guaranteed Diamond Transactions™ (Гарантированные сделки с бриллиантами) поставщики могут делиться своими складскими запасами (включая спецификации, сертификаты и информацию о ценах), чтобы все ювелиры имели прозрачный доступ к складским запасам и информации о ценах по всему миру.

Это уравнивает правила игры, поскольку предоставляет данные в реальном времени и дает всем участникам отрасли возможность анализировать с помощью таких способов, которые они не могут использовать в одиночку.

Для нашего решения по оценке мы сотрудничали с Ричардом Дракером (Richard Drucker) и Gemworld, которые предоставили надежный опыт, полученный за десятилетия. Теперь в одном месте ювелир может вести поиск бриллианта и без проблем перейти к созданию розничной страховой оценки и сохранить ее в облаке.

Очень важно отметить, что мы создаем эти дополнительные продукты и услуги с помощью гибкой технологической инфраструктуры. Лучшие из лучших в отрасли могут легко подключиться и стать частью совершенно новой экосистемы. На мой взгляд, нет предела тому, что может предложить платформа Zing и кого она может обслуживать.

Нам не нужен хрустальный шар, чтобы сказать нам, что нас ждет в будущем, - мы нужны друг другу. И я хочу прояснить этот момент, если еще не сделал этого, … мы хотим сотрудничать с теми, кто преследуют ту же цель, - помогать ювелирам. Помощь ювелирам является целью нашего существования, и мы готовы сотрудничать с теми, кто разделяют эту общую цель, в первую очередь оказывать активную помощь в развитии ювелирной отрасли.

Вместе мы сможем объединиться как сообщество и будем поддерживать друг друга. А если прилив поднимает все лодки, то считайте платформу Zing компании Jewelers Mutual Group луной, которая всегда рядом.