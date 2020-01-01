Новости

CIBJO и Intertek выступили с новой инициативой в ювелирной промышленности

Всемирная ювелирная конфедерация CIBJO и компания Intertek Italia SpA объявили о новой совместной инициативе, направленной на обучение, подготовку и сертификацию работников, контролирующих соблюдение регламента в деле достижения целей по устойчивому...

Сегодня

Mountain Province Diamonds объявила результаты последней продажи алмазов

Mountain Province Diamonds Inc. объявила предварительные результаты своей последней торговой сессии по продаже алмазов в Антверпене, Бельгия, которая завершилась 19 сентября 2020 года, согласно пресс-релизу горнодобывающей компании.

Вчера

Думе предложили изменить базу для расчета НДПИ при добыче алмазов

Правительство внесло в Госдуму законопроект о новом порядке оценке стоимости добытых драгоценных камней для исчисления НДПИ для добывающих компаний. Предлагается оценивать их стоимость исходя из цены их продажи, а не из действующей сейчас первичной оценки...

Вчера

Lucapa заработала $2,3 млн на продаже бриллиантов с рудника Луло

Lucapa Diamond заработала 2,3 млн долларов США на продаже алмазов со своего аллювиального рудника Луло (Lulo) в Анголе, принадлежащего его на 40%.

Вчера

Star Diamond извлекла более 2800 алмазов из шурфа для отбора крупнообъемных проб

Star Diamond извлекла 2822 алмаза общим весом 130,26 карата из третьего шурфа для отбора крупнообъемных проб, вырытого на кимберлите Стар (Star) в пределах алмазного проекта Орион Саус (Orion South) в Канаде.

Вчера

Три ключевых фактора для превращения ювелирной отрасли в процветающую

Сегодня
Экспертиза

Автор: Скотт Мёрфи (Scott Murphy), президент и главный исполнительный директор Jewelers Mutual Group

(idexonline.com) - Хотелось бы иметь магический хрустальный шар, который точно сказал бы нам, как ювелирная отрасль будет оправляться от того удара, который все мы испытали. К сожалению, у нас его нет, но даже если бы он был, это не изменило бы постоянной направленности деятельности нашей компании Jewelers Mutual Group, которая заключается в том, чтобы делать все возможное для интенсивного развития ювелирной отрасли. Это не просто слова, через эту призму мы смотрим, чтобы увидеть, продумать и сосредоточить свои ресурсы.

Независимо от того, какую «форму» примет восстановление, важно быть реалистами и относиться к неопределенности как к возможности. Это возможность общаться с клиентами так, как мы раньше не общались. Это возможность предоставлять вашим клиентам продукты и услуги лучшего качества. Это возможность сотрудничать с другими людьми с таким же образом мышления с целью объединения ресурсов и выработки совместных решений, чтобы клиентам было легче использовать синергетические преимущества, которые им могут предоставить новые технологии, … и возможность признать, что вместе часто мы, как отрасль, сильнее, чем поодиночке. Эту нынешнюю неопределенность можно принять, и я надеюсь, что она заставит нас стремиться пробовать что-то новое и работать с другими так, как мы раньше не работали. Я также надеюсь, что это побудит всех нас использовать столь необходимые цифровые технологии для нашего взаимодействия друг с другом и нашими клиентами.

Когда я размышляю о преобразовании самой Jewelers Mutual Group, становится ясно, что наши инвестиции в технологию, культуру, основанную на жажде знаний, и сотрудничество с лучшими в своем классе поставщиками услуг, такими как IDEX, будут нашим способом оказания дальнейшей помощи в развитии отрасли. Мы знаем, что вместе мы действительно сильнее, чем поодиночке. Если мы хотим способствовать интенсивному развитию отрасли наиболее действенными способами, тогда нам необходимо помочь другим, преследующим ту же цель, - помочь ювелирам, даже если сама компания Jewelers Mutual ничего не получает напрямую, … потому что мы все станем сильнее, если отрасль будет активно расти.

Технологии: максимизация потенциала

Несколько лет назад мы с Майком Александером (Mike Alexander), исполнительным вице-президентом компании Jewelers Mutual Group, начали обсуждать нашу идею о том, чтобы «соединить отрасль таким образом, как никогда раньше».

Сначала мы не осознавали весь потенциал этой идеи, потому что думали, что «мы страховая, а не технологическая компания», но именно тогда все это начало обретать смысл.

Вместо того, чтобы реагировать и взвешивать рентабельность внедрения новой технологии для того, чтобы просто идти в ногу с рынком, мы должны создать что-то, что действительно приносит ощутимую пользу нашим клиентам. Хотя многие компании стремятся сэкономить каждый доллар и избежать неопределенности, мы знали, что это идеальное время для того, чтобы удвоить наши инвестиции и ускорить темпы выполнения заказов.

Благодаря руководству Майка Пелто (Mike Pelto), старшего вице-президента по технологии, и Адама Герети (Adam Gerety), вице-президента по работе с платформами, на недавней выставке JCK Virtual была официально анонсирована платформа Zing™.

Эта платформа дает ювелирам возможность принимать выгодные бизнес-решения на основе «умных» технологий, помогает им обеспечивать безупречное обслуживание клиентов и предоставляет выбор продуктов, который раньше был недоступен для всех.

Культура: отношение к пытливому уму как к активу

Платформа Zing не стала бы такой, какой она является сегодня, если бы не многофункциональная команда разработчиков, аналитиков пользовательского опыта, специалистов по данным и тех, кто продолжает задавать вопросы и ставит потребности ювелиров в центр каждого решения.

Если бы не дух и образ мышления наших сотрудников, мы могли бы легко скатиться в пропасть, в которой оказались многие другие компании просто потому, что они не могли сойти со своего пути. Это тоже были не компании-однодневки, когда-то их считали титанами отрасли, которых не мог заменить ни один сильный конкурент или инновационный стартап.

Компания AT&T - прекрасный тому пример. В 1993 году они запустили рекламную кампанию под названием «You Will» (Ты будешь). Они точно предсказали коммерческое использование будущих технологий, таких как видеоконференцсвязь, потоковая передача и интеллектуальные устройства. Сегодня в этих категориях доминируют другие компании, и их совокупная стоимость составляет триллионы долларов. AT&T так и не воспользовалась своим дальновидным прогнозом.

Вы, как лидер бизнеса, можете обладать самым грандиозным предвидением, которое только можно себе представить, но это ничего не значит, если ваши сотрудники и коллеги не будут разделять эту же мечту.

Компания Jewelers Mutual Group воспользовалась пытливостью умов некоторых из самых ярких представителей ювелирной отрасли и технологического пространства и создала платформу Zing в качестве движущей силы для развития и ускорения бизнеса.

Партнеры: использование внешнего опыта

Мы рано поняли, что наша профессиональная компетенция - это страхование, но само по себе это не является платформой. Мы накопили опыт доставки и знание гарантийных продуктов, но даже суммы этих элементов было бы недостаточно.

При исследовании других потребностей, стоящих перед отраслью, сразу же была выявлена ​​связь с алмазным рынком. Крейг Данфорт (Craig Danforth), вице-президент по клиентским решениям, использовал свои отношения с IDEX, и именно тогда по-настоящему начала формироваться основа платформы Zing.

Благодаря услуге IDEX Guaranteed Diamond Transactions™ (Гарантированные сделки с бриллиантами) поставщики могут делиться своими складскими запасами (включая спецификации, сертификаты и информацию о ценах), чтобы все ювелиры имели прозрачный доступ к складским запасам и информации о ценах по всему миру.

Это уравнивает правила игры, поскольку предоставляет данные в реальном времени и дает всем участникам отрасли возможность анализировать с помощью таких способов, которые они не могут использовать в одиночку.

Для нашего решения по оценке мы сотрудничали с Ричардом Дракером (Richard Drucker) и Gemworld, которые предоставили надежный опыт, полученный за десятилетия. Теперь в одном месте ювелир может вести поиск бриллианта и без проблем перейти к созданию розничной страховой оценки и сохранить ее в облаке.

Очень важно отметить, что мы создаем эти дополнительные продукты и услуги с помощью гибкой технологической инфраструктуры. Лучшие из лучших в отрасли могут легко подключиться и стать частью совершенно новой экосистемы. На мой взгляд, нет предела тому, что может предложить платформа Zing и кого она может обслуживать.

Нам не нужен хрустальный шар, чтобы сказать нам, что нас ждет в будущем, - мы нужны друг другу. И я хочу прояснить этот момент, если еще не сделал этого, … мы хотим сотрудничать с теми, кто преследуют ту же цель, - помогать ювелирам. Помощь ювелирам является целью нашего существования, и мы готовы сотрудничать с теми, кто разделяют эту общую цель, в первую очередь оказывать активную помощь в развитии ювелирной отрасли.

Вместе мы сможем объединиться как сообщество и будем поддерживать друг друга. А если прилив поднимает все лодки, то считайте платформу Zing компании Jewelers Mutual Group луной, которая всегда рядом.

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
Конкурс
©2007-2020
Rough and Polished