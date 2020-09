Everledger объединяется с JD.com и GIA по сертификации и отслеживанию бриллиантов на блокчейне

Сегодня

Автор: Кит Дотсон (Kyt Dotson)

(siliconangle.com) - Kрупнейший в Китае розничный торговец JD.com Inc. и компания Everledger Ltd., занимающаяся разработкой решений для блокчейнов - технологий распределенного реестра, сегодня объявили о сотрудничестве внутри цепи, которое позволит объединить усилия с Геммологическим институтом Америки (Gemological Institute of America, GIA) по оценке подлинности бриллиантов и обеспечению отслеживания и контроля за прохождением онлайн-покупок бриллиантов.

Платформа Everledger будет синхронизировать информацию о сертификации бриллиантов GIA с платформой по борьбе с подделками блокчейна и по отслеживанию (Blockchain Anti-counterfeiting and Tracing Platform) компании JD и предоставлять клиентам независимо проверенные сертификаты бриллиантов и информацию о происхождении через приложение JD.com.

GIA - мировой лидер в определении качества бриллиантов на основе общепринятых критериев классификации бриллиантов «4C» (вес в каратах, огранка, цвет и чистота). Благодаря этому сотрудничеству клиенты JD.com смогут проверить достоверность сертификата GIA на бриллиант и просмотреть характеристики и происхождение любого приобретенного бриллианта.

Эта информация будет храниться в блокчейне, который использует технологию распределенного реестра и криптографию для обеспечения защищенной от несанкционированного доступа истории транзакций. Используя блокчейн, покупатели могут быть уверены, что можно доверять информации, предоставленной GIA и отслеживаемой JD.com, что она не менялась после ее внесения.

«Учитывая рост электронной торговли, мошенничество представляет собой вполне реальный риск на алмазном рынке, поэтому так важно, чтобы потребители имели доступ к безопасной и достоверной информации, - сказал Крис Тейлор (Chris Taylor), главный операционный директор Everledger. - Объединив передовые технологии блокчейн, онлайн-магазины предметов роскоши и золотой стандарт GIA в области сертификации на сайте JD.com, мы даем потребителям возможность покупать предметы роскоши с большей уверенностью».

Основная цель платформы - обеспечить доверие к сертификатам и происхождению бриллиантов, продаваемых в Интернете, поэтому она также будет использоваться для предотвращения мошенничества с сертификатами. Алгоритмический анализ блокчейна поможет JD.com выявлять и пресекать мошенническое использование сертификатов GIA. Например, это предотвратит продажу разных бриллиантов с использованием одного и того же сертификата GIA.

Это будет дополняться инициативами по обучению клиентов, чтобы помочь конечным покупателям узнать, как избежать мошенничества. На китайском рынке это особенно важно, поскольку на клиентов, владеющих цифровыми технологиями, приходится более 68% продаж бриллиантов по сравнению с 45% во всем мире.

«Все, что GIA делает - наши исследования, обучение и, конечно же, ежегодная оценка миллионов бриллиантов в наших лабораториях по всему миру - имеет единственную цель, состоящую в том, чтобы защищать потребителей. Инновационная и трансформирующая интеграция опыта Everledger в области блокчейна, впечатляющий охват клиентов и характер отношений с ними компании JD.com наряду с ведущим в отрасли опытом GIA в работе с бриллиантами и его общепризнанными отчетами об их оценке – все это является важным шагом вперед для завоевания доверия потребителей».

Everledger имеет предыдущий опыт использования технологии блокчейн по отслеживанию и контролю за прохождением бриллиантов. В 2016 году компания начала работу по размещению бриллиантов в блокчейне в сотрудничестве с IBM Corp. Компания De Beers, занимающаяся добычей алмазов и продажей алмазно-бриллиантовой продукции, также запустила свою собственную отраслевую платформу происхождения бриллиантов в блокчейне.