Может ли Индия перехватить цепочки поставок у Китая?

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Автор: Адина-Лаура Ачим (Adina-Laura Achim)

(jingdaily.com) – В апреле Марк Мобиус (Mark Mobius), инвестор и основатель Mobius Capital Partners, заявил в программе «Уличные знаки Европы» (Street Signs Europe) на телеканале CNBC, что глобальные компании будут распространять свои цепочки поставок помимо Китая после COVID-19. «Многие покупатели и многие люди, зависящие от цепочки поставок в Китае, теперь передумали и начинают максимально диверсифицировать свою цепочку поставок, чтобы быть ближе к дому», - сказал он. Учитывая, что различные страны Азиатско-Тихоокеанского региона перестраивают и переосмысливают свои цепочки поставок, оценка Мобиуса не является слишком неправдоподобной.

Согласно последнему отчету Барометр доверия к капиталу (Capital Confidence Barometer), составленному Ernst & Young, 67 процентов руководителей из Азиатско-Тихоокеанского региона предпринимают меры по преобразованию своих цепочек поставок по сравнению с 52 процентами респондентов во всем остальном мире. Между тем, Всемирный экономический форум (World Economic Forum) и Ernst & Young подчеркивают, что 55 процентов планируют изменить управление своими кадрами (по сравнению с 39 процентами в мире), 47 процентов планируют ускорить автоматизацию (по сравнению с 36 процентами в мире), а 39 процентов планируют провести цифровые преобразования (по сравнению с 31 процентом в мире).

Индия уже начала мощную кампанию по лоббированию с целью извлечения выгоды из негативной реакции против своего соседа, Китая. Фактически, ET Retail издания The Economic Times сообщает, что Индия разрабатывает набор стимулов для переманивания глобальных компаний из Китая.

Премьер-министр Нарендра Моди надеется с помощью национальной программы Делай в Индии (Make in India) увеличить прямые иностранные инвестиции. Пока что стимулы, предложенные Индией производителям электроники, которые имеют право на выплату от 4 до 6 процентов своих дополнительных продаж в течение следующих пяти лет, похоже, работают. Около двух десятков компаний пообещали вложить $1,5 млрд в создание заводов по производству смартфонов в стране, сообщает The Economic Times.

Но производители электроники - не единственные предприятия, на которые решительно нацелилась Индия. Bloomberg подчеркивает, что индийские официальные лица через зарубежные миссии связались с более чем 1 000 компаний в США, предлагая стимулы для компаний, которые подумывают о выходе из Китая. Обращались также к текстильным и кожевенным компаниям.

Но, несмотря на искреннюю заинтересованность Индии в замене Китая как мировой фабрики, страна не готова стать следующей мировой производственной державой. Как одна из самых протекционистских стран в мире, Индия сформировала нормативную среду, которая создает проблемы для международных компаний. Торговые барьеры, ограничения импорта, неэффективность логистики, высокие тарифы и высокие таможенные пошлины по-прежнему препятствуют поступлению прямых иностранных инвестиций (ПИИ).

Вдобавок ко всему, Индия, похоже, совершенно не готова к преодолению своих прошлых инфраструктурных проблем. «У Индии есть возможности попытаться занять место в глобальных цепочках поставок, но это потребует серьезных инвестиций в инфраструктуру и управление», - сказал Пол Стэниленд (Paul Staniland), доцент Чикагского университета, изданию Bloomberg.

А также существует гонка технологий. В то время как Китай является мировым лидером в области научных и технологических инноваций и догоняет США в отношении исследований и разработок (НИОКР), Индия сильно отстает в экономике, основанной на научных знаниях и инновациях.

Кроме того, развивающиеся технологические секторы страны по-прежнему очень зависят от Китая. Согласно отчету внешнеполитического аналитического центра Gateway House, китайские инвесторы в технологические компании вложили в индийские стартапы около $4 млрд. За пять лет, закончившихся в марте 2020 года, 18 из 30 индийских стартапов с оценочной рыночной стоимостью свыше $1 млрд получили прямое финансирование от китайских компаний. Есть серьезные основания полагать, что в обозримом будущем Индия и дальше будет отставать от Китая. А без дальнейшей либерализации экономики страна также может отставать и от других азиатских стран.

Но проблемы роста Индии не обязательно означают успех Пекина. Китай по-прежнему сталкивается с конкуренцией со стороны других аналогичных азиатских стран. Тем не менее, даже если мы представим себе будущее, в котором глобальные цепочки поставок не будут так зависеть от Китая, как сегодня, полная автономизация невозможна.

Фактически, такие мегапроекты, как Инициатива «Один пояс, один путь» (Belt and Road Initiative, BRI) и Цифровой Шелковый путь (Digital Silk Road), приблизят развивающиеся рынки к Китаю, теснее соединяя мир, а также подталкивая международное устройство к системе, включающей две сверхдержавы.

Все дороги ведут уже не в Рим, а в Китай. Можно было бы к этому привыкнуть.