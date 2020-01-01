Новейшее «цельное бриллиантовое» кольцо, вероятно, было первым в истории создания таких украшений

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Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) – В конце августа портал Rapaport News опубликовал материал о «цельном бриллиантовом кольце», названным Бофорт (Beaufort), которое было отправлено для оценки в лабораторию Геммологического института Америки (Gemological Institute of America) в Нью-Йорке.

Судя по всему, кольцо весом 13,15 карата стало последним повремени изделием, целиком изготовленным из бриллианта. Оно появилось после двух цельных бриллиантовых колец, сделанных из выращенного в лаборатории материала, - одно было изготовлено компанией Diamond Foundry и создано дизайнерами Apple Джони Айвом (Jony Ive) и Марком Ньюсоном (Marc Newson), а другое - компанией Dutch Diamond Technologies.

В течение долгого времени первой компанией, которая попробовала это сделать в 2011 году, была Shawish из Женевы. Теперь выясняется, что это самое последнее полностью бриллиантовое кольцо было, вероятно, самым первым, хотя о его существовании до сих пор не сообщалось.

Рид Мэки (Reid Mackie) - ветеран отрасли, который в настоящее время работает вице-президентом по маркетингу алмазов в Mountain Province, являющейся партнером De Beers по руднику Гачо Куэй (Gahcho Kué) в Северо-Западных территориях Канады. В 2006 году он работал в Rio Tinto, а по вечерам изучал дизайн ювелирных изделий в Королевской академии изящных искусств Антверпена (Royal Academy of Fine Arts Antwerp).

«Нашим заданием было сделать украшение, которого раньше никогда не делали», - говорит он.

Он решил создать полностью бриллиантовое кольцо, которое, насколько ему (и нам) известно, до этого момента никто не пытался сделать. Вот тут-то и появилась эта его работа.

«У каждого рудника есть уникальные, неизвестные особенности, которые существуют в каждом продукте», - говорит он.

На руднике Аргайл (Argyle) в Австралии это были его знаменитые розовые алмазы. Но на руднике Дьявик (Diavik) тоже добывался поразительный материал, который обычно выбрасывали.

«Это была действительно интересная часть продукции, которую обычно относят к техническим алмазам и недооценивают. Но она не была похожа ни на одну техническую категорию, которую я когда-либо видел. Это были крупные камни действительно интересного голубовато-серого цвета», - говорит он.

Цельное бриллиантовое кольцо, которое он создал, по размеру подходило для его жены и было изготовлено из серо-голубого алмаза весом 196 каратов. Процесс занял два года и потребовал лазерной технологии, тогда еще находившейся в зачаточном состоянии. Помогло Мэки и его умение хорошо разбираться в алмазах: материал должен был быть достаточно прочным, чтобы носить его. Большинство из технических алмазов хрупкие.

«Это было первое кольцо целиком из бриллианта, поэтому мы были крайне осторожны, - говорит он. - Мы не знали, как поведет себя необработанный алмаз, поэтому делали все очень медленно. После изготовления каждой грани проводилась полировка грани кольца с последующим ее изучением».

Конечный результат впечатляет.

«В нем много карбонизированных кристаллических включений. Когда мы только начали открывать его грани, это выглядело так, как будто внутри него происходила буря».

Он был назван Бофортом в честь фронта Бофорт, шторма, который каждую осень обрушивается на Северо-Западные территории и по сути отмечает начало зимы каждый год.

Мэки признает, что его жена носила кольцо, но это было нелегко.

«Это бриллиант», - говорит он. «Он царапает вещи. В итоге она поцарапала один из своих любимых стаканов дома из-за того, как она держала его».

А поскольку алмаз обладает отличной теплопроводностью, камень часто отражает температуру в помещении. Это о том, что в Канаде часто бывает очень холодно.

Чаще всего она носит его на цепочке на шее. «Часто моя жена носит самый большой бриллиант в помещении. И никто об этом не знает».

Излишне говорить, что он часто вызывает комментарии. «Люди сначала не верят, что это бриллиант», - говорит он.

Второй вопрос обычно: «Как мне такой получить?» Поскольку материал, с которым Мэки работал, настолько редок, он не верит, что это когда-либо станет предметом массового производства.

«Было бы очень сложно запускать его в серийное производство. Оно определенно единственное в своем роде», - говорит он.

Он гордится этим и считает, что это таит в себе возможности для алмазодобывающих компаний.

«Одна из реальных проблем, с которой сталкиваются маркетологи природных бриллиантов, - это попытка определить уникальные области их продукции и убедиться, что к ним проявляется интерес. Производители должны по-новому взглянуть на свою продукцию, найти в ней уникальные аспекты и воспользоваться ими», - добавляет он.

Например, на руднике Гачо Куэй производится много флуоресцентных алмазов. Его компания надеется ввести бренд, который свяжет эту особенность со знаменитым канадским полярным сиянием (также известным как северное сияние).

«По мере того, как в проект будет вовлечено больше компаний и продукция попадет в менее традиционные руки, появятся больше интересных идей, - говорит он. - Когда вы смотрите на бриллианты в большей мере глазами художника, вы получаете другое представление о возможностях».

«Кольцо, разработанное Джони Айвом, очень похоже на то, что сделано из выращенного в лаборатории камня. Это говорит о его происхождении. По этой причине у него будут свои поклонники. Что касается кольца Бофорт - оно древнее. Оно удивительное. Если присмотреться, видны все включения углерода и все, что внутри камня. Это что-то очень старое, созданное природой. Есть разбирающиеся коллекционеры, которые знают, что воспроизвести что-то подобное очень сложно. Они оценят то, что у них будет то, чего больше ни у кого нет», - считает он.

По его словам, перед отраслью стоит задача сделать так, чтобы больше потребителей это понимали.

«После пандемии у людей появится совершенно новое представление о чувствах и приоритетах. Люди заново всерьез воссоединяются с природой, потому что они не путешествуют. Это заставляет их смотреть на вещи, которые находятся рядом», - говорит он.

«Это дает возможность для бизнеса природных бриллиантов. Люди покупают вещи, которые имеют значение, и природные бриллианты могут относиться к ним. Надеемся, что в будущем производители смогут найти уникальные вещи, которые позволят людям выразить себя неповторимым образом», - добавляет он.



